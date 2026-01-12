Accordo UE-Mercosur, Italia decisiva: via libera con clausola di protezione al 5%, svolta strategica

Svolta italiana e via libera al trattato

Roma cambia linea e sblocca l’intesa UE-Mercosur, determinando la maggioranza necessaria in Consiglio. La decisione arriva dopo settimane di negoziati serrati tra Stati membri e Commissione, con il governo italiano che ottiene correttivi sulle tutele interne. Il via libera politico consente di chiudere il capitolo commerciale dell’accordo, rinviato per anni per timori su concorrenza e standard.

Con l’assenso di Italia, Germania e Spagna, l’asse favorevole supera le resistenze di Francia e Austria, aprendo alla formalizzazione del testo. Bruxelles sottolinea i benefici per export e filiere industriali europee, mentre Roma rivendica garanzie per comparti sensibili. La Commissione prepara gli atti per la firma e l’invio al Parlamento europeo.

Il compromesso include strumenti di reazione rapida su importazioni anomale e impegni rafforzati su sostenibilità. Per le imprese europee si prospetta l’abbattimento di dazi su larga parte dei beni manufatti, con accesso preferenziale al mercato sudamericano. Restano monitoraggi stringenti su standard sanitari, ambientali e tracciabilità.

FAQ

Il via libera politico degli Stati membri all’accordo commerciale tra Unione europea e Paesi Mercosur.

Il cambio di posizione di Roma ha creato la maggioranza qualificata necessaria in Consiglio.

Riduzione dei dazi, accesso ampliato ai mercati Mercosur e rafforzamento delle catene del valore europee.

Francia e Austria hanno espresso riserve legate a concorrenza e standard ambientali.

No, segue la formalizzazione, la firma e l’esame del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali se necessario.

Sono previsti meccanismi di intervento rapido e monitoraggi su import e standard.

La ricostruzione è basata su aggiornamenti della stampa nazionale, tra cui il quotidiano citato nell’articolo di riferimento.

Clausola di salvaguardia al 5% e tutele per l’agroalimentare

La clausola di salvaguardia al 5% introduce un tetto quantitativo per gli ingressi di prodotti sensibili: superata la soglia media triennale più il 5% , scattano misure temporanee. L’attivazione è rapida, su richiesta degli Stati o d’ufficio dalla Commissione, con durata proporzionata al rischio per i mercati interni. I volumi sono calcolati su dati doganali certificati e aggiornati mensilmente.

Il perimetro copre carni bovine e avicole, zucchero, etanolo, latte in polvere e riso , oltre a prodotti trasformati che mostrino picchi anomali. Per l’agroalimentare europeo sono previsti contingenti tariffari modulabili e la sospensione automatica delle preferenze in caso di undercutting di prezzo. Le autorità sanitarie mantengono controlli rafforzati su residui, benessere animale e tracciabilità.

Viene istituito un cruscotto di monitoraggio con allerta precoce, coinvolgendo Stati membri e filiere, e un Fondo di adattamento per compensazioni mirate. Le denominazioni protette UE sono tutelate tramite una lista vincolante con meccanismo di enforcement e sanzioni in caso di usurpazione. La sostenibilità è condizione di accesso: clausole su deforestazione, pesticidi vietati e audit indipendenti legano il rispetto degli standard al mantenimento dei benefici tariffari.

FAQ

Un meccanismo che limita le importazioni oltre la media triennale più il 5%, attivando misure correttive.

Carni bovine e avicole, zucchero, etanolo, latte in polvere, riso e alcuni trasformati sensibili.

Su richiesta di uno Stato membro o direttamente dalla Commissione, con istruttoria accelerata e dati doganali.

Lista protetta, controlli dedicati ed enforcement con sanzioni per uso improprio.

Sì, un Fondo di adattamento per interventi mirati nei comparti colpiti.

Tracciabilità, limiti su residui, benessere animale e verifiche ai confini.

L’articolo fa riferimento alle ricostruzioni riportate dal quotidiano Il Sole 24 Ore.

Proteste nelle piazze e prossimi passi istituzionali

Manifestazioni di agricoltori e sindacati attraversano Roma, Parigi e Vienna, con cortei e presidi davanti a ministeri e sedi UE. Le proteste denunciano rischio di concorrenza sleale e standard non equivalenti per carni, zucchero ed etanolo. Le associazioni chiedono controlli stringenti, tracciabilità effettiva e attivazione automatica delle tutele.

Le sigle agricole sollecitano verifiche su residui e benessere animale e un calendario pubblico dei contingenti. Domandano anche un rafforzamento del Fondo di adattamento per compensare cali di prezzo e costi di conformità. I governi favorevoli all’intesa rivendicano la clausola al 5% e il cruscotto di allerta come garanzie immediate.

Iter istituzionale: la Commissione finalizza gli atti per la firma e trasmette il pacchetto al Consiglio e al Parlamento europeo. In Aula si aprirà l’esame con emendamenti su sostenibilità, enforcement e tempi di attivazione delle salvaguardie. Per le parti miste, restano possibili ratifiche nei Parlamenti nazionali, con monitoraggio congiunto su import, controlli sanitari e impatto su prezzi interni.

FAQ