Intersections 2025: l’intelligenza artificiale incontra la creatività umana

L’appuntamento annuale con Intersections, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, torna il 5 e 6 novembre 2025 presso l’Allianz MiCo – Ala Sud di Milano. Promosso da ADCI – Art Directors Club Italiano, IAB Italia, UNA – Aziende della Comunicazione Unite e da quest’anno anche UPA – Utenti Pubblicità Associati, l’evento si prepara a un’edizione che promette di ridefinire i confini del pensiero creativo e strategico.

Tra i Main Sponsor figurano EY Studio+, Google e Rai Pubblicità, tre protagonisti che incarnano i pilastri del nuovo ecosistema comunicativo: la consulenza e l’innovazione (EY Studio+), la tecnologia e la creatività digitale (Google) e i media e l’intrattenimento (Rai Pubblicità).

“Co-Intelligenza Creativa” è il titolo scelto per l’edizione 2025, un invito rivolto ad aziende, agenzie e professionisti a esplorare la sinergia tra uomo e intelligenza artificiale come leva per generare valore, empatia e impatto sociale.

EY Studio+: l’empatia come nuova frontiera dell’AI

Il contributo di EY Studio+ sarà incentrato su un tema di grande attualità: “From AI to AX: L’empatia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Sul palco della Main Conference del 6 novembre, Giacomo Giacopelli, EY Studio+ Italy Managing Partner, e Fabio Dotti, EY Studio+ Leader Europe West, analizzeranno come l’intelligenza artificiale possa evolversi in AX, ossia Augmented Experience.

Un’esperienza potenziata ma anche autentica, adattiva e human-centric, dove la tecnologia diventa alleato dell’emozione.

L’obiettivo, spiega EY Studio+, è “costruire connessioni più significative tra persone e organizzazioni”, ponendo l’AI non come sostituto, ma come amplificatore dell’umanità del brand.

In un momento storico in cui la fiducia e l’autenticità sono valori chiave, questa visione umanistica dell’intelligenza artificiale appare come la naturale evoluzione della digital transformation.

Google: AI, creator economy e nuove metriche per la comunicazione digitale

Anche Google torna tra i protagonisti di Intersections, con una presenza articolata e ricca di contenuti.

Durante le Main Conference del 5 e 6 novembre, Cova Soto, Senior Marketing Director for Consumer Apps Google EMEA, e Carla Leveratto, Creative & Content Lead Google Italia, offriranno una panoramica sulle nuove frontiere dell’AI applicata alla comunicazione digitale.

Il 5 novembre, Google porterà inoltre sul palco Entertainment & Influencer Marketing un talk dedicato alla mentalità da creator, con Marcello Ascani e Michele Pagani, CEO & Co-founder di Flatmates, che illustreranno come i brand possano collaborare efficacemente con i creator per costruire community solide e strategie di successo su YouTube.

A completare la partecipazione, due workshop tematici:

il primo, condotto da Marie Meyerie (Video Specialist e CTV Lead, Google Italia), dedicato all’uso della Connected TV per raggiungere target specifici con efficienza e impatto;

(Video Specialist e CTV Lead, Google Italia), dedicato all’uso della per raggiungere target specifici con efficienza e impatto; il secondo, con Rosella Serra (Head of Industry Relations Italy & Greece, Google Italia), focalizzato sulla misurazione cross media e sulle nuove metodologie per valutare le performance integrate delle campagne.

Infine, torna anche la YouTube Lounge, spazio esperienziale esclusivo dove networking e creatività si incontrano.

Rai Pubblicità: musica, storytelling e la total experience dei brand

Rai Pubblicità proporrà uno dei momenti più attesi di Intersections: “Un dialogo sulla trasversalità”, con Luca Poggi, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, e Stefano De Martino, volto noto della televisione italiana.

Un confronto su contaminazione, creatività e nuovi linguaggi in un mondo della comunicazione sempre più fluido.

Il 5 novembre, sul palco Entertainment & Influencer Marketing, si terrà anche l’intervento “Total Experience: verso un nuovo paradigma della comunicazione integrata”, realizzato in collaborazione con Rockin’1000.

Fabio Zaffagnini (Founder di Rockin’1000), Marco Tamiazzo (Direttore Brand Integration), e Francesco Barbarani (Direttore Business Development & Digital di Rai Pubblicità) discuteranno di come musica, emozione e storytelling possano ridefinire il coinvolgimento del pubblico e generare esperienze multisensoriali per i brand.

Il giorno seguente, il workshop “Music Experience: quando talent e creatività fanno vivere il brand” – a cura di Celestina Pistillo, Daniela La Licata e Serafina Croce – esplorerà la forza della musica live, la creatività dei talent e la potenza amplificativa dei social media nel costruire esperienze autentiche e memorabili.

Un ecosistema di innovazione: tra sponsor e community creativa

Accanto ai Main Sponsor, Intersections 2025 conferma la sua natura di hub strategico e culturale con una lista di partner di primo piano:

Diamond Sponsor come Accenture Song, Amazon Ads, Mondadori Media, Pirelli, Publicis Groupe, TikTok e TIM;

Platinum Sponsor come CairoRCS Media, Italiaonline, MGID, NP Digital, Teads, The Trade Desk e WPP;

e Gold Sponsor come RDS e Samsung Ads.

L’evento offrirà oltre 80 workshop, 8 palchi tematici dedicati a Connected TV, AI, Retail Media, Entertainment & Influencer Marketing e Audio, e una grande area espositiva di 3000 mq con più di 60 espositori.

A chiudere le due giornate, la cerimonia degli ADCI Awards, che celebra i migliori progetti pubblicitari dell’anno e festeggia i 40 anni del premio più prestigioso della community creativa italiana.

Con la sua missione di promuovere un dialogo continuo tra creatività, tecnologia e intelligenza artificiale, Intersections 2025 si conferma un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole capire dove sta andando la comunicazione del futuro.

