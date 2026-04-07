Home / NEWS / Trump allo sbando totale tra sfide giudiziarie e incognite politiche sulla sua strategia finale

Trump valuta l’ultimatum all’Iran e il rischio di una guerra storica

Il presidente Donald Trump, dalla Casa Bianca, sta decidendo se dare seguito all’ultimatum militare contro l’Iran o riaprire uno spazio alla diplomazia. La scelta, attesa nelle prossime ore a Washington, può ridefinire la sua presidenza e gli equilibri del Medio Oriente. L’incertezza nasce dalle ripetute proroghe già concesse e dal timore di perdere credibilità internazionale, ma anche dal rischio di un conflitto incontrollabile. La minaccia di colpire duramente infrastrutture iraniane si intreccia con la pressione del Congresso, le critiche bipartisan e le implicazioni per gli alleati regionali, mentre il Pentagono mantiene un silenzio anomalo e carico di tensione strategica.

In sintesi:

Trump valuta se trasformare le minacce all’Iran in attacco o concedere nuova tregua diplomatica.

Ripetute proroghe dell’ultimatum alimentano accuse di incoerenza e perdita di credibilità internazionale.

Democratici e parte dei repubblicani denunciano retorica apocalittica e chiedono ruolo pieno del Congresso.

Entro fine mese scade il termine legale per l’autorizzazione di Capitol Hill all’intervento.

Pressioni interne, calcolo politico e silenzi del Pentagono

Rincuorato dal recente risultato in Venezuela e dalla maxi operazione per il salvataggio del pilota disperso in Iran, Trump appare tentato da una nuova escalation. All’alba ha scritto sul suo social Truth: “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”, una formula dal tono apocalittico che ha immediatamente acceso allarmi globali.

Qualche ora dopo è intervenuto in diretta al comizio in Ungheria del vicepresidente JD Vance, telefonando sul cellulare del suo numero due e lodando il premier Viktor Orban in vista delle elezioni. Dietro le mura di Pennsylvania Avenue 1600, tra “executive time” mattutino e “policy meeting” pomeridiano, il presidente ha discusso le prossime mosse mentre la portavoce Karoline Leavitt dichiarava soltanto che è lui “l’unico a sapere cosa fare” con l’Iran.

Il Pentagono ha cancellato senza spiegazioni la conferenza stampa prevista, mentre il segretario di Stato Marco Rubio, incontrando la dirigente uzbeka Saida Mirziyoyeva, ha rilasciato solo frasi di circostanza. Il vuoto di comunicazione alimenta l’idea di un bivio storico, con implicazioni dirette per la sicurezza energetica, la stabilità regionale e l’immagine degli Stati Uniti come potenza responsabile.

Rischio isolamento politico e future fratture nel fronte repubblicano

Nel fronte interno la polemica è esplosa. Il leader democratico al Senato Chuck Schumer ha definito Trump “una persona malata”, mentre l’ex alleata Marjorie Taylor Greene ha invocato il 25mo emendamento: “Non possiamo uccidere un’intera civiltà. Questa è follia”. L’ex volto di Fox, Tucker Carlosn, ha avvertito che “attaccare ponti e impianti elettrici è un primo passo verso la guerra nucleare”, chiedendo una frenata immediata.

Alla Camera, il leader democratico Hakeem Jeffries ha intimato: “Il Congresso deve porre immediatamente fine a questa sconsiderata guerra”. Crescono però anche i malumori repubblicani: finora i conservatori hanno concesso ampio margine di manovra sul dossier iraniano, ma molti esigono che entro aprile il presidente chieda una formale autorizzazione all’uso della forza.

La scadenza dei 60 giorni previsti dalla legge per ottenere il via libera di Capitol Hill incombe. Se Trump decidesse di proseguire senza mandato parlamentare, rischierebbe non solo contestazioni giuridiche, ma anche una frattura aperta nel suo stesso partito, con effetti imprevedibili sulla prosecuzione della presidenza e sull’intera architettura di sicurezza in Medio Oriente.

FAQ

Che cosa deve decidere Trump sull’Iran nelle prossime ore?

Trump deve scegliere se trasformare l’ultimatum all’Iran in azione militare immediata oppure prorogare ancora la scadenza, riaprendo spazio alla diplomazia multilaterale e al confronto con il Congresso americano.

Perché molti accusano Trump di perdere credibilità internazionale?

Molti lo sostengono perché ha già posticipato più volte l’ora X sull’Iran, creando l’immagine di un presidente che minaccia escalation senza seguirle, alimentando dubbi su coerenza, affidabilità e deterrenza degli Stati Uniti.

Qual è il ruolo del Congresso statunitense in questa crisi con l’Iran?

Il Congresso deve autorizzare un’operazione militare prolungata: entro fine mese scadranno i 60 giorni previsti dalla legge, oltre i quali l’intervento diventerebbe giuridicamente e politicamente contestato.

Quali rischi comporterebbe un attacco alle infrastrutture iraniane?

Un attacco mirato a ponti e impianti elettrici potrebbe innescare escalation regionale, ritorsioni contro alleati occidentali, crisi energetica globale e, secondo alcuni analisti, un pericoloso avvicinamento a scenari di guerra nucleare.

Quali sono le fonti alla base di questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione secondo gli standard editoriali EEAT.