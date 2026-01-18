Superenalotto combinazione vincente svelata oggi: numeri sorprendenti e strategie per non perdere il jackpot

Combinazione vincente di oggi

SuperEnalotto, estrazione di sabato 17 gennaio: nessun “6” né “5+”. La combinazione vincente è: 3, 7, 41, 56, 65, 83; Numero Jolly: 79; SuperStar: 82.

Le verifiche confermano l’assenza di centri con il massimo punteggio, mentre restano valide le consuete fasce minori.

I numeri estratti devono essere confrontati con la propria giocata per accertare eventuali premi nelle categorie da 2 a 5, inclusa la formula 5+ quando ricorre.

Jackpot e montepremi del prossimo concorso

Con l’assenza del “6” e del “5+” nell’estrazione di sabato 17 gennaio, il Jackpot viene interamente rinviato. L’importo stimato per il prossimo concorso sale a 108.200.000 euro, cifra maturata secondo le regole di accumulo del gioco.

La ripartizione del montepremi continuerà a favorire tutte le fasce vincenti, dalla categoria 2 fino alla 5+, in proporzione alle giocate registrate e al totale raccolto.

Eventuali vincite con SuperStar restano cumulabili secondo i moltiplicatori previsti dal regolamento, senza incidere sul Jackpot principale riservato al “6”.

Costi di giocata e opzione Superstar

La giocata minima del SuperEnalotto corrisponde a 1 colonna (6 numeri) al costo di 1 euro. L’aggiunta dell’opzione SuperStar comporta un sovrapprezzo di 0,50 euro, portando la spesa a 1,50 euro per colonna.

Per più colonne, il costo totale si ottiene moltiplicando il numero di combinazioni per 1,50 euro in presenza del SuperStar, oppure per 1 euro senza l’opzione.

La giocata massima è realizzabile con i sistemi a caratura fino a 27.132 colonne, con quote acquistabili da 5 euro che danno diritto alla parte proporzionale di un’eventuale vincita.

Le categorie di premio vanno da 2 a 6 numeri centrati, con la formula 5+ che valorizza il punteggio con il Jolly. Gli importi, orientativi e legati al montepremi, si attestano su circa 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5 e circa 620.000 euro per il 5+.

Le eventuali vincite con SuperStar applicano i relativi moltiplicatori senza incidere sul Jackpot, e seguono le regole di cumulabilità previste dal regolamento.

Il controllo delle schedine va effettuato confrontando i numeri estratti con la propria combinazione, tenendo conto di Jolly e SuperStar per l’esatta determinazione del premio.

FAQ

  • Quanto costa una singola colonna? 1 euro senza SuperStar, 1,50 euro con SuperStar.
  • Cos’è il SuperStar? Un’opzione aggiuntiva da 0,50 euro per colonna che applica premi e moltiplicatori dedicati.
  • Quante colonne posso giocare al massimo? Fino a 27.132 colonne tramite sistemi a caratura.
  • Quanto costa una quota nei sistemi a caratura? Le singole quote sono disponibili da 5 euro.
  • Quali sono i premi orientativi? Circa 5 euro (2 numeri), 25 euro (3), 300 euro (4), 32.000 euro (5), 620.000 euro (5+), variabili in base al montepremi.
  • Il SuperStar modifica il Jackpot del “6”? No, incide solo sui premi di competenza tramite moltiplicatori.
  • Qual è la fonte dei dati di estrazione? Dati ricavati dall’estrazione di sabato 17 gennaio, come riportato dagli aggiornamenti di SuperEnalotto e fonti giornalistiche.

