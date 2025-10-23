Intersections 2025: l’intelligenza artificiale incontra la creatività umana

L’appuntamento annuale con Intersections, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, torna il 5 e 6 novembre 2025 presso l’Allianz MiCo – Ala Sud di Milano. Promosso da ADCI – Art Directors Club Italiano, IAB Italia, UNA – Aziende della Comunicazione Unite e da quest’anno anche UPA – Utenti Pubblicità Associati, l’evento si prepara a un’edizione che promette di ridefinire i confini del pensiero creativo e strategico.

Tra i Main Sponsor figurano EY Studio+, Google e Rai Pubblicità, tre protagonisti che incarnano i pilastri del nuovo ecosistema comunicativo: la consulenza e l’innovazione (EY Studio+), la tecnologia e la creatività digitale (Google) e i media e l’intrattenimento (Rai Pubblicità).

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Co-Intelligenza Creativa” è il titolo scelto per l’edizione 2025, un invito rivolto ad aziende, agenzie e professionisti a esplorare la sinergia tra uomo e intelligenza artificiale come leva per generare valore, empatia e impatto sociale.

EY Studio+: l’empatia come nuova frontiera dell’AI

Il contributo di EY Studio+ sarà incentrato su un tema di grande attualità: “From AI to AX: L’empatia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Sul palco della Main Conference del 6 novembre, Giacomo Giacopelli, EY Studio+ Italy Managing Partner, e Fabio Dotti, EY Studio+ Leader Europe West, analizzeranno come l’intelligenza artificiale possa evolversi in AX, ossia Augmented Experience.

Un’esperienza potenziata ma anche autentica, adattiva e human-centric, dove la tecnologia diventa alleato dell’emozione.

L’obiettivo, spiega EY Studio+, è “costruire connessioni più significative tra persone e organizzazioni”, ponendo l’AI non come sostituto, ma come amplificatore dell’umanità del brand.

In un momento storico in cui la fiducia e l’autenticità sono valori chiave, questa visione umanistica dell’intelligenza artificiale appare come la naturale evoluzione della digital transformation.

Google: AI, creator economy e nuove metriche per la comunicazione digitale

Anche Google torna tra i protagonisti di Intersections, con una presenza articolata e ricca di contenuti.

Durante le Main Conference del 5 e 6 novembre, Cova Soto, Senior Marketing Director for Consumer Apps Google EMEA, e Carla Leveratto, Creative & Content Lead Google Italia, offriranno una panoramica sulle nuove frontiere dell’AI applicata alla comunicazione digitale.

Il 5 novembre, Google porterà inoltre sul palco Entertainment & Influencer Marketing un talk dedicato alla mentalità da creator, con Marcello Ascani e Michele Pagani, CEO & Co-founder di Flatmates, che illustreranno come i brand possano collaborare efficacemente con i creator per costruire community solide e strategie di successo su YouTube.

A completare la partecipazione, due workshop tematici:

  • il primo, condotto da Marie Meyerie (Video Specialist e CTV Lead, Google Italia), dedicato all’uso della Connected TV per raggiungere target specifici con efficienza e impatto;
  • il secondo, con Rosella Serra (Head of Industry Relations Italy & Greece, Google Italia), focalizzato sulla misurazione cross media e sulle nuove metodologie per valutare le performance integrate delle campagne.

Infine, torna anche la YouTube Lounge, spazio esperienziale esclusivo dove networking e creatività si incontrano.

Rai Pubblicità: musica, storytelling e la total experience dei brand

Rai Pubblicità proporrà uno dei momenti più attesi di Intersections: “Un dialogo sulla trasversalità”, con Luca Poggi, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, e Stefano De Martino, volto noto della televisione italiana.

Un confronto su contaminazione, creatività e nuovi linguaggi in un mondo della comunicazione sempre più fluido.

Il 5 novembre, sul palco Entertainment & Influencer Marketing, si terrà anche l’intervento “Total Experience: verso un nuovo paradigma della comunicazione integrata”, realizzato in collaborazione con Rockin’1000.

Fabio Zaffagnini (Founder di Rockin’1000), Marco Tamiazzo (Direttore Brand Integration), e Francesco Barbarani (Direttore Business Development & Digital di Rai Pubblicità) discuteranno di come musica, emozione e storytelling possano ridefinire il coinvolgimento del pubblico e generare esperienze multisensoriali per i brand.

Il giorno seguente, il workshop “Music Experience: quando talent e creatività fanno vivere il brand” – a cura di Celestina Pistillo, Daniela La Licata e Serafina Croce – esplorerà la forza della musica live, la creatività dei talent e la potenza amplificativa dei social media nel costruire esperienze autentiche e memorabili.

Un ecosistema di innovazione: tra sponsor e community creativa

Accanto ai Main Sponsor, Intersections 2025 conferma la sua natura di hub strategico e culturale con una lista di partner di primo piano:

Diamond Sponsor come Accenture Song, Amazon Ads, Mondadori Media, Pirelli, Publicis Groupe, TikTok e TIM;

Platinum Sponsor come CairoRCS Media, Italiaonline, MGID, NP Digital, Teads, The Trade Desk e WPP;

e Gold Sponsor come RDS e Samsung Ads.

L’evento offrirà oltre 80 workshop, 8 palchi tematici dedicati a Connected TV, AI, Retail Media, Entertainment & Influencer Marketing e Audio, e una grande area espositiva di 3000 mq con più di 60 espositori.

A chiudere le due giornate, la cerimonia degli ADCI Awards, che celebra i migliori progetti pubblicitari dell’anno e festeggia i 40 anni del premio più prestigioso della community creativa italiana.

Con la sua missione di promuovere un dialogo continuo tra creatività, tecnologia e intelligenza artificiale, Intersections 2025 si conferma un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole capire dove sta andando la comunicazione del futuro.

Tutti i dettagli e le iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale www.intersections.it.

FAQ

1. Quando e dove si terrà Intersections 2025?

L’evento si svolgerà il 5 e 6 novembre 2025 presso l’Allianz MiCo – Ala Sud di Milano.

2. Chi sono i Main Sponsor di questa edizione?

I Main Sponsor sono EY Studio+, Google e Rai Pubblicità, rappresentanti rispettivamente di innovazione, tecnologia e media.

3. Qual è il tema centrale dell’edizione 2025?

Il titolo è “Co-Intelligenza Creativa”, un invito a esplorare la sinergia tra intelligenza artificiale e creatività umana.

4. Dove trovare il programma completo e le modalità di registrazione?

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale: www.intersections.it.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 