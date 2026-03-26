Home / MOBILE / Truecaller introduce nuove funzioni avanzate per difendere tutta la famiglia dalle truffe telefoniche

Truecaller introduce la protezione familiare contro le truffe telefoniche in Italia

Le truffe telefoniche continuano a crescere in Italia, colpendo soprattutto anziani e persone poco digitalizzate. Truecaller, app internazionale per l’identificazione delle chiamate, ha annunciato nuove funzioni di protezione familiare pensate per ridurre il rischio di raggiri. Le novità, disponibili nell’app in Italia, permettono a un familiare esperto di gestire da remoto il telefono di chi è più vulnerabile, configurando blocchi e filtri centralizzati. L’obiettivo è prevenire frodi che spesso causano danni per migliaia di euro a famiglia, in un contesto in cui molte vittime non sporgono denuncia per vergogna o sfiducia nelle istituzioni. Le nuove funzioni mirano a intervenire prima che il danno avvenga, sfruttando la tecnologia e il supporto dei parenti.

In sintesi:

Le truffe telefoniche colpiscono ogni anno migliaia di famiglie italiane, soprattutto anziani.

Truecaller introduce funzioni di protezione familiare gestibili da remoto via app.

introduce funzioni di protezione familiare gestibili da remoto via app. Un parente esperto può bloccare numeri sospetti e attivare avvisi automatici sul telefono altrui.

Il sistema sfrutta il database globale di numeri segnalati e notifiche in tempo reale.

Come funziona la nuova protezione familiare di Truecaller

Le nuove funzioni di Truecaller consentono di creare una vera e propria rete familiare all’interno dell’app. Un utente può collegare il proprio account a quello di un genitore anziano o di un parente meno esperto e gestire il telefono a distanza.

In pratica, il familiare “amministratore” può attivare il blocco centralizzato di numeri sospetti, impostare filtri anti-spam più rigorosi, definire liste di numeri fidati e ricevere notifiche in tempo reale quando il contatto vulnerabile riceve chiamate potenzialmente pericolose. Se un numero è già stato segnalato dalla community internazionale di Truecaller, l’app interviene mostrando un avviso o bloccando direttamente la chiamata.

Per la persona “protetta” non è richiesto alcun intervento tecnico: dopo la configurazione iniziale, la protezione familiare lavora in background, riducendo al minimo il rischio di errori. Il valore aggiunto è la combinazione fra il vasto database di numeri segnalati e la conoscenza diretta delle abitudini telefoniche del familiare, che permette di calibrare i blocchi in modo più preciso.

Impatto sulle famiglie italiane e prospettive future

L’adozione di strumenti come quelli di Truecaller può diventare una componente strutturale della prevenzione, accanto alle campagne di educazione digitale promosse da forze dell’ordine e associazioni dei consumatori.

Per le famiglie italiane, la possibilità di intervenire da remoto sui telefoni degli anziani riduce non solo il rischio economico, ma anche lo stress emotivo legato alle truffe. In prospettiva, l’integrazione di queste funzioni con sistemi di segnalazione alle autorità e con altri servizi digitali di sicurezza potrebbe contribuire a rendere più tracciabile un fenomeno oggi sottostimato, incoraggiando anche le denunce e una migliore raccolta dati.

FAQ

Come attivare la protezione familiare di Truecaller sul telefono di un parente

È sufficiente installare Truecaller su entrambi i telefoni, creare gli account, collegarli nelle impostazioni di famiglia e configurare blocchi e avvisi da remoto.

Le funzioni di blocco truffe Truecaller sono gratuite o a pagamento

Sono disponibili sia in versione gratuita sia in abbonamento premium: le funzioni avanzate di controllo remoto potrebbero richiedere il piano a pagamento.

Truecaller sostituisce le denunce alle autorità per le truffe telefoniche

No, agisce in modo preventivo. Dopo una truffa è comunque fondamentale presentare denuncia a Polizia Postale o Carabinieri.

Truecaller tutela anche dai tentativi di phishing via SMS

Sì, l’app offre filtri per messaggi sospetti, identificando mittenti spam e link rischiosi, riducendo la probabilità di cadere in frodi via SMS.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sulle truffe telefoniche

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.