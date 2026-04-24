Home / NEWS / Famiglia in rinascita nel bosco nuova casa comunale a Palmoli cambia il futuro di Nathan

Famiglia nel bosco, Nathan inizia il trasloco nella nuova casa comunale

Nathan Trevallion ha iniziato il trasloco nella nuova casa messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Palmoli, in provincia di Chieti. Qui, temporaneamente, dovrebbe ricostruire la quotidianità familiare con la moglie Catherine e i tre figli, dopo la vita nel casolare nel bosco e il successivo allontanamento dei minori. L’avvio del trasferimento coincide con la prima udienza in Corte d’Appello sul ricongiungimento familiare.

La curatrice legale dei bambini, l’avvocata Marika Bolognese, ha depositato una relazione che riconosce i progressi dei genitori, ma li giudica ancora insufficienti per un rientro immediato dei figli. Il caso resta così sospeso tra avanzamenti concreti – casa, scuola, collaborazione con i servizi – e una valutazione tecnica che continua a frenare il ricongiungimento.

In sintesi:

Nathan ha iniziato a portare arredi e oggetti personali nella nuova casa comunale di Palmoli.

La sistemazione è gratuita e temporanea, in attesa della ristrutturazione del casolare nel bosco.

La curatrice riconosce “passi significativi” ma li reputa insufficienti per il ricongiungimento.

La richiesta di affido o ricongiungimento immediato è giudicata “destituita di fondamento”.

I passi avanti della famiglia e la valutazione della curatrice

Nella relazione depositata alla prima udienza davanti alla Corte d’Appello, la curatrice speciale dei minori Marika Bolognese certifica che Nathan Trevallion e Catherine hanno compiuto “passi significativi”.

Tra questi vengono indicati l’accettazione dell’alloggio offerto dal Comune di Palmoli e l’adesione a un nuovo piano didattico per i figli, tasselli ritenuti fondamentali dai servizi sociali per garantire stabilità abitativa e continuità educativa.

La curatrice, tuttavia, introduce una distinzione chiave tra “adempimento di oneri materiali” e reale recupero delle capacità genitoriali. Nel documento si sottolinea che tali capacità non possono considerarsi ripristinate “per il solo fatto di aver accettato un alloggio”.

Nonostante la forte esposizione pubblica del caso e l’incontro alla Camera dei deputati, con la partecipazione diretta di Nathan e Catherine, la relazione rimane netta: la richiesta di immediato ricongiungimento o, in subordine, di affido esclusivo al padre viene definita “del tutto destituita di fondamento clinico e giuridico allo stato degli atti”. Questo giudizio apre a un percorso ancora lungo, centrato su verifiche psicologiche, capacità educative e stabilità nel tempo.

Ricongiungimento ancora lontano e probabili sviluppi futuri del caso

L’avvio del trasloco nella nuova abitazione di Palmoli rappresenta un passaggio simbolico e pratico cruciale per la “famiglia nel bosco”, ma non garantisce tempi brevi per il rientro dei figli.

La linea espressa dalla curatrice Marika Bolognese lascia prevedere ulteriori approfondimenti clinici, verifiche domiciliari e un monitoraggio costante della condotta genitoriale, prima che la Corte d’Appello possa valutare una modifica delle attuali misure di tutela.

Sul piano istituzionale, il caso continuerà a incidere sul dibattito nazionale su affidi, interventi dei servizi sociali e sostegno economico dei Comuni, soprattutto alla luce dei costi già rivendicati dal sindaco di Palmoli. Il completamento della ristrutturazione del casolare originario potrebbe diventare uno snodo decisivo per la valutazione futura della stabilità familiare.

FAQ

Chi è Nathan Trevallion e perché la sua famiglia è nota come famiglia nel bosco?

La famiglia di Nathan Trevallion è nota come “famiglia nel bosco” perché viveva in un casolare isolato nei boschi, da cui è scaturito l’intervento dei servizi sociali e l’allontanamento dei figli.

Dove si trova la nuova casa offerta a Nathan e alla sua famiglia?

La nuova casa si trova nel Comune di Palmoli, in Abruzzo, ed è concessa gratuitamente dal sindaco Giuseppe Masciulli in attesa della ristrutturazione del casolare originario.

La nuova sistemazione a Palmoli garantisce il ricongiungimento immediato coi figli?

No, la nuova sistemazione è solo un prerequisito materiale. La curatrice Marika Bolognese ritiene non ancora recuperate pienamente le capacità genitoriali necessarie a un ricongiungimento immediato.

Qual è la posizione della curatrice legale dei minori sul ricongiungimento?

La curatrice Marika Bolognese riconosce progressi, ma giudica la richiesta di ricongiungimento o affido esclusivo al padre “destituita di fondamento clinico e giuridico allo stato”.

Quali sono le fonti utilizzate per l’elaborazione di questo articolo?

L’articolo è stato elaborato a partire da una rielaborazione congiunta delle notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro della nostra Redazione.