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Piattaforme social sotto assedio legale globale dopo verdetto sui danni provocati dai loro servizi

Piattaforme social sotto assedio legale globale dopo verdetto sui danni provocati dai loro servizi

Maxi-risarcimento a Kaley, processo storico contro Meta e Google

La giovane statunitense indicata come Kaley, vittima di grave dipendenza da social, ha ottenuto a Los Angeles un risarcimento di 3 milioni di dollari da Meta e Google.
La decisione della giuria, destinata ad aumentare con la quantificazione definitiva del danno, arriva dopo un mese di udienze e perizie tecniche.

Il tribunale ha stabilito che i social sono stati progettati per creare dipendenza, soprattutto tra i minori, con piena consapevolezza dei rischi psicologici.
Il caso, esploso nel 2024 negli Stati Uniti, apre ora la strada a nuove cause simili in tutto il mondo, inclusa l’Europa.

La sentenza segna una svolta: sposta il focus dalla libertà di espressione alla responsabilità algoritmica delle piattaforme, toccando direttamente il modello di business dei Big Tech.

In sintesi:

  • La ragazza Kaley ottiene 3 milioni di dollari di risarcimento da Meta e Google.
  • La giuria di Los Angeles accerta che i social sono progettati per creare dipendenza.
  • Il caso apre varchi legali per azioni simili in altri Paesi, inclusa l’Europa.
  • La responsabilità si sposta dagli utenti agli algoritmi e alla sicurezza del design.

Il risarcimento riconosciuto a Kaley è ripartito tra Meta (2,1 milioni di dollari) e Google (900mila dollari).
La giuria dovrà ancora pronunciarsi sull’ammontare finale del danno, che potrebbe crescere in base alle ulteriori valutazioni medico-legali.

Il processo di Los Angeles è il primo in cui un tribunale statunitense afferma, nero su bianco, che i social network sono stati intenzionalmente strutturati per massimizzare il tempo di permanenza online, sacrificando la salute mentale degli utenti più giovani.
Per anni i grandi gruppi avevano chiuso le controversie con accordi extragiudiziali, evitando precedenti pubblici e cause pilota.

In questo caso, invece, Meta e Google hanno scelto di non patteggiare, al contrario di Snapchat e TikTok, che hanno preferito accordarsi.
L’esito, sfavorevole per le piattaforme, fornisce ora un precedente utilizzabile da altri tribunali e da studi legali specializzati in danni da dipendenza digitale.

Dall’immunità sui contenuti alla responsabilità sugli algoritmi

Uno degli elementi giuridici più rilevanti è l’irrilevanza, in questo procedimento, della celebre Sezione 230 del Communications Decency Act, scudo storico dei social negli Stati Uniti.
La giuria non ha contestato i singoli contenuti pubblicati dagli utenti, ma il modo in cui le piattaforme sono state progettate.

Il processo ha infatti colpito il cuore del loro funzionamento: sistemi di raccomandazione, notifiche, scroll infinito e metriche di engagement, ritenuti capaci di generare una dipendenza consapevolmente sfruttata a fini di profitto.
Questo cambia il perimetro della responsabilità, che non riguarda più ciò che gli utenti postano, ma come vengono guidati, trattenuti e profilati.

In Europa il quadro normativo è già più avanzato.
Dal 2024 è pienamente operativo il Digital Services Act (DSA), che impone alle grandi piattaforme obblighi stringenti di valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, in particolare verso i minori e le fasce vulnerabili.
La Commissione Europea, nelle sue conclusioni preliminari del 6 febbraio, ha contestato a TikTok un design che favorisce la modalità “pilota automatico” nei minorenni, con scroll infiniti associati ad ansia, depressione e dipendenza.

In caso di violazioni, le sanzioni previste dal DSA possono arrivare fino al 6% del fatturato annuo globale, colpendo direttamente i conti economici delle Big Tech.

Implicazioni globali e prossima sfida: sicurezza del design digitale

La vicenda di Kaley rovescia la narrativa difensiva dei social, da anni incentrata sul mantra *“facciamo tutto il possibile per la sicurezza degli utenti”*.
Ora un tribunale ha certificato che non è stato così.

La questione non riguarda più la censura dei contenuti, ma la messa in commercio di prodotti digitali intrinsecamente non sicuri, soprattutto per i minori.
L’analogia più citata dai giuristi è quella con le cinture di sicurezza: quando divennero obbligatorie, l’industria automobilistica non fallì, ma si adeguò.

Allo stesso modo, i social network dovranno intervenire su algoritmi, sistemi di notifica, verifiche dell’età e impostazioni predefinite, garantendo percorsi d’uso che non inducano dipendenza.
Il caso Kaley, combinato con il DSA europeo, potrebbe accelerare una nuova stagione regolatoria globale, in cui il design digitale sarà valutato come un vero fattore di rischio per la salute pubblica.

FAQ

Perché la sentenza Kaley contro Meta e Google è così importante?

È importante perché riconosce per la prima volta, in modo esplicito, la responsabilità progettuale dei social nella creazione di dipendenza, aprendo la strada a nuove cause collettive.

La Sezione 230 protegge ancora i social in casi simili?

Sì, ma solo rispetto ai contenuti degli utenti. In questo caso è stata aggirata agendo sulla responsabilità del design algoritmico e delle misure di sicurezza.

Cosa prevede il Digital Services Act per la tutela dei minori?

Prevede obblighi stringenti di valutazione del rischio, limiti alla profilazione dei minori, maggiore trasparenza algoritmica e sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale.

Come potrebbero cambiare concretamente i social dopo questo caso?

Cambieranno introducendo controlli più rigorosi sull’età, riducendo le dinamiche di scroll infinito e rivedendo notifiche e raccomandazioni che incentivano l’uso compulsivo.

Qual è la fonte delle informazioni su questa vicenda giudiziaria?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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