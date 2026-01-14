Trump e le sue donne: l’accusa shock di Dalla Palma scuote E’ sempre Cartabianca

Valutazioni estetiche di Dalla Palma

Diego Dalla Palma, ospite a E’ sempre Cartabianca su Rete4, definisce le donne dell’amministrazione Donald Trump come figure dall’immagine costruita su un’estetica provocatoria, più vicina all’erotismo che alla sensualità consapevole. Sottolinea di essere “studioso di bellezza” e di continuare a interrogarsi sul confine tra stile e seduzione, evidenziando un codice visivo omogeneo tra le protagoniste citate. Distingue con nettezza la sensualità, intesa come misura e linguaggio, dall’erotismo esibito che, a suo dire, domina nelle scelte comunicative del gruppo femminile legato a Trump.

Nell’analisi, Dalla Palma afferma che tali donne incarnano un modello estetico aggressivo, rimandando a stereotipi da “attrici porno anni ’70”, con trucco marcato, styling performativo e narrazione identitaria che privilegia la seduzione come strumento di potere. Arriva a definirle “uomini malvagi in corpi di donna”, espressione che intende sottolineare una postura competitiva e spietata mascherata da femminilità codificata.

Il giudizio si estende anche a Melania Trump, descritta come figura “determinata, ambiziosissima, fredda e calcolatrice”, la cui eleganza appare, secondo il critico, costruita più che autentica. L’immagine, definita “sinistra e gotica”, viene contrapposta al concetto di eleganza sostanziale, ribadendo che un abito ricercato non può supplire all’assenza di naturalezza stilistica.

Profili delle figure femminili citate

Kristi Noem viene indicata come esempio di estetica assertiva, con un’immagine pubblica calibrata su make-up deciso, acconciature scolpite e outfit che enfatizzano la presenza scenica. Il riferimento all’“erotismo” sottolinea una strategia comunicativa che privilegia l’impatto visivo rispetto alla misura della sensualità, con codici che richiamano iconografie pop degli anni ’70.

In questa lettura, l’apparenza diventa leva identitaria e politica, funzionale a consolidare il consenso in segmenti sensibili alla spettacolarizzazione del potere. La costruzione del personaggio pubblico prevale sulla neutralità istituzionale, orientando lo storytelling personale verso il registro performativo.

Pam Bondi rientra nella medesima cornice: styling marcato, attenzione al dettaglio scenografico e una postura comunicativa che rende l’immagine parte integrante del messaggio. Il trucco strutturato e la scelta cromatica degli abiti rimandano a un’estetica volutamente esplicita, concepita per presidiare agenda mediatica e percezione dell’autorevolezza.

Karoline Leavitt appare, per contro, come variazione controllata del format: presentazione più sobria, “biondina santarellina”, ma sempre dentro un perimetro di riconoscibilità che ricorre a codici rassicuranti. La cifra complessiva resta quella di un’immagine fortemente direzionata, dove il linguaggio visivo viene usato come dispositivo narrativo e segnaletico, capace di sintetizzare ruolo, appartenenza e linea valoriale.

Critiche a Trump e alla sua visione delle donne

Diego Dalla Palma lega l’estetica delle collaboratrici di Donald Trump a una visione del potere che privilegia l’erotismo come strumento di persuasione, più che la competenza o la sobrietà istituzionale. La scelta di immagini “aggressive” diventa, nella sua lettura, segnale di una cultura politica che premia l’impatto scenico e l’iper-sessualizzazione.

Il giudizio si fa più duro quando delinea l’atteggiamento del leader: “tutto ciò che detesto in una persona”, dice, indicando toni, linguaggio e modalità relazionali come indizi di una concezione strumentale delle donne. L’uso dell’estetica femminile, secondo Dalla Palma, risponde a una logica di potere verticale e performativo.

Nel riferimento a Melania Trump, l’“eleganza” appare come costruzione fredda, funzionale alla scenografia dell’insediamento e alla narrazione pubblica del presidente. L’immagine definita “tetra” e “gotica” si oppone a un’idea di stile autentico, suggerendo un distacco emotivo coerente con la cornice valoriale attribuita al trumpismo.

