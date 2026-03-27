Home / NEWS / Tiger Woods coinvolto in grave incidente stradale il campione di golf ricoverato dopo lo schianto

Guida in stato di ebbrezza, nuovo incidente stradale per Tiger Woods in Florida

Tiger Woods, ex numero 1 del golf mondiale, è stato arrestato in Florida con l’accusa di guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale avvenuto nella contea di Martin, nei pressi di Jupiter Island, dove risiede. Secondo quanto comunicato dall’ufficio dello sceriffo locale e rilanciato dalla Cnn, l’episodio è avvenuto nelle ultime ore, quando la Land Rover guidata dal campione ha urtato un pick-up con rimorchio, ribaltandosi su un fianco. La polizia riferisce che Woods mostrava chiari segni di alterazione alla guida, pur risultando negativo all’etilometro. L’arresto, il terzo episodio rilevante legato a incidenti d’auto nella carriera extra-sportiva del fuoriclasse statunitense, solleva nuovi interrogativi sul suo percorso di recupero fisico e personale e sulle sue prospettive agonistiche future.

In sintesi:

Tiger Woods arrestato in Florida per presunta guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale.

arrestato in Florida per presunta guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale. L’etilometro risulta “zero assoluto”, ma Woods rifiuta l’analisi delle urine richiesta dagli agenti.

La Land Rover del campione si ribalta dopo l’urto con un pick-up che trainava un rimorchio.

È il terzo incidente d’auto grave per Woods, ancora in recupero dopo interventi chirurgici.

Ricostruzione dell’incidente e rilievi delle autorità in Florida

Secondo lo sceriffo della contea di Martin, la vettura di Tiger Woods procedeva con andatura irregolare prima della collisione con un pick-up che trainava un piccolo rimorchio. L’impatto ha provocato il ribaltamento laterale della Land Rover guidata dal golfista nei pressi di Jupiter Island.

All’arrivo degli agenti, Woods mostrava “segni di alterazione” alla guida. Gli esami preliminari con etilometro avrebbero dato esito “zero assoluto”. Lo sceriffo ha però spiegato che, al momento della richiesta di sottoporsi all’analisi delle urine, il campione si sarebbe rifiutato. Proprio questo rifiuto costituisce il presupposto formale dell’accusa di guida in stato di ebbrezza secondo la normativa locale.

Lo sportivo non ha riportato ferite nell’impatto, ma è stato comunque trasferito in carcere, dove – in base alla legge della Florida – dovrà rimanere detenuto per almeno otto ore prima di eventuali ulteriori valutazioni giudiziarie.

Precedenti incidenti e impatto sulla carriera di Tiger Woods

L’episodio in Florida si inserisce in un quadro già complesso nella biografia di Tiger Woods. È infatti la terza volta che il campione viene coinvolto in un incidente automobilistico significativo. Nel febbraio 2021, il suo SUV era uscito di strada a forte velocità su una costiera di Los Angeles, provocandogli molteplici lesioni alle gambe e alle caviglie e imponendo un lungo percorso di riabilitazione.

Woods stava faticosamente rientrando nel circuito dopo il settimo intervento chirurgico alla schiena, effettuato lo scorso settembre, e non aveva ancora sciolto le riserve sulla partecipazione al Masters previsto dal 9 al 12 aprile. Questo nuovo incidente riapre il tema della sostenibilità fisica e mentale della sua carriera nel massimo livello del golf professionistico, oltre a rilanciare il dibattito sul suo rapporto con la guida e sulla gestione della pressione mediatica che accompagna ogni sua apparizione.

FAQ

Perché Tiger Woods è stato arrestato in Florida?

L’arresto è avvenuto perché, pur risultando negativo all’etilometro, Tiger Woods ha rifiutato l’analisi delle urine, configurando l’accusa di guida in stato di ebbrezza secondo la legge della Florida.

Tiger Woods era ubriaco al momento dell’incidente?

No, l’etilometro ha dato “zero assoluto”. Tuttavia, la polizia ha rilevato segni di alterazione e il rifiuto degli esami delle urine ha fatto scattare l’accusa formale.

Che danni ha riportato Tiger Woods nell’ultimo incidente in Florida?

No, nell’episodio in Florida Tiger Woods non ha riportato ferite. Il veicolo si è ribaltato su un lato, ma il campione è uscito illeso secondo quanto riferito dallo sceriffo.

Come incide questo nuovo incidente sulla carriera sportiva di Tiger Woods?

Incide negativamente perché arriva mentre Woods è ancora in recupero fisico dopo molteplici interventi. Potrebbe rallentare ulteriormente il rientro pieno nel circuito e influenzare inviti, sponsor e programmazione futura.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione su Tiger Woods?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.