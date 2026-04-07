Home / NEWS / Papa Francesco condanna minacce contro il popolo iraniano e rilancia il dialogo come unica via alla pace

Papa Francesco denuncia minacce all’Iran e rilancia appello globale per la pace

A Castel Gandolfo, il 7 aprile, Papa Francesco ha denunciato come “non accettabile” la recente minaccia contro “tutto il popolo dell’Iran”. Davanti ai giornalisti, il Pontefice ha collegato l’escalation alla guerra in corso in Medio Oriente, richiamando sia il diritto internazionale sia la responsabilità morale globale. Ha chiesto ai cittadini dei paesi coinvolti di mobilitarsi, contattando parlamentari e leader politici per respingere la logica del conflitto e sostenere ogni iniziativa diplomatica. La sua posizione, ribadita dopo l’appello di Pasqua, insiste sulla tutela dei civili – in particolare bambini, anziani e malati – e sul rifiuto degli attacchi alle infrastrutture civili. Per il Papa, in un contesto di crisi economica ed energetica mondiale, la guerra è “ingiusta” e inefficace, mentre il ritorno al dialogo è l’unica via stabile per la sicurezza regionale e globale.

In sintesi:

Papa Francesco definisce “inaccettabile” la minaccia rivolta all’intero popolo dell’ Iran .

definisce “inaccettabile” la minaccia rivolta all’intero popolo dell’ . Richiamo congiunto a diritto internazionale e responsabilità morale verso civili innocenti.

Invito ai cittadini a contattare deputati e leader politici per chiedere la pace.

Condanna degli attacchi alle infrastrutture civili e richiesta di ritorno al dialogo.

Il richiamo del Papa tra diritto internazionale, morale e mobilitazione civile

Nel suo intervento, Papa Francesco ha ricordato di aver già chiesto la pace nella domenica di Pasqua, ma di sentirsi obbligato a parlare di nuovo dopo la minaccia contro il popolo dell’Iran. Ha definito la situazione “una questione certamente di diritto internazionale ma molto di più una questione morale”, sottolineando come l’escalation rischi di colpire “tanti innocenti, bambini, anziani, totalmente innocenti”.

Il Pontefice ha rimarcato come fin dai primi giorni della guerra la Santa Sede ripeta l’invito a “tornare al dialogo” per evitare il punto di non ritorno. Oggi, ha affermato, ci si trova invece davanti a un aggravamento che richiede non solo preghiera, ma anche azione civica concreta. “Invito i cittadini di tutti i paesi coinvolti a contattare le autorità, i leader politici e i deputati per chiedere loro di lavorare per la pace, di rifiutare la guerra”, ha dichiarato, ribadendo che gli attacchi alle infrastrutture civili violano il diritto internazionale e rappresentano un segno di odio e distruzione.

Conseguenze globali e urgenza di una diplomazia attiva e inclusiva

Papa Francesco ha inserito l’attuale crisi in un quadro più ampio di instabilità globale: “grave crisi economica mondiale” e “crisi energetica” aggravano gli effetti della guerra, alimentando tensioni e risentimenti. Per questo ha chiesto “a tutte le persone di buona volontà di cercare la pace e di rifiutare la guerra”, descritta come ingiusta e incapace di offrire soluzioni durature.

Il Papa sollecita il ritorno al tavolo dei negoziati, indicando la diplomazia come unica via per garantire sicurezza alle popolazioni coinvolte e proteggere i gruppi più vulnerabili – bambini, anziani, malati – destinati a pagare il prezzo più alto di qualsiasi escalation. Il messaggio, rivolto non solo ai governi ma anche all’opinione pubblica internazionale, mira a trasformare la domanda sociale di pace in pressione politica concreta sui decisori, per prevenire nuovi fronti di conflitto e contenere il rischio di destabilizzazione regionale e globale.

FAQ

Perché Papa Francesco cita il popolo dell’Iran nelle sue dichiarazioni?

Il Papa interviene perché una minaccia è stata rivolta “contro tutto il popolo dell’Iran”, considerandola inaccettabile sul piano giuridico e morale.

Cosa chiede concretamente Papa Francesco ai cittadini dei paesi coinvolti?

Il Papa chiede esplicitamente di contattare parlamentari, leader politici e autorità nazionali per chiedere iniziative concrete di pace e rifiutare l’escalation militare.

Qual è la posizione del Papa sugli attacchi alle infrastrutture civili?

Il Papa afferma che gli attacchi alle infrastrutture civili violano il diritto internazionale e rappresentano un segno di odio e distruzione.

Perché il Papa definisce questa guerra “ingiusta” e inutile?

Il Papa la definisce ingiusta perché non risolve i conflitti, aggrava la crisi economica ed energetica e colpisce soprattutto i civili più vulnerabili.

Da dove provengono le informazioni utilizzate in questo articolo di approfondimento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.