Amazon, truffa shock: il gesto fatale che apre la porta ai hacker e svuota il tuo account

Segnali della truffa e come riconoscerli

Segnali rivelatori emergono subito: ricevere un codice di sicurezza o un avviso di acquisto Amazon senza aver avviato alcuna operazione è il primo campanello d’allarme. L’SMS che invita a “bloccare” o “annullare” tramite link è un indicatore tipico di phishing. Diffidare di toni perentori e urgenze costruite ad arte, pensate per spingere a cliccare senza riflettere.

Attenzione alla falsa legittimità: grazie allo spoofing, il messaggio può comparire nel thread dei messaggi reali di Amazon, abbassando le difese. La menzione di un codice numerico che imita la verifica a due fattori e l’allusione a un accesso non autorizzato sono pattern ricorrenti. Il link porta quasi sempre a un dominio sospetto o camuffato che non corrisponde al sito ufficiale.

Segnali tecnici da verificare: URL con errori, domini secondari, assenza di https valido o richieste di dati non pertinenti (PIN, codici di home banking, carte di credito “per verifica identità”). Le aziende legittime invitano a controllare l’account solo da app o sito ufficiale, mai tramite collegamenti ricevuti via SMS.

Come funziona l’inganno via SMS e pagina clone

La catena inizia con un SMS che simula un allarme: “è stato generato un codice di sicurezza Amazon non richiesto, clicca per annullare”. Il mittente appare credibile grazie allo spoofing, spesso nello stesso thread dei messaggi autentici, abbattendo ogni sospetto.

Il link conduce a una pagina web clone, graficamente identica al portale di Amazon, con certificati e loghi falsi. La maschera di login chiede email e password, poi sollecita ulteriori step “di verifica”, come codici 2FA, o persino dati di carta di credito per “confermare l’identità”.

Una volta inserite le credenziali, gli autori della truffa accedono all’account, modificano impostazioni, aggiungono metodi di pagamento e avviano acquisti. In scenari più aggressivi, intercettano one-time password e tentano il collegamento dell’account a strumenti finanziari, con addebiti immediati e operazioni non autorizzate.

Cosa fare subito per proteggere account e denaro

Non cliccare sul link nell’SMS e non fornire alcun dato. Apri direttamente l’app o il sito ufficiale di Amazon digitando l’URL nel browser e verifica la sezione “Attività recente” e “I miei ordini”. Se trovi accessi o movimenti sospetti, cambia immediatamente la password con una combinazione unica e attiva l’autenticazione a due fattori.

Revoca i metodi di pagamento non riconosciuti e rimuovi dispositivi sconosciuti dall’account. Contatta subito l’assistenza Amazon tramite canali ufficiali e segnala l’SMS come tentativo di phishing. Se hai inserito dati di carta, avvisa la banca, blocca la carta e monitora gli addebiti; valuta la contestazione delle operazioni non autorizzate.

Aggiorna il dispositivo, esegui una scansione anti-malware e attiva avvisi in tempo reale per acquisti e accessi. Registra il numero del mittente come spam e inoltra il messaggio al canale anti-phishing del tuo operatore. Utilizza un gestore di password e diffida di comunicazioni che chiedono di “bloccare” o “annullare” operazioni via link: verifica sempre solo da app o sito ufficiale.

