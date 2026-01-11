Affari Tuoi rivoluziona la prima serata: nozze in diretta, colpo di scena che nessuno si aspetta

Dettagli dello speciale in prima serata

Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte debutta in prima serata su Rai 1 con uno speciale dedicato alle nozze, riportando il format oltre l’appuntamento dell’Epifania legato alla Lotteria Italia. L’evento è fissato per venerdì 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, con una puntata costruita per unire intrattenimento e cerimonia in diretta.

Il padrone di casa Stefano De Martino guiderà la serata e, come annunciato, assumerà anche il ruolo di celebrante, trasformando lo studio del game show in un set matrimoniale con rito live. L’idea editoriale punta su ritmo, emozione e riconoscibilità del brand, mantenendo intatto il meccanismo dei pacchi.

La produzione ha impostato lo speciale come evento unico con forte richiamo di pubblico generalista e familiare, scegliendo una collocazione strategica nel palinsesto per intercettare l’attenzione della platea pre‑San Valentino. L’operazione consolida la vocazione di Affari Tuoi agli speciali di prime time, innestando un tema popolare come il matrimonio in un contesto di gioco televisivo consolidato.

Partecipazione delle coppie e modalità di gioco

Lo speciale apre i casting a coppie di fidanzati pronte al sì, chiamate a contendersi la fortuna dei pacchi prima di coronare il rito in diretta. L’iscrizione avviene su giocherai.it, con selezione mirata a storie autentiche e compatibili con i tempi televisivi. Il percorso prevede prove rapide, interviste editoriali e verifica delle condizioni per la cerimonia live.

In studio, le coppie giocano secondo il regolamento canonico di Affari Tuoi, con dinamiche di scelta progressive e confronto con le offerte del “Dottore”. La tensione di gioco si intreccia alla timeline matrimoniale: decisioni economiche, gestione del rischio e momenti di coppia scandiscono la scaletta. Ogni passaggio è pensato per preservare ritmo e trasparenza, con controllo notarile e regole immutate.

La puntata prevede un’unica coppia protagonista che, completata la partita, accede alla celebrazione officiata da Stefano De Martino. La regia integra elementi di rito civile televisivo, valorizzando testimoni, scambio delle promesse e chiusura formale degli adempimenti, garantendo continuità narrativa tra intrattenimento e cerimonia.

Precedenti televisivi e richiami al format

Affari Tuoi ha già sperimentato l’innesto del tema nuziale nel proprio impianto di gioco, capitalizzando sulla forza del brand e sulla familiarità del pubblico. Il precedente più rilevante è Affari Tuoi – Viva gli Sposi!, spin‑off del 2020/2021 trasmesso al sabato sera per sette puntate con la conduzione di Carlo Conti. L’impostazione prevedeva coppie al centro della narrazione, integrazione di rito e dinamiche dei pacchi, con attenzione al ritmo da prime time.

Lo speciale attuale richiama quell’esperienza, ma la evolverà con la celebrazione del matrimonio in diretta e un unico racconto di coppia, allineando lo storytelling al linguaggio dei grandi eventi televisivi. Il richiamo strutturale resta il meccanismo classico del gioco, completato da una regia che enfatizza la componente emotiva senza alterare trasparenza e regole.

La collocazione in prime time su Rai 1 ricalca la strategia già adottata per gli speciali legati alla Lotteria Italia, con l’obiettivo di massimizzare la platea generalista. La combinazione tra format consolidato e rito civile televisivo punta a riconoscibilità immediata, continuità editoriale e forte aggancio di share.

FAQ

  • Quando va in onda lo speciale?
    Venerdì 13 febbraio in prima serata su Rai 1.
  • Chi conduce la puntata speciale?
    Stefano De Martino, che celebrerà anche il matrimonio in diretta.
  • Quante coppie partecipano?
    Una coppia protagonista, selezionata tramite casting.
  • Come funziona il gioco?
    Si segue il meccanismo classico dei pacchi con le offerte del “Dottore”.
  • Come ci si iscrive ai casting?
    Tramite il sito giocherai.it.
  • Esistono precedenti nuziali nel programma?
    Sì, con Affari Tuoi – Viva gli Sposi! condotto da Carlo Conti nel 2020/2021.
  • Fonte giornalistica
    Articolo di riferimento: dominio del sito/ testata originale.

