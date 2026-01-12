Annabella Martinelli, mistero a Teolo: nuova pista scuote le ricerche, cosa hanno trovato gli inquirenti?

Stato delle ricerche

Annabella Martinelli, studentessa di Teolo, risulta scomparsa dal 6 gennaio: le ricerche sono al quinto giorno senza esito. Le attività si sono concentrate su sentieri collinari, corsi d’acqua e aree boscate del comprensorio euganeo. Nessun indizio utile è emerso dalle perlustrazioni e dai primi riscontri su telecamere e celle telefoniche.

Gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi, dall’allontanamento volontario all’incidente in zona impervia. Il dispositivo di ricerca resta attivo con squadre a terra, unità cinofile e droni per la ricognizione dall’alto. Le condizioni meteo, variabili, hanno rallentato in parte le operazioni nelle ultime ore.

Gli operatori stanno ripetendo passaggi già battuti per escludere punti ciechi e verificare segnalazioni informali. È in corso la mappatura dei movimenti precedenti alla scomparsa per definire una timeline più precisa. La famiglia è stata aggiornata sugli sviluppi e collabora fornendo elementi utili alla ricostruzione.

FAQ

  • Da quando è scomparsa Annabella Martinelli?
    Dal 6 gennaio.
  • Qual è lo stato attuale delle ricerche?
    Quinto giorno di perlustrazioni senza riscontri decisivi.
  • Quali aree sono state controllate finora?
    Sentieri collinari, boschi e corsi d’acqua della zona euganea.
  • Le forze dell’ordine escludono qualche ipotesi?
    No, allontanamento volontario e incidente restano entrambe considerate.
  • Ci sono immagini o tracciamenti utili?
    Al momento nessun elemento dirimente da telecamere o celle.
  • La famiglia partecipa alle ricerche?
    Collabora con gli investigatori e riceve aggiornamenti continui.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Le informazioni sono riportate e verificate dalla redazione, come da fonte giornalistica locale.

Forze in campo e aree monitorate

Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile coordinano un dispositivo misto con squadre a piedi, unità cinofile e droni a camera termica. Impiegati operatori SAF per i tratti impervi e sommozzatori in prossimità di vasche e rii. In supporto, volontari formati per il rastrellamento e mappatori GIS per la georeferenziazione dei passaggi.

Sorvoli mirati coprono il crinale tra Teolo, Monte Venda e Monte Cecilia, con ricognizioni ripetute nelle finestre meteo favorevoli. Pattuglie a terra battono sentieri secondari, radure e margini di coltivi; verifiche su case abbandonate e sottopassi. Le squadre fluviali controllano rogge, canali e punti di accumulo d’acqua.

Le celle telefoniche indirizzano i settori di priorità, affiancate dal controllo delle telecamere su nodi viari e fermate del TPL. Le aree ricontrollate includono parcheggi di accesso ai trail, aree picnic e bivi poco visibili. Rimodulazione dei turni per copertura continua all’alba e al crepuscolo.

FAQ

  • Chi coordina le operazioni?
    Vigili del Fuoco con Carabinieri e Protezione Civile in assetto congiunto.
  • Quali mezzi sono impiegati?
    Droni con termocamera, unità cinofile, squadre SAF e sommozzatori.
  • Dove si concentra il monitoraggio aereo?
    Tra Teolo, Monte Venda e Monte Cecilia, nelle finestre meteo utili.
  • Che controlli avvengono a terra?
    Rastrellamenti su sentieri, radure, edifici dismessi e sottopassi.
  • Sono verificati corsi d’acqua?
    Sì, rogge, canali e punti di ristagno vengono ispezionati.
  • Come vengono definite le priorità?
    Incrocio tra celle telefoniche e telecamere su vie e fermate TPL.
  • Qual è la fonte giornalistica?
    Informazioni verificate dalla redazione sulla base di aggiornamenti della stampa locale.

Appelli e invito alle segnalazioni

Famiglia e forze dell’ordine invitano chiunque abbia visto Annabella Martinelli o elementi utili a contattare subito il 112 o i Carabinieri di Teolo. Si raccomanda di non intraprendere ricerche autonome in zone impervie: eventuali avvistamenti vanno segnalati indicando luogo preciso, orario e direzione di marcia.

Diffuso l’invito a verificare registrazioni di videocamere private, dashcam e campanelli smart nelle fasce orarie vicine al 6 gennaio. Chi abita o transita nell’area euganea è pregato di controllare indumenti, zaini o oggetti abbandonati sui sentieri e nelle aree di sosta.

Le associazioni locali amplificano l’appello sui social con foto aggiornate e descrizione dell’abbigliamento presunto al momento della scomparsa. In caso di informazioni, è utile inviare anche immagini o coordinate GPS per agevolare i riscontri immediati.

FAQ

  • Chi contattare per una segnalazione immediata?
    Chiamare il 112 o rivolgersi ai Carabinieri di Teolo.
  • È consigliato partecipare alle ricerche in autonomia?
    No, meglio non entrare in zone impervie e fornire informazioni precise alle autorità.
  • Cosa controllare se si vive in zona?
    Dashcam, videocitofoni, telecamere private e oggetti insoliti lungo i sentieri.
  • Che dettagli servono in una segnalazione?
    Luogo esatto, orario, direzione, eventuali foto e coordinate GPS.
  • Dove reperire la foto aggiornata di Annabella?
    Sui canali ufficiali delle forze dell’ordine e dei volontari locali.
  • Come evitare falsi allarmi?
    Verificare orari e luoghi, non condividere ipotesi non confermate, inviare riscontri oggettivi.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Aggiornamenti raccolti e verificati dalla redazione sulla base di comunicazioni della stampa locale.

