Moretti sotto assedio: due indagini alle spalle, ora il destino di Jacques si decide in tribunale

Indagini precedenti sui prestiti Covid

Jessica e Jacques Moretti, gestori del bar Le Constellation a Crans-Montana, furono oggetto di verifiche della giustizia vallesana nel 2020 per l’uso dei prestiti Covid destinati alle attività pubbliche. Secondo Sonntags Zeitung, la coppia ottenne a marzo 2020 un finanziamento di 75’500 franchi, pari a circa il 10% del fatturato del locale nel periodo pandemico. Parte dell’importo sarebbe stata impiegata per acquistare una Maserati da oltre 33’000 franchi.

Le autorità analizzarono la possibile distrazione di fondi, alla luce di un parco auto già composto da Mercedes, Bentley e Porsche Cayenne. Un anno dopo, gli inquirenti stabilirono che non emergessero elementi di reato: la vettura figurava nei registri contabili dell’esercizio e non come bene personale dei titolari. La conclusione escluse violazioni penali sull’impiego del prestito, archiviando il fascicolo per assenza di illeciti provati.

Controlli dell’Ispettorato del lavoro

Nel 2022 l’attenzione si è spostata sulle condizioni di impiego nei locali gestiti da Jessica e Jacques Moretti, il bar Le Constellation e il ristorante Le Senso. Diversi dipendenti hanno presentato reclami all’Ispettorato del Lavoro, segnalando presunte violazioni in materia di orari e tutele.

Nelle denunce sono stati indicati turni oltre i limiti, mancati compensi per il lavoro notturno e riposi settimanali non rispettati. A seguito dei reclami, ispettori si sono recati nei locali per i controlli previsti dalla normativa.

I risultati delle verifiche non sono stati resi pubblici su Sonntags Zeitung, e al momento non sono note sanzioni o provvedimenti conseguenti alle ispezioni. L’assenza di esiti ufficiali impedisce di stabilire eventuali irregolarità accertate o misure correttive imposte.

Decisione imminente sulla convalida dell’arresto

Il Tribunale vallesano per le Misure coercitive deciderà entro domani sulla convalida dell’arresto di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana. Secondo quanto riportato da Le Temps, la custodia cautelare è stata disposta venerdì per il presunto “rischio di fuga”.

La procedura prevede che il tribunale competente si pronunci entro 96 ore dall’arresto, confermando o meno la misura restrittiva.

In attesa della decisione, Moretti resta detenuto, mentre la procura sostiene la necessità della cautela per garantire la disponibilità dell’indagato alle indagini e alle eventuali future udienze.

