Carta d’identità elettronica guida pratica per attivarla rapidamente senza errori e senza stress

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Carta d’identità elettronica: come attivarla e usarla al posto dello SPID

La Carta d’identità elettronica (CIE) è oggi il principale strumento alternativo allo SPID per accedere online ai servizi della Pubblica Amministrazione. Può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora e viene rilasciata su supporto plastificato con microchip integrato. Una volta ricevuta, per utilizzarla su siti e app pubbliche è obbligatoria l’attivazione, che avviene tramite app CieID su smartphone con sensore NFC o tramite software dedicato su computer con lettore di smart card. L’urgenza di comprenderne il funzionamento nasce dal progressivo superamento dello SPID gratuito e dalla necessità, per cittadini e imprese, di continuare ad accedere in sicurezza ai servizi digitali nazionali ed europei.

In sintesi:

La CIE sostituisce progressivamente lo SPID gratuito per l’accesso ai servizi pubblici digitali.

Per l’attivazione servono CIE, PIN, PUK, smartphone NFC e app CieID.

L’accesso di Livello 3 con lettura carta NFC è la modalità più sicura consigliata.

La corretta attivazione si verifica accedendo a un portale PA con “Entra con CIE”.

Come attivare correttamente la Carta d’identità elettronica

Per attivare la Carta d’identità elettronica servono tre elementi: la carta fisica, uno smartphone iOS o Android dotato di sensore NFC e la documentazione rilasciata dal Comune contenente PIN e PUK. Senza questi codici non è possibile completare la procedura.

Dal telefono è necessario scaricare l’app ufficiale CieID. Dopo l’installazione, l’utente deve scegliere la modalità di utilizzo: accesso semplificato (Livelli 1 e 2) con credenziali CIE o accesso con lettura della carta (Livello 3), raccomandato per maggiore sicurezza.

Nel caso di accesso semplificato, l’attivazione delle credenziali avviene sul sito ufficiale della CIE, inserendo PIN, PUK e dati di contatto; successivamente si potrà entrare con username, password e QR code. Per l’accesso di Livello 3, dopo aver selezionato “Accesso con lettura della carta”, occorre avvicinare la CIE al punto in cui è posizionato il lettore NFC dello smartphone, generalmente sul retro, e seguire la procedura guidata fino alla conferma di attivazione.

Chi preferisce usare il computer deve scaricare dal sito ufficiale il software CIE, collegare un lettore di smart card, inserire la carta e digitare il PIN per completare l’abilitazione.

Come verificare l’attivazione e cosa cambia per i cittadini

Per controllare che la Carta d’identità elettronica sia effettivamente attiva è sufficiente effettuare un accesso di prova su un servizio online della Pubblica Amministrazione, ad esempio INPS, Agenzia delle Entrate o il portale del proprio Comune. Dopo aver selezionato “Entra con CIE”, l’utente potrà usare credenziali CIE o QR code, oppure procedere con la lettura della carta via NFC: se il login va a buon fine, la CIE è correttamente attivata.

La progressiva dismissione dello SPID gratuito rende la CIE il fulcro dell’identità digitale pubblica italiana, con riconoscimento automatico anche in molti servizi europei. Disporre di una carta attiva e funzionante diventa quindi essenziale per gestire pratiche fiscali, sanitarie, scolastiche e previdenziali, riducendo la dipendenza dagli sportelli fisici e velocizzando l’accesso ai diritti digitali.

FAQ

Che cosa serve obbligatoriamente per attivare la Carta d’identità elettronica?

Servono fisicamente la CIE, il codice PIN, il codice PUK, uno smartphone con NFC oppure un computer con lettore di smart card e il software CIE ufficiale installato.

Posso usare la CIE senza avere uno smartphone con NFC?

Sì, è possibile. Occorre utilizzare un computer, scaricare dal sito ufficiale il software CIE, collegare un lettore di smart card compatibile, inserire la CIE e completare l’attivazione tramite PIN.

Cosa fare se ho smarrito PIN o PUK della Carta d’identità elettronica?

È necessario rivolgersi al proprio Comune di rilascio. In genere viene avviata una procedura di ristampa dei codici o di sostituzione della CIE, secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno.

La Carta d’identità elettronica può sostituire sempre lo SPID?

Attualmente sì, per quasi tutti i servizi della Pubblica Amministrazione italiana. Alcune piattaforme potrebbero però non essere ancora aggiornate; in tal caso è consigliato verificare le modalità di accesso indicate dal singolo ente.

Quali sono le fonti ufficiali sulle informazioni relative alla CIE?

Le informazioni qui presentate derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.