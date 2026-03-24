michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Un posto al sole anticipazioni: Greta affronta un inquietante ritorno dal passato

Un posto al sole anticipazioni: Greta affronta un inquietante ritorno dal passato

Un posto al sole, cosa accadrà nella puntata del 25 marzo 2026

Nella puntata di mercoledì 25 marzo 2026 di Un posto al sole, in onda alle 20.50 su Rai 3, i riflettori si accendono sui delicati equilibri familiari e sentimentali di Palazzo Palladini a Napoli.

Il pubblico ritroverà Roberto Ferri impegnato a ricostruire il rapporto con la figlia Cristina, mentre Greta dovrà fronteggiare il ritorno dell’uomo che ha terremotato la sua vita privata.

La precarietà lavorativa di Lorenza coinvolgerà direttamente Diego Giordano, pronto a sostenerla, mentre le famiglie Poggi e Cirillo si misureranno con le tensioni e le ingerenze che precedono le nozze tra Niko e Manuela, evento atteso dai fan della storica soap di Rai 3.

In sintesi:

  • Roberto prova a riavvicinarsi alla figlia Cristina, in piena crisi familiare.
  • Greta si confronta con l’uomo che ha sconvolto la sua precedente relazione.
  • Lorenza rischia il lavoro e trova protezione in Diego, che intercede per lei.
  • Le famiglie Poggi e Cirillo organizzano il matrimonio di Niko e Manuela.

Cosa è successo il 24 marzo e come cambia la trama

Nella puntata di martedì 24 marzo 2026, Ornella ha tentato di scardinare le consolidate abitudini di Raffaele, segnale di un bisogno di rinnovamento nel loro rapporto storico.

Parallelamente, tra Lorenza e Diego è scattato un momento di pericolosa vicinanza, preludio a dinamiche emotive più complesse. Sul fronte criminale, dopo aver visto Eduardo insieme ad Angelo, Grillo ha iniziato a sospettare anche di Damiano, possibile coinvolto nella serie di furti che minacciano l’equilibrio del quartiere.

In casa Ferri, la giovane Cristina ha continuato a creare tensioni, arrivando a scontrarsi anche con Marina. Questo clima teso prepara il terreno al nuovo tentativo di riavvicinamento di Roberto, chiamato a gestire una paternità complessa e un nucleo familiare sempre più fragile, centrali nelle dinamiche della puntata del 25 marzo.

Nuovi equilibri tra lavoro, famiglia e matrimonio imminente

Nella nuova puntata, Roberto Ferri proverà a recuperare un rapporto credibile con Cristina, cercando di arginare le sue intemperanze e di ricostruire un minimo di fiducia.

Sul versante sentimentale, Greta si ritroverà a fare i conti con l’uomo che, nel recente passato, aveva sconvolto la sua vita di coppia: un ritorno che promette ripercussioni sulla sua stabilità emotiva. Angosciata dalla possibilità di perdere il lavoro, Lorenza riuscirà a smuovere la sensibilità di Diego, deciso a prenderla sotto la propria protezione e a convincere i soci a non licenziarla.

Intanto, tra arrivi attesi e ingerenze indesiderate, le famiglie Poggi e Cirillo si preparano al matrimonio tra Niko e Manuela, con tutte le fragilità e le aspettative che accompagnano uno degli eventi più attesi dai fan di Un posto al sole.

FAQ

Quando va in onda Un posto al sole il 25 marzo 2026?

La puntata del 25 marzo 2026 di Un posto al sole va in onda su Rai 3 alle ore 20.50, come di consueto.

Che ruolo ha Lorenza nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Nelle nuove puntate, Lorenza affronta il rischio di licenziamento. Diego interviene per proteggerla, proponendosi come mediatore con i soci dell’azienda.

Cosa succede tra Niko e Manuela nelle prossime puntate?

Nelle prossime puntate, Niko e Manuela si preparano al matrimonio, tra pressioni familiari, ingerenze inattese e tensioni organizzative che potrebbero creare imprevisti sviluppi narrativi.

In che modo Roberto prova a ricucire con la figlia Cristina?

Roberto Ferri tenta un riavvicinamento concreto a Cristina, cercando di contenerne i comportamenti problematici e ristabilire dialogo dopo gli scontri con Marina.

Da quali fonti sono tratte le anticipazioni di Un posto al sole?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache