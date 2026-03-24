Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ascolti tv, scontro Alessandro Gassmann Max Giusti e domina il Referendum

Ascolti tv del 24 marzo: sfida tra fiction, intrattenimento e referendum

Nella serata di lunedì 24 marzo, la tv generalista italiana ha proposto una programmazione fortemente polarizzata tra intrattenimento e approfondimento politico. Rai1 ha puntato sulla fiction con Guerrieri – La regola dell’equilibrio, interpretata da Alessandro Gassmann, mentre Canale5 ha risposto con l’intrattenimento di Scherzi a Parte condotto da Max Giusti.

Parallelamente, una quota significativa di pubblico si è orientata sull’informazione legata al Referendum sulla Giustizia, con speciali e maratone su Rai2, Rete4 e La7.

L’interesse per i risultati referendari ha inciso sugli equilibri d’ascolto, ridefinendo la tradizionale competizione del prime time tra le reti ammiraglie.

In sintesi:

Guerrieri – La regola dell’equilibrio su Rai1 domina in valori assoluti con oltre 3,3 milioni di spettatori.

su Rai1 domina in valori assoluti con oltre 3,3 milioni di spettatori. Scherzi a Parte su Canale5 ottiene uno share superiore, grazie a una durata più estesa in palinsesto.

su Canale5 ottiene uno share superiore, grazie a una durata più estesa in palinsesto. Speciali sul Referendum Giustizia su Rai2, Rete4 e La7 sottraggono pubblico all’intrattenimento.

Nell’access prime time resta centrale la sfida Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Oltre alla sfida tra le ammiraglie, il contesto politico-istituzionale ha influenzato l’intera serata televisiva. Rai2 ha mandato in onda uno speciale dedicato al Referendum Costituzionale sulla Giustizia, intercettando l’interesse degli spettatori più attenti all’attualità.

Rete4 ha schierato una lunga maratona di Quarta Repubblica, in onda dalle 14 alle 19 e poi di nuovo in prime time, consolidando la propria vocazione talk politico.

Su La7, l’approfondimento è stato affidato a Propaganda Live, mentre Rai3 ha proposto Lo stato delle cose con Massimo Giletti, completando il fronte informativo della giornata referendaria.

Sul versante cinema, Italia1 ha offerto il film d’azione The Transporter, alternativo alla programmazione politico-istituzionale e seriale.

I numeri della prima serata e l’impatto sulla sfida tra reti

Nel prime time di domenica 23 marzo, i dati Auditel evidenziano un duello serrato tra Rai1 e Canale5. Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, con protagonista Alessandro Gassmann, ha totalizzato 3.306.000 spettatori, pari a uno share del 19,6%, in onda dalle 21:50 alle 23:46.

Scherzi a Parte, condotto da Max Giusti su Canale5, ha raccolto 2.969.000 spettatori ma con uno share del 22,5%, grazie a una finestra oraria più ampia, dalle 22:03 alle 00:46.

Il dato conferma una tendenza consolidata della tv commerciale: il prolungamento della durata dei programmi di intrattenimento consente di incrementare la quota percentuale di share, pur con un pubblico complessivo leggermente inferiore rispetto alla fiction di servizio pubblico.

La vicinanza temporale con il Referendum sulla Giustizia e le numerose finestre di approfondimento su Rai2, Rete4 e La7 hanno probabilmente sottratto una parte di pubblico potenziale alla fiction e all’intrattenimento generalista, specialmente nelle fasce più informate e interessate alla politica.

Nell’access prime time, la competizione resta accesa tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale5, fascia strategica per il traino degli ascolti serali.

Questi risultati offrono indicazioni utili ai network in vista delle prossime scelte di palinsesto, tra serialità di qualità, infotainment politico e grandi brand di game show.

Prospettive future per fiction, talk e programmi di intrattenimento

L’andamento degli ascolti tra il 23 e il 24 marzo suggerisce una tv sempre più segmentata tra contenuto narrativo, approfondimento e intrattenimento leggero.

Il buon risultato di Guerrieri – La regola dell’equilibrio conferma la tenuta della fiction di Rai1, soprattutto con interpreti riconoscibili come Alessandro Gassmann.

Parallelamente, il rendimento di Scherzi a Parte dimostra che il brand storico di Canale5 resta competitivo se supportato da una regia editoriale capace di valorizzare tempi lunghi e momenti virali.

L’elevata attenzione verso il Referendum sulla Giustizia indica che talk e speciali d’attualità, da Quarta Repubblica a Propaganda Live, restano un asset chiave per intercettare il pubblico più informato, destinato a influenzare anche le strategie di posizionamento su digitale e on demand.

FAQ

Quanti spettatori ha registrato Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio?

La fiction Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio su Rai1 ha registrato 3.306.000 spettatori, con uno share del 19,6% nella fascia 21:50–23:46.

Che risultati ha ottenuto Scherzi a Parte su Canale5?

Scherzi a Parte con Max Giusti ha conquistato 2.969.000 spettatori e uno share del 22,5%, in onda dalle 22:03 alle 00:46.

Quali reti hanno seguito il Referendum sulla Giustizia?

Hanno seguito il Referendum sulla Giustizia con speciali e maratone Rai2, Rete4 con Quarta Repubblica e La7 con Propaganda Live.

Chi ha condotto i principali programmi dell’access prime time?

L’access prime time ha visto Stefano De Martino condurre Affari Tuoi su Rai1 e Gerry Scotti guidare La Ruota della Fortuna su Canale5.

Quali sono le fonti utilizzate per questi dati sugli ascolti tv?

I dati e le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.