Claudio Carlomagno sconvolto dalla notizia dei genitori, allarme massimo in carcere: rischio gesti estremi sotto controllo

Claudio Carlomagno ha saputo del suicidio dei genitori: «Sorvegliato a vista in carcere, si teme possa farsi del male»

Allerta massima nel carcere di Civitavecchia

Claudio Carlomagno, detenuto nel penitenziario di Civitavecchia con l’accusa di aver ucciso e occultato il cadavere della moglie Federica Torzullo, è stato informato del suicidio dei genitori. A renderlo noto è il suo legale, l’avvocato Andrea Miroli, che conferma come il 47enne sia ora sottoposto a sorveglianza rafforzata. La direzione penitenziaria ha disposto un monitoraggio continuo in cella per prevenire possibili gesti estremi.

Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, il rischio di condotte autolesionistiche è considerato concreto, anche alla luce della precedente parziale ammissione sul femminicidio contestato. Medici e agenti di polizia penitenziaria stanno valutando, turno per turno, condizioni psicologiche e reazioni emotive del detenuto. L’attenzione viene mantenuta alta soprattutto nelle ore notturne, quelle statisticamente più critiche per chi vive situazioni di shock improvviso e senso di colpa.

L’avvocato sottolinea che ogni colloquio e contatto con l’esterno è ora gestito con estrema cautela, anche per evitare nuove sollecitazioni emotive. La notizia del doppio suicidio ha infatti inciso in modo immediato e profondo sullo stato psichico del 47enne, già al centro di un’indagine ad alta esposizione mediatica.

Il doppio suicidio ad Anguillara

I genitori del detenuto, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, sono stati trovati impiccati nel garage della loro villetta in via Tevere ad Anguillara nel pomeriggio di sabato. La coppia ha lasciato una lettera indirizzata all’altro figlio, in cui emergono il peso della vergogna e la pressione psicologica legata al clamore sul caso di cronaca. Gli inquirenti evidenziano che i due non erano formalmente indagati, ma vivevano sotto i riflettori dell’attenzione pubblica.

La posizione di Pasquale Carlomagno era comunque oggetto di accertamenti, poiché l’uomo sarebbe stato presente nei pressi della villetta del figlio nelle ore in cui, secondo la ricostruzione investigativa, veniva ripulita la scena del delitto. Le verifiche riguardavano eventuali omissioni o aiuti, anche solo morali o logistici, dopo la morte di Federica Torzullo. L’ipotesi degli inquirenti era quella di un possibile ruolo marginale ma non del tutto neutro.

L’atto estremo dei coniugi, compiuto in ambito domestico e senza precedenti denunce di disagio conclamato, viene oggi letto come l’esito di un crollo psicologico repentino. Familiari e vicini parlano di una coppia riservata, travolta dall’esposizione mediatica e dalla percezione di essere additati come complici morali.

La difesa, il bambino e l’onda dei social

L’avvocato Andrea Miroli insiste nel definire i genitori del suo assistito come “vittime collaterali” della vicenda giudiziaria e mediatica. Il legale sposta l’attenzione anche sul figlio minorenne di Claudio Carlomagno e Federica Torzullo, ora rimasto senza madre, con il padre in carcere e i nonni deceduti. Per la difesa, il futuro del bambino deve diventare priorità assoluta nelle decisioni delle autorità giudiziarie e dei servizi sociali.

Nel mirino finiscono anche i commenti violenti apparsi sui social network dopo il ritrovamento dei corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. Tra le frasi più agghiaccianti, riportate dal legale, compare: “Hanno fatto bene a suicidarsi”. L’episodio riapre il dibattito sulla responsabilità di chi alimenta odio online verso persone non condannate, ma solo coinvolte a vario titolo in un’indagine.

Gli inquirenti, intanto, proseguono l’attività per ricostruire nel dettaglio le ore successive alla morte di Federica Torzullo, valutando eventuali concorsi di colpa e possibili reticenze. Sullo sfondo, resta la gestione dell’emergenza psicologica in carcere e nella famiglia allargata, dove il trauma si somma al vuoto affettivo e alla pressione dell’opinione pubblica.

FAQ

D: Dove è detenuto Claudio Carlomagno?

R: È rinchiuso nel carcere di Civitavecchia.

D: Di cosa è accusato Claudio Carlomagno?

R: È accusato di omicidio e occultamento del cadavere della moglie Federica Torzullo.

D: Chi sono le vittime del doppio suicidio?

R: Sono i genitori del detenuto, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati nel garage della loro villetta ad Anguillara.

D: Perché Claudio Carlomagno è sorvegliato a vista?

R: Dopo la notizia del suicidio dei genitori, è stato considerato ad alto rischio di gesti autolesionistici.

D: I genitori erano indagati nell’inchiesta sul femminicidio?

R: No, non risultavano formalmente indagati, ma la posizione del padre era oggetto di approfondimenti investigativi.

D: Cosa ha dichiarato il legale Andrea Miroli?

R: Ha definito i genitori “vittime” del contesto mediatico e ha detto che il suo pensiero principale va al bambino rimasto solo.

D: Che ruolo hanno avuto i social in questa vicenda?

R: Sui social sono comparsi commenti violenti, tra cui frasi che approvavano il suicidio dei genitori, contribuendo alla pressione mediatica.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?

R: La ricostruzione si basa su informazioni di cronaca giudiziaria riportate da testate italiane di informazione nazionale, tra cui la stampa online che ha diffuso per prima i dettagli sul suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio.