Home / GAMES / Xbox Game Pass amplia il catalogo con due nuovi giochi disponibili gratuitamente per gli abbonati

Due nuovi giochi rafforzano oggi l’offerta di Xbox Game Pass

Il 26 marzo, il servizio in abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft introduce a sorpresa Easy Delivery Co. e Nova Roma. Le novità, disponibili rispettivamente su Console/PC/Cloud e solo su PC, mirano a intercettare pubblici distinti: da chi cerca esperienze rilassate e narrative a chi predilige la complessità gestionale. L’aggiornamento, valido a livello globale per gli abbonati Ultimate, Premium e PC, conferma la strategia di Redmond: ampliare in modo costante e diversificato il catalogo, consolidando il posizionamento competitivo nel mercato del gaming in abbonamento.

In sintesi:

Il 26 marzo arrivano su Xbox Game Pass Easy Delivery Co. e Nova Roma .

e . Easy Delivery Co. è un driving game rilassato, con elementi narrativi e misteriosi.

è un driving game rilassato, con elementi narrativi e misteriosi. Nova Roma è un city-builder profondo, esclusivo per PC con focus gestionale.

è un city-builder profondo, esclusivo per con focus gestionale. Cloud Gaming estende Easy Delivery Co. anche a mobile e browser, senza hardware dedicato.

Easy Delivery Co. e Nova Roma: cosa offre davvero il nuovo aggiornamento

Easy Delivery Co. è il primo titolo aggiunto oggi per gli abbonati Ultimate, Premium e PC, accessibile su Console, PC e tramite Cloud Gaming. Il gioco propone un’esperienza di guida lenta e contemplativa: il giocatore impersona un corriere in una cittadina di montagna, chiamato a gestire consegne e itinerari senza la pressione tipica dei racing game tradizionali.

La dimensione narrativa è centrale: tra interazioni con abitanti dai tratti enigmatici e segreti nascosti, il tono richiama i walking simulator, ma innestato su meccaniche di guida leggere. L’accesso via Cloud Gaming consente di giocare da dispositivi mobile iOS/Android e browser, ampliando significativamente la reach potenziale presso un’utenza casual e in mobilità.

Il secondo arrivo, Nova Roma, è un city-builder esclusivo PC per abbonati Ultimate e PC. Ambientato nell’antica Roma, chiede di bilanciare favori degli dei, norme civiche, flussi di risorse e catene di approvvigionamento. Il titolo punta sulla profondità gestionale e su un loop di ottimizzazione adatto a sessioni lunghe, in linea con le aspettative della fanbase PC di questo genere.

Implicazioni per Game Pass tra strategia di catalogo e abitudini dei giocatori

L’accoppiata Easy Delivery Co. – Nova Roma evidenzia una linea chiara: ampliare Xbox Game Pass oltre l’action mainstream, intercettando nicchie ad alta fidelizzazione come i city-builder su PC e le esperienze rilassate cross-device.

La scelta di mantenere Nova Roma confinato al PC riflette l’aderenza del genere a mouse e tastiera, mentre l’apertura al Cloud per Easy Delivery Co. rafforza l’ecosistema mobile di Microsoft. A medio termine, questa diversificazione potrebbe incidere sulla permanenza degli abbonati e sulla percezione di valore del servizio, in un contesto competitivo che vede il gaming in abbonamento come uno dei principali terreni di scontro.

FAQ

Quando sono disponibili Easy Delivery Co. e Nova Roma su Xbox Game Pass?

Entrambi i giochi risultano disponibili dal 26 marzo, con rollout immediato per gli abbonati Ultimate, Premium e PC nelle regioni supportate.

Su quali piattaforme posso giocare a Easy Delivery Co. con Game Pass?

Il titolo è giocabile su Console Xbox, PC Windows e via Cloud Gaming, quindi anche su smartphone, tablet e browser compatibili.

Nova Roma arriverà anche su console Xbox o Cloud Gaming?

Al momento Nova Roma è disponibile esclusivamente su PC; non è stato annunciato alcun supporto per console o Cloud.

Che tipo di esperienza offre Easy Delivery Co. rispetto ai tradizionali racing game?

Il gioco propone una guida rilassata, centrata su consegne, esplorazione narrativa e misteri locali, distante dalla competizione tipica dei racing.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su questi nuovi titoli?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.