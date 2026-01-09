Sanremo, prezzi alle stelle per un weekend: l’esperienza mordi e fuggi diventa un lusso per pochi

Costi dei biglietti e differenze tra platea e galleria

Sanremo resta un traguardo oneroso già al momento dell’acquisto del biglietto. Per la 76esima edizione, la platea costa 240 euro a serata dal martedì al venerdì, mentre la finale del sabato sale a 875 euro. L’abbonamento completo in platea per cinque serate è fissato a 1.835 euro, cifra che segna la fascia alta dell’offerta.

Più accessibile la galleria: 132 euro per ciascuna delle quattro serate infrasettimanali e 430 euro per la finale. L’abbonamento per l’intero arco del Festival in galleria è pari a 958 euro, meno della metà della platea.

Lo scarto tra i due settori è netto non solo per il costo, ma anche per l’esperienza: la platea garantisce vicinanza al palco e immersione nello show, la galleria consente il risparmio sacrificando la prossimità all’evento. Tuttavia, in entrambi i casi la spesa rappresenta l’avvio di un budget complessivo che cresce ulteriormente con pernottamenti e trasferte.

Alloggi e rincari durante la settimana del festival

Il nodo più critico è il pernottamento: durante il Festival di Sanremo le tariffe schizzano a livelli eccezionali, con camere tra 600 e 1.000 euro a notte nelle strutture di Sanremo e dintorni, come rilevato da ricerche su principali piattaforme di booking.

La pianificazione è frenata dal meccanismo dei biglietti: la registrazione si è chiusa l’8 gennaio, ma gli esiti sono previsti dal 15 gennaio, impedendo prenotazioni sicure in anticipo.

Chi attende la conferma rischia di trovare prezzi ancora più alti o totale indisponibilità, con un effetto imbuto che spinge verso soluzioni secondarie e costi aggiuntivi.

L’assenza di certezze annulla la strategia del blocco anticipato delle camere, mentre gli alloggi “economici” superano comunque le fasce medie tipiche dell’alta stagione.

Le aree limitrofe registrano saturazione rapida e differenziali di prezzo contenuti, riducendo il vantaggio di spostarsi fuori Sanremo.

Il risultato è un mercato fortemente speculativo, dove anche B&B e affittacamere applicano listini da evento premium, comprimendo l’offerta per chi punta a una sola notte.

Le famiglie e i gruppi sono i più penalizzati, con quote per stanza che, moltiplicate per più notti, superano rapidamente il costo dei biglietti.

In assenza di prenotazioni rimborsabili convenienti, l’unica alternativa resta scommettere sui pochi slot liberi post-esito, accettando un ulteriore sovrapprezzo.

Un contesto che rende il soggiorno uno dei principali driver di spesa dell’esperienza festivaliera.

Trasporti e spese accessorie per la trasferta

Per una trasferta “mordi e fuggi”, il viaggio pesa quanto un biglietto. Da Roma a Sanremo in treno si spendono circa 150 euro A/R, con oltre sette ore di percorrenza e almeno un cambio, a cui si sommano trasferimenti locali e tempi morti.

Chi sceglie l’auto affronta carburante, pedaggi e parcheggi contingentati, con costi che lievitano nelle aree prossime all’Ariston.

Volare su Genova o Nizza riduce i tempi ma introduce navette o treni aggiuntivi, incrementando il totale senza garanzie di risparmio.

Alle voci di viaggio si aggiungono spese accessorie difficili da comprimere: pasti, consumazioni nei locali affollati, ingressi a eventi collaterali e depositi bagagli.

Per una sola giornata, un budget minimo di 300 euro tra ristorazione e servizi è realistico, soprattutto in prossimità dei luoghi caldi del Festival di Sanremo.

Chi punta a cinque serate deve considerare mobilità urbana ripetuta, possibili corse taxi a tariffa dinamica e maggiorazioni serali.

La pressione della domanda incide anche sulle microspese: file, accessi limitati e disponibilità ridotta spingono verso soluzioni premium.

Il risultato è un conto finale che sfugge al controllo, con extra non pianificati che si sommano al biglietto e al pernottamento.

Anche ottimizzando gli spostamenti, il margine di risparmio resta minimo nel perimetro del Festival.

Bilancio finale: sanremo come lusso per pochi

L’esperienza all’Ariston comporta un esborso che, anche nella formula minima, sfiora i 1.000 euro in meno di 24 ore, tra biglietti, viaggio e alloggio.

La settimana completa, con abbonamento in platea, pernottamenti e spese vive, oltrepassa con facilità i 7.000 euro, soglia che seleziona una platea ristretta.

La combinazione tra prezzi ufficiali elevati e mercato ricettivo iper-speculativo alimenta una barriera d’accesso strutturale.

Il sistema di assegnazione dei biglietti, con esiti comunicati a ridosso dell’evento, rende impraticabile la prenotazione anticipata a tariffe sostenibili, spingendo su soluzioni last minute più costose o indisponibili.

Trasporti lenti o frammentati e costi accessori non comprimibili consolidano il quadro.

Per famiglie e gruppi, la moltiplicazione delle voci di spesa supera rapidamente qualsiasi budget prudente.

Il risultato è un Festival di Sanremo accessibile soprattutto a chi dispone di margini economici ampi o di canali preferenziali di ospitalità.

Per tutti gli altri, l’alternativa resta l’esperienza mediata da TV e piattaforme, mentre il vivo si configura come un bene scarsissimo.

Nel perimetro attuale, la partecipazione dal vivo si conferma un sogno costoso e raramente pianificabile.

