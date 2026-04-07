Home / NEWS / Nutella conquista la Luna e ottiene la più potente esposizione gratuita nella storia del marketing

Nutella in orbita con Artemis 2, tra record spaziale e marketing globale

Un barattolo di Nutella che galleggia in microgravità accanto all’equipaggio di Artemis 2, a bordo della capsula Orion, è diventato protagonista inatteso della diretta NASA.

L’episodio è avvenuto quando la missione ha superato il record di distanza dalla Terra detenuto da Apollo 13, a oltre 252.752 miglia, il 7 aprile 2026, durante il volo intorno alla Luna.

Il video, rilanciato sulle piattaforme social NASA e ripreso dagli utenti su X e TikTok, è stato interpretato come un perfetto caso di “pubblicità gratuita” per Ferrero.

La successiva precisazione dell’agenzia spaziale e la risposta misurata del brand italiano hanno trasformato un semplice dettaglio di cambusa in un caso di studio su comunicazione istituzionale e marketing non pianificato.

In sintesi:

Barattolo di Nutella fluttua in cabina durante la diretta della missione Artemis 2 .

fluttua in cabina durante la diretta della missione . La scena precede il nuovo record di distanza dalla Terra, oltre Apollo 13.

Sui social si parla di “pubblicità gratuita più grande della storia” per Ferrero .

. NASA precisa: nessun accordo commerciale, solo normale dotazione alimentare di bordo.

Il caso Nutella-Artemis 2 tra record spaziale e strategia di brand

Pochi minuti prima che Orion stabilisse il nuovo primato di distanza, le telecamere interne hanno inquadrato un barattolo di Nutella che fluttuava, etichetta perfettamente visibile. L’immagine, in diretta globale, è stata immediatamente rilanciata dagli utenti, generando milioni di visualizzazioni complessive e commenti come “La pubblicità gratuita più grande della storia” e “Lo spot spaziale definitivo”.

Il Kennedy Space Center ha contribuito al clima virale con un post ironico sull’equipaggio che “mangia dolcezze mentre fotografa la Luna”, mentre l’account ufficiale NutellaUSA ha reagito con un contenuto calibrato: “Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra diffusione nella storia, portando la diffusione dei sorrisi a nuove vette”.

Il post ha superato rapidamente le 200.000 visualizzazioni, senza media buying e senza accordi con NASA, confermando la forza del brand nella cultura pop globale e la capacità di sfruttare un’occasione non pianificata restando in un registro istituzionale.

Le immagini hanno però sollevato sospetti di pubblicità occulta. La portavoce NASA Bethany Stevens ha precisato che l’agenzia non seleziona cibi in base a sponsorship e che non esiste alcun contratto con Ferrero. Il barattolo rientrava nelle normali provviste personali e collettive, insieme a mac and cheese, petto di manzo, uova strapazzate, salsa piccante e caffè.

Nel frattempo, la missione Artemis 2 ha scritto una pagina di storia: dopo il superamento del record di distanza, Orion ha sorvolato la faccia nascosta della Luna, attraversando circa quaranta minuti di blackout radio totale, con i quattro astronauti temporaneamente irraggiungibili e più isolati di qualunque essere umano prima d’ora.

Al ripristino dei contatti, intorno all’1:25 del 7 aprile (ora italiana), la capsula si trovava a circa 6.500 chilometri dalla superficie lunare, in posizione privilegiata per osservare un’eclissi solare visibile solo da quella traiettoria. Le immagini della corona solare e dei pianeti circostanti entreranno nell’archivio scientifico NASA. L’ammaraggio nel Pacifico, vicino a San Diego, è previsto per il 10 aprile.

Dallo spazio al marketing: perché il “momento Nutella” pesa sul lungo periodo

L’apparizione spontanea di Nutella a bordo di Artemis 2 evidenzia quanto il posizionamento culturale di un brand conti più di singole campagne.

In prospettiva, questo episodio verrà probabilmente citato in corsi universitari di marketing e comunicazione come caso di “earned media” estremo: il marchio italiano associato alla nuova corsa alla Luna statunitense senza budget media e senza rischio regolatorio, grazie alla netta presa di posizione di NASA.

Per Ferrero, la scena rafforza l’immaginario di prodotto “globale ma quotidiano”, capace di accompagnare gli astronauti come una normale colazione terrestre. Per il pubblico, resta la fotografia di una missione ad altissimo contenuto tecnologico che conserva dettagli umani riconoscibili, un elemento chiave per alimentare attenzione su Artemis su Google News e Google Discover anche nei prossimi passaggi del programma.

FAQ

Perché la Nutella era a bordo della missione Artemis 2?

La presenza è legata alle normali provviste alimentari, incluse scorte personali degli astronauti, senza accordi di sponsorizzazione con Ferrero o altri marchi.

La NASA ha confermato accordi pubblicitari con Ferrero per Artemis 2?

No, la NASA ha smentito esplicitamente qualsiasi contratto pubblicitario, ribadendo che non seleziona i pasti sulla base di intese commerciali con aziende.

Che record ha stabilito Artemis 2 durante il “momento Nutella”?

La missione ha superato le 252.752 miglia di distanza dalla Terra, battendo il primato stabilito da Apollo 13 nel 1970.

Che impatto ha avuto il video della Nutella sui social?

Ha generato milioni di visualizzazioni complessive, con il post ufficiale NutellaUSA oltrepassante rapidamente le 200.000 views senza investimento pubblicitario diretto.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla missione Artemis 2?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra redazione.