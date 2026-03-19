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Ilary Blasi delude al debutto al Grande Fratello Vip

Ilary Blasi delude al debutto al Grande Fratello Vip

Debutto sottotono per il nuovo Grande Fratello Vip su Canale 5

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con l’opinionista Selvaggia Lucarelli accanto a Cesara Buonamici, ha debuttato il 17 marzo in prima serata su Canale 5.
La prima puntata ha raccolto il 18,4 per cento di share, pari a 2.146.000 spettatori, risultato inferiore al debutto dell’11 settembre 2023 guidato da Alfonso Signorini, che aveva esordito con il 23,01 per cento e 2.994.000 spettatori.
Il calo solleva interrogativi sulle scelte editoriali di Mediaset e sulla tenuta del format nel prime time generalista, in un contesto competitivo dominato dalle fiction della Rai.

In sintesi:

  • Esordio del nuovo Grande Fratello Vip al 18,4 per cento di share su Canale 5.
  • Debutto precedente con Alfonso Signorini al 23,01 per cento e quasi tre milioni di spettatori.
  • Rai 1 con la fiction Le Libere Donne supera Canale 5 negli ascolti serali.
  • I dati riaprono il dibattito sulla crisi dei reality nel prime time generalista.

Il confronto con l’era Signorini e la concorrenza di Rai 1

Il passaggio di testimone da Alfonso Signorini a Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli promossa a opinionista al fianco di Cesara Buonamici, rappresentava per Mediaset un rilancio strategico del brand Grande Fratello Vip.
L’esordio al 18,4 per cento segna però una flessione di quasi cinque punti rispetto al 23,01 per cento del settembre 2023, in un mercato dove ogni punto di share pesa sia in termini pubblicitari sia d’immagine di rete.
Determinante la concorrenza di Rai 1, che con la serie Le Libere Donne ha conquistato 3.046.000 spettatori e il 18,7 per cento di share, superando in valori assoluti il reality di Canale 5. Il sorpasso evidenzia la crescente capacità delle fiction di servizio pubblico di intercettare il pubblico generalista che in passato premiava i reality di lunga durata.

Prospettive per il reality e rischi per la strategia Mediaset

I dati del debutto non sono ancora una sentenza definitiva sul futuro del Grande Fratello Vip, ma impongono a Mediaset una riflessione rapida su cast, narrazione e posizionamento editoriale nel prime time.
Se il trend di ascolto dovesse confermarsi, il reality rischia di perdere la funzione di pilastro della programmazione serale, aprendo spazio a un’ulteriore espansione delle fiction concorrenti.
Le prossime puntate saranno cruciali per capire se la formula con Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici saprà fidelizzare pubblico giovane e famiglie o se segnerà un ridimensionamento strutturale del genere reality sulle reti generaliste italiane.

FAQ

Quanto share ha ottenuto il debutto del nuovo Grande Fratello Vip?

Il debutto del nuovo Grande Fratello Vip su Canale 5 ha registrato il 18,4 per cento di share, pari a 2.146.000 spettatori complessivi.

Che ascolti aveva fatto il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini?

L’esordio dell’11 settembre 2023 condotto da Alfonso Signorini aveva raggiunto il 23,01 per cento di share e 2.994.000 spettatori.

Quale programma di Rai 1 ha superato il Grande Fratello Vip negli ascolti?

La fiction di Rai 1 Le Libere Donne ha ottenuto 3.046.000 spettatori e il 18,7 per cento di share, superando il reality.

Il risultato del debutto può compromettere il futuro del reality?

Sì, un andamento stabile sotto le aspettative potrebbe ridurre investimenti, numero di puntate e centralità del format nel palinsesto Mediaset.

Quali sono le fonti dei dati sugli ascolti televisivi citati?

I dati e le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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