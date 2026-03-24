Home / SPETTACOLI & CINEMA / Un posto al sole anticipazioni: Greta affronta un inquietante ritorno dal passato

Un posto al sole, cosa accadrà nella puntata del 25 marzo 2026

Nella puntata di mercoledì 25 marzo 2026 di Un posto al sole, in onda alle 20.50 su Rai 3, i riflettori si accendono sui delicati equilibri familiari e sentimentali di Palazzo Palladini a Napoli.

Il pubblico ritroverà Roberto Ferri impegnato a ricostruire il rapporto con la figlia Cristina, mentre Greta dovrà fronteggiare il ritorno dell’uomo che ha terremotato la sua vita privata.

La precarietà lavorativa di Lorenza coinvolgerà direttamente Diego Giordano, pronto a sostenerla, mentre le famiglie Poggi e Cirillo si misureranno con le tensioni e le ingerenze che precedono le nozze tra Niko e Manuela, evento atteso dai fan della storica soap di Rai 3.

In sintesi:

Roberto prova a riavvicinarsi alla figlia Cristina , in piena crisi familiare.

prova a riavvicinarsi alla figlia , in piena crisi familiare. Greta si confronta con l’uomo che ha sconvolto la sua precedente relazione.

si confronta con l’uomo che ha sconvolto la sua precedente relazione. Lorenza rischia il lavoro e trova protezione in Diego , che intercede per lei.

rischia il lavoro e trova protezione in , che intercede per lei. Le famiglie Poggi e Cirillo organizzano il matrimonio di Niko e Manuela.

Cosa è successo il 24 marzo e come cambia la trama

Nella puntata di martedì 24 marzo 2026, Ornella ha tentato di scardinare le consolidate abitudini di Raffaele, segnale di un bisogno di rinnovamento nel loro rapporto storico.

Parallelamente, tra Lorenza e Diego è scattato un momento di pericolosa vicinanza, preludio a dinamiche emotive più complesse. Sul fronte criminale, dopo aver visto Eduardo insieme ad Angelo, Grillo ha iniziato a sospettare anche di Damiano, possibile coinvolto nella serie di furti che minacciano l’equilibrio del quartiere.

In casa Ferri, la giovane Cristina ha continuato a creare tensioni, arrivando a scontrarsi anche con Marina. Questo clima teso prepara il terreno al nuovo tentativo di riavvicinamento di Roberto, chiamato a gestire una paternità complessa e un nucleo familiare sempre più fragile, centrali nelle dinamiche della puntata del 25 marzo.

Nuovi equilibri tra lavoro, famiglia e matrimonio imminente

Nella nuova puntata, Roberto Ferri proverà a recuperare un rapporto credibile con Cristina, cercando di arginare le sue intemperanze e di ricostruire un minimo di fiducia.

Sul versante sentimentale, Greta si ritroverà a fare i conti con l’uomo che, nel recente passato, aveva sconvolto la sua vita di coppia: un ritorno che promette ripercussioni sulla sua stabilità emotiva. Angosciata dalla possibilità di perdere il lavoro, Lorenza riuscirà a smuovere la sensibilità di Diego, deciso a prenderla sotto la propria protezione e a convincere i soci a non licenziarla.

Intanto, tra arrivi attesi e ingerenze indesiderate, le famiglie Poggi e Cirillo si preparano al matrimonio tra Niko e Manuela, con tutte le fragilità e le aspettative che accompagnano uno degli eventi più attesi dai fan di Un posto al sole.

FAQ

Quando va in onda Un posto al sole il 25 marzo 2026?

La puntata del 25 marzo 2026 di Un posto al sole va in onda su Rai 3 alle ore 20.50, come di consueto.

Che ruolo ha Lorenza nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Nelle nuove puntate, Lorenza affronta il rischio di licenziamento. Diego interviene per proteggerla, proponendosi come mediatore con i soci dell’azienda.

Cosa succede tra Niko e Manuela nelle prossime puntate?

Nelle prossime puntate, Niko e Manuela si preparano al matrimonio, tra pressioni familiari, ingerenze inattese e tensioni organizzative che potrebbero creare imprevisti sviluppi narrativi.

In che modo Roberto prova a ricucire con la figlia Cristina?

Roberto Ferri tenta un riavvicinamento concreto a Cristina, cercando di contenerne i comportamenti problematici e ristabilire dialogo dopo gli scontri con Marina.

Da quali fonti sono tratte le anticipazioni di Un posto al sole?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.