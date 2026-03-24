Auditel, Rai avanti su Mediaset con Giletti mentre Porro arretra

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Ascolti tv 23 marzo 2026: chi vince e chi arretra in prime time

Gli ascolti tv di ieri, 23 marzo 2026, ridisegnano gli equilibri del prime time generalista. Scherzi a parte su Canale 5, condotto da Max Giusti, conquista la leadership dell’intrattenimento con quasi 3 milioni di spettatori, mentre la fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio su Rai1 conferma la propria forza pur registrando un leggero calo.

Parallelamente, l’informazione di approfondimento vede arretrare sia Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai3 sia Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4, mentre cresce l’attenzione per il talk politico di Propaganda Live su La7.

Il quadro, completato dalle proposte cinema e d’attualità delle altre reti, mostra una platea frammentata ma ancora fortemente attratta dai brand storici dell’intrattenimento e dalle fiction di prime time.

In sintesi:

Scherzi a parte su Canale 5 guida la serata con il 22,5% di share.

su Canale 5 guida la serata con il 22,5% di share. Guerrieri – La regola dell’equilibrio su Rai1 cala ma resta competitiva.

su Rai1 cala ma resta competitiva. Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica in flessione negli ascolti.

e in flessione negli ascolti. Propaganda Live su La7 consolida il suo spazio nel talk politico.

Numeri, confronti e trend degli ascolti di prima serata

Scherzi a parte su Canale 5 chiude al primo posto con 2.969.000 spettatori e il 22,5% di share, migliorando il dato precedente di 2.647.000 spettatori (21,1%). Il brand storico della rete Mediaset conferma capacità di fidelizzazione e recupero sul target familiare.

Su Rai1, la fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio con Alessandro Gassmann raccoglie 3.306.000 spettatori pari al 19,6%, in calo rispetto ai 3.506.000 spettatori (22,4%) della puntata precedente: numeri solidi, ma con un’erosione sensibile sulla concorrenza dell’intrattenimento leggero.

Nel campo dell’informazione, Propaganda Live su La7 ottiene 1.357.000 spettatori con il 9,8%, segnando una tenuta rilevante nel segmento dei talk politici di approfondimento del venerdì.

Più marcata la flessione per Lo Stato delle Cose su Rai3, che scende a 937.000 spettatori (6,1%) contro il precedente 1.035.000 (7,2%), segnalando una difficoltà di consolidamento per il nuovo progetto di Massimo Giletti.

Quarta Repubblica su Rete 4 si ferma a 526.000 spettatori (4%), in calo rispetto ai 644.000 (5,2%) della settimana scorsa, con un progressivo restringimento della platea.

Sul fronte film e approfondimenti: TG2 Speciale – Referendum Costituzionale su Rai2 registra 494.000 spettatori (2,5%); The Transporter su Italia 1 convince 1.104.000 spettatori (5,8%); The Equalizer 3 – Senza tregua su TV8 ottiene 597.000 spettatori (3,4%); Via dall’incubo sul Nove si attesta a 243.000 spettatori (1,5%).

Cosa indicano questi dati per palinsesti e prossime sfide tv

I numeri del 23 marzo 2026 confermano la centralità dei format riconoscibili e dei volti consolidati, come Max Giusti e Alessandro Gassmann, nella competizione del prime time.

La flessione di Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica suggerisce la necessità di ripensare linguaggi e ritmo dell’approfondimento politico, specie in un contesto affollato da talk e informazione continua.

La buona performance di Propaganda Live e la tenuta del cinema d’azione su Italia 1 e TV8 indicano uno spazio crescente per prodotti ibridi, capaci di coniugare contenuto e intrattenimento, con possibili ricadute sui futuri assetti di palinsesto e sulle strategie crossmediali.

FAQ

Chi ha vinto gli ascolti tv di ieri 23 marzo 2026?

Ha prevalso nettamente Scherzi a parte su Canale 5, con 2.969.000 spettatori e il 22,5% di share in prima serata.

Come sono andati gli ascolti di Guerrieri – La regola dell’equilibrio?

La fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio su Rai1 ha ottenuto 3.306.000 spettatori, pari al 19,6% di share, in leggera flessione.

Quanti spettatori ha fatto Lo Stato delle Cose su Rai3?

Lo Stato delle Cose su Rai3 ha registrato 937.000 spettatori e il 6,1% di share, in calo rispetto alla settimana precedente.

Quali ascolti ha ottenuto Propaganda Live su La7?

Propaganda Live su La7 ha raggiunto 1.357.000 spettatori con il 9,8% di share, consolidando la propria posizione tra i talk politici.

Qual è l’origine dei dati e delle informazioni sugli ascolti tv?

I dati e i contenuti derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.