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Figlia fa abusare la madre disabile dall’amico e filma tutto col cellulare, video scoperti dalla sorella

Figlia fa abusare la madre disabile dall’amico e filma tutto col cellulare, video scoperti dalla sorella

Donna disabile violentata a Napoli, arrestati un uomo e la figlia

A Napoli, una donna di 59 anni, gravemente disabile, sarebbe stata violentata da un uomo di 32 anni con la complicità della figlia 33enne, che filmava gli abusi col cellulare.
L’episodio emerge da una denuncia presentata ai carabinieri il 22 marzo 2026 dai familiari della vittima.
Le indagini, coordinate dalla IV sezione fasce deboli della Procura di Napoli, hanno portato all’arresto dei due sospettati, accusati di violenza sessuale aggravata e minaccia grave.

In sintesi:

  • Donna di 59 anni, disabile, sarebbe stata violentata a Napoli da un 32enne.
  • Secondo gli inquirenti la figlia 33enne filmava le violenze con il cellulare.
  • La denuncia parte dall’altra figlia, che consegna i video ai carabinieri.
  • Contestati i reati di violenza sessuale aggravata e minaccia grave.

Come sono emerse le violenze e le accuse formulate

Secondo la ricostruzione investigativa, la 33enne avrebbe fatto entrare in casa l’amico 32enne, permettendogli di abusare sessualmente della madre mentre dormiva e non era in grado di difendersi.
Le condizioni di grave disabilità fisica e psichica della 59enne aggravano il quadro accusatorio, collocando il caso fra quelli a più alta tutela delle “fasce deboli”.
A far emergere tutto è stata l’altra figlia della vittima, che avrebbe scoperto i video girati dalla sorella e li ha consegnati ai carabinieri della compagnia Vomero–Arenella, formalizzando la denuncia il 22 marzo 2026.

Le successive attività dei carabinieri del Nucleo Operativo Stella, coordinate dalla IV sezione della Procura (fasce deboli, guidata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone), hanno permesso di identificare i due presunti responsabili anche tramite dettagli ritenuti univoci: abbigliamento, particolari fisici e soprattutto tatuaggi.
Il gip ha quindi disposto la misura cautelare, contestando a entrambi la violenza sessuale aggravata e la minaccia grave, poiché avrebbero tentato di costringere chi li aveva scoperti a ritirare le accuse.

Conseguenze giudiziarie e riflessi sulla tutela dei più fragili

Il caso di Napoli riporta al centro il tema della protezione delle persone con disabilità, spesso esposte a violenze in contesti familiari che dovrebbero essere invece luoghi di cura.
L’inchiesta della Procura e il lavoro dei carabinieri rafforzano l’attenzione delle autorità sulle fasce vulnerabili, con possibili ulteriori verifiche sul contesto assistenziale della vittima.
Gli sviluppi processuali, a partire dal vaglio delle prove video e dalle testimonianze, saranno decisivi per definire responsabilità penali e eventuali misure di sostegno aggiuntive per la donna e i suoi familiari.

FAQ

Quali reati sono contestati ai due indagati a Napoli?

Ai due indagati sono contestati violenza sessuale aggravata e minaccia grave, in relazione agli abusi sulla donna disabile di 59 anni.

Chi ha denunciato le presunte violenze sulla donna disabile?

La denuncia è stata presentata dall’altra figlia della vittima, che ha consegnato ai carabinieri i video registrati dalla sorella.

Quale Procura coordina le indagini su questo caso di Napoli?

Le indagini sono coordinate dalla IV sezione fasce deboli della Procura di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone.

Come sono stati identificati i presunti autori della violenza?

Sono stati identificati grazie ai video, con riscontro su abbigliamento, tratti fisici e tatuaggi ritenuti compatibili con gli indagati.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questa ricostruzione?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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