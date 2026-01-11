Mercedes-Benz rivoluziona la mobilità al CES: sorprese hi-tech e anteprime che cambiano le regole

Lancio della glc elettrica negli stati uniti

Mercedes-Benz apre il CES 2026 con il debutto statunitense della GLC elettrica, modello strategico per il marchio a stelle e strisce. Il lancio a Las Vegas segna un passaggio chiave: il SUV zero emissioni entra nel mercato dove la famiglia GLC ha già consolidato volumi e notorietà. La scelta del palcoscenico tecnologico evidenzia l’orientamento del brand verso software, servizi connessi e aggiornamenti over-the-air, elementi ormai centrali nel valore percepito del prodotto.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La nuova GLC a batteria punta a ridefinire l’esperienza d’uso con architettura elettronica evoluta e funzioni digital-first, in linea con le aspettative del cliente USA su infotainment, assistenza alla guida e integrazione con l’ecosistema mobile. L’obiettivo è presidiare un segmento premium affollato con un’offerta elettrica immediatamente riconoscibile per comfort, efficienza e qualità percepita.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il posizionamento commerciale negli Stati Uniti sfrutta la forte awareness del marchio e una rete consolidata, con focus su autonomie reali, tempi di ricarica competitivi e servizi di pianificazione dei viaggi elettrici. Il lancio al CES garantisce massima visibilità mediatica e accelera l’adozione tra early adopter e flotte executive, preparando il terreno alla diffusione su larga scala.

Piattaforme digitali mb.os e mbux hyperscreen

Il cuore software della prossima generazione è MB.OS, architettura nativa cloud potenziata da Intelligenza Artificiale per personalizzazione, servizi predittivi e aggiornamenti OTA continui. Integra infotainment, assistenza alla guida e gestione energetica in un’unica piattaforma, riducendo latenza e complessità e garantendo cicli di sviluppo più rapidi.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

La fruizione passa da MBUX Hyperscreen, display continuo da 39,1” opzionale, progettato per distribuire contenuti e comandi su più aree con logiche contestuali. L’interfaccia priorizza le funzioni rilevanti in base allo scenario, evitando sovraccarico cognitivo e semplificando l’accesso alle impostazioni principali. L’elaborazione grafica supporta animazioni fluide e multitasking senza penalizzare le performance di sistema.

L’ecosistema include integrazione estesa con servizi multimediali e mobile, assicurando continuità tra smartphone e vettura. Il layer di sicurezza isola i domini critici, mentre la telemetria in tempo reale ottimizza navigazione, comfort e gestione della batteria. Su modelli come GLC elettrica e nuova CLA, queste soluzioni abilitano funzioni avanzate con un livello di qualità percepita coerente con il posizionamento premium.

Guida assistita con mb.drive e partnership nvidia

La nuova CLA introduce il sistema MB.DRIVE di ultima generazione, sviluppato con NVIDIA e basato su software DRIVE AV full‑stack. L’integrazione tra percezione, pianificazione e controllo migliora precisione e affidabilità degli ADAS, garantendo risposte coerenti anche in scenari complessi.

L’architettura sfrutta Intelligenza Artificiale per fondere dati di sensori eterogenei e offrire assistenza predittiva su corsia, sorpasso e gestione del traffico. La calibrazione software ottimizza l’interazione con navigazione e infotainment, mantenendo l’utente al centro con comandi chiari e interventi progressivi.

Il livello di automazione raggiunge la Guida Autonoma SAE Livello 2: il veicolo può muoversi autonomamente dal parcheggio alla destinazione, mentre il conducente conserva il controllo in ogni momento senza disattivare il sistema. La logica di sicurezza privilegia la ridondanza e l’aggiornabilità OTA, estendendo nel tempo funzionalità e domini operativi.

FAQ

  • Quali modelli adottano MB.DRIVE? La nuova CLA e le piattaforme di prossima generazione di Mercedes‑Benz, con estensione progressiva ad altri modelli.
  • Che livello di automazione è supportato? Assistenza fino a SAE Livello 2, con guida supervisionata su tratti idonei.
  • Qual è il ruolo di NVIDIA? Fornisce stack DRIVE AV e piattaforma AI per percezione, fusione sensoriale e pianificazione.
  • Serve l’intervento del conducente? Sì, il guidatore resta responsabile e può intervenire in qualsiasi momento senza disattivare l’assistenza.
  • Gli aggiornamenti sono OTA? Sì, il sistema riceve aggiornamenti over‑the‑air per funzioni e sicurezza.
  • Come interagisce con la navigazione? L’itinerario alimenta l’assistenza predittiva, coordinando cambio corsia e gestione del traffico.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Sintesi redazionale basata sulle informazioni dell’annuncio al CES 2026 e comunicazioni ufficiali Mercedes‑Benz.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com