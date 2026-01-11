Mercedes-Benz rivoluziona la mobilità al CES: sorprese hi-tech e anteprime che cambiano le regole

Lancio della glc elettrica negli stati uniti

Mercedes-Benz apre il CES 2026 con il debutto statunitense della GLC elettrica, modello strategico per il marchio a stelle e strisce. Il lancio a Las Vegas segna un passaggio chiave: il SUV zero emissioni entra nel mercato dove la famiglia GLC ha già consolidato volumi e notorietà. La scelta del palcoscenico tecnologico evidenzia l’orientamento del brand verso software, servizi connessi e aggiornamenti over-the-air, elementi ormai centrali nel valore percepito del prodotto.

La nuova GLC a batteria punta a ridefinire l’esperienza d’uso con architettura elettronica evoluta e funzioni digital-first, in linea con le aspettative del cliente USA su infotainment, assistenza alla guida e integrazione con l’ecosistema mobile. L’obiettivo è presidiare un segmento premium affollato con un’offerta elettrica immediatamente riconoscibile per comfort, efficienza e qualità percepita.

Il posizionamento commerciale negli Stati Uniti sfrutta la forte awareness del marchio e una rete consolidata, con focus su autonomie reali, tempi di ricarica competitivi e servizi di pianificazione dei viaggi elettrici. Il lancio al CES garantisce massima visibilità mediatica e accelera l’adozione tra early adopter e flotte executive, preparando il terreno alla diffusione su larga scala.

Piattaforme digitali mb.os e mbux hyperscreen

Il cuore software della prossima generazione è MB.OS, architettura nativa cloud potenziata da Intelligenza Artificiale per personalizzazione, servizi predittivi e aggiornamenti OTA continui. Integra infotainment, assistenza alla guida e gestione energetica in un’unica piattaforma, riducendo latenza e complessità e garantendo cicli di sviluppo più rapidi.

La fruizione passa da MBUX Hyperscreen, display continuo da 39,1” opzionale, progettato per distribuire contenuti e comandi su più aree con logiche contestuali. L’interfaccia priorizza le funzioni rilevanti in base allo scenario, evitando sovraccarico cognitivo e semplificando l’accesso alle impostazioni principali. L’elaborazione grafica supporta animazioni fluide e multitasking senza penalizzare le performance di sistema.

L’ecosistema include integrazione estesa con servizi multimediali e mobile, assicurando continuità tra smartphone e vettura. Il layer di sicurezza isola i domini critici, mentre la telemetria in tempo reale ottimizza navigazione, comfort e gestione della batteria. Su modelli come GLC elettrica e nuova CLA, queste soluzioni abilitano funzioni avanzate con un livello di qualità percepita coerente con il posizionamento premium.

Guida assistita con mb.drive e partnership nvidia

La nuova CLA introduce il sistema MB.DRIVE di ultima generazione, sviluppato con NVIDIA e basato su software DRIVE AV full‑stack. L’integrazione tra percezione, pianificazione e controllo migliora precisione e affidabilità degli ADAS, garantendo risposte coerenti anche in scenari complessi.

L’architettura sfrutta Intelligenza Artificiale per fondere dati di sensori eterogenei e offrire assistenza predittiva su corsia, sorpasso e gestione del traffico. La calibrazione software ottimizza l’interazione con navigazione e infotainment, mantenendo l’utente al centro con comandi chiari e interventi progressivi.

Il livello di automazione raggiunge la Guida Autonoma SAE Livello 2: il veicolo può muoversi autonomamente dal parcheggio alla destinazione, mentre il conducente conserva il controllo in ogni momento senza disattivare il sistema. La logica di sicurezza privilegia la ridondanza e l’aggiornabilità OTA, estendendo nel tempo funzionalità e domini operativi.

