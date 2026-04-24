Home / NEWS / Usa contro Spagna nella Nato, esperti spiegano i limiti giuridici su ipotetica espulsione

Nato e Spagna, cosa c’è davvero dietro l’ipotesi di espulsione

Funzionari del Pentagono avrebbero ipotizzato via mail una clamorosa espulsione della Spagna dalla Nato, come rivelato da Reuters. L’ipotesi, circolata nelle scorse ore tra Washington e Bruxelles, riguarda i rapporti tesi tra l’amministrazione statunitense e il governo di Pedro Sanchez, dopo il rifiuto di Madrid di mettere a disposizione le proprie basi militari nella guerra contro l’Iran.

L’episodio, che ha sorpreso la comunità diplomatica presso il quartier generale dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles, solleva interrogativi sulla tenuta politica interna all’Organizzazione.

Tuttavia, sia il Trattato della Nato sia il diritto internazionale escludono allo stato attuale un’espulsione unilaterale di un Paese membro, rendendo l’ipotesi giuridicamente infondata e politicamente esplosiva.

In sintesi:

Mail riservata del Pentagono ipotizza espulsione della Spagna dalla Nato .

ipotizza espulsione della dalla . Il Trattato dell’Alleanza non prevede alcun meccanismo di espulsione di uno Stato membro.

La Convenzione di Vienna consente solo sospensioni concordate in casi di violazione sostanziale.

consente solo sospensioni concordate in casi di violazione sostanziale. Pedro Sanchez rivendica pieno rispetto degli obblighi e del diritto internazionale.

Cosa prevedono davvero Trattato Nato e diritto internazionale

Dal punto di vista giuridico, l’ipotesi di una Spagna “cacciata” dalla Nato non ha fondamento. Il Trattato Nord Atlantico contempla solo la recessione volontaria, disciplinata dall’articolo 13: uno Stato può lasciare l’Alleanza solo su propria iniziativa, con un preavviso di un anno notificato agli Stati Uniti, depositari del Trattato.

Nella storia atlantica, i casi più vicini a un distacco sono stati la decisione della Francia di Charles de Gaulle (1966) di uscire dal comando militare, restando però nel Consiglio Nord Atlantico, e il temporaneo ritiro della Grecia dal comando integrato dopo la crisi di Cipro nel 1974, con successivo rientro. Nessun Paese è mai stato espulso.

Neppure il diritto internazionale offre appigli a un allontanamento unilaterale di Madrid. L’articolo 60 della Convenzione di Vienna sui trattati (1969) consente alle parti, “di comune accordo”, di sospendere l’applicazione di un trattato multilaterale in caso di “violazione sostanziale”. La misura richiede però il consenso collettivo e riguarda la sospensione dell’applicazione, non l’espulsione formale.

Inoltre, perché scatti l’eccezione, è necessaria una lesione grave dell’oggetto o dello scopo del trattato. Nel caso di specie, la scelta della Spagna di non concedere le proprie basi per l’operazione contro l’Iran non si configura come violazione del Trattato Nato, che non impone automaticamente l’uso delle infrastrutture nazionali.

La linea di Madrid e i possibili riflessi futuri nell’Alleanza

Il premier Pedro Sanchez ha ridimensionato il caso, invitando a «basarsi sui documenti ufficiali e non sulle email». Ha ribadito che la Spagna «sta adempiendo ai propri obblighi nei confronti della Nato», sottolineando l’adesione piena al quadro del diritto internazionale.

Proprio questa impostazione giuridica è alla base del divieto imposto da Madrid all’uso delle sue basi da parte degli Stati Uniti per la guerra contro l’Iran. La scelta segnala una volontà di cooperazione, ma entro limiti rigidamente legati alla legalità internazionale e al controllo parlamentare interno.

Sul piano politico, la vicenda mette in luce la tensione tra ruolo guida di Washington e autonomia strategica europea: un’eventuale escalation verbale sul tema dell’espulsione rischierebbe di rilanciare il dibattito su una maggiore capacità di difesa dell’Europa all’interno – o, in prospettiva, a lato – della stessa Nato.

FAQ

La Nato può espellere unilateralmente la Spagna dall’Alleanza?

Sì, la questione è chiara: allo stato attuale la Nato non dispone di alcun meccanismo formale di espulsione unilaterale dei propri membri.

Cosa prevede l’articolo 13 del Trattato Nord Atlantico?

Sì, l’articolo 13 stabilisce che uno Stato può recedere volontariamente dalla Nato con un preavviso di un anno notificato agli USA.

Quando uno Stato può invocare la Convenzione di Vienna per sospendere un trattato?

Sì, la sospensione è possibile solo in caso di “violazione sostanziale” del trattato, concordata tra le parti o invocata dalla parte direttamente danneggiata.

La Spagna ha violato obblighi Nato negando l’uso delle basi agli USA?

No, al momento non risulta alcuna violazione formale del Trattato Nato: la concessione delle basi resta frutto di decisione politica nazionale.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su Nato e Spagna?

Sì, questo articolo deriva da una elaborazione giornalistica di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.