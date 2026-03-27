Home / NEWS / Estrazioni Lotto e SuperEnalotto del 27 marzo 2026: numeri vincenti, combinazioni e premi in tempo reale

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 27 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 27 marzo 2026 si sono svolte come da calendario, a partire dalle 20, nelle tradizionali sedi estrazionali collegate ai sistemi di Sisal e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il concorso numero 50 del SuperEnalotto, attesissimo per il jackpot da 140,5 milioni di euro, non ha registrato nessun “6” né “5+1”, ma solo vincite di categoria inferiore.

L’estrazione ha distribuito comunque premi significativi sulle varie ruote del Lotto e nella combinazione del 10eLotto, offrendo agli appassionati nuove opportunità di verifica e di analisi statistica delle giocate.

In sintesi:

Jackpot SuperEnalotto a 140,5 milioni, nessun “6” e nessun “5+1”.

Lotto: estrazioni regolari su tutte le ruote, inclusa la Nazionale .

. 10eLotto: 20 numeri estratti più Numero Oro e Doppio Oro .

e . Controllo ufficiale sempre su siti Sisal e Agenzia Monopoli.

Per il Lotto, le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale hanno prodotto le seguenti combinazioni principali: Bari 9 7 85 34 35; Cagliari 66 23 50 17 18; Firenze 29 14 68 75 9; Genova 52 88 58 19 50; Milano 7 80 5 46 90; Napoli 16 33 75 35 17; Palermo 43 8 82 48 74; Roma 36 71 23 15 44; Torino 21 67 54 14 6; Venezia 69 23 81 74 89; Nazionale 83 60 76 78 7.

I giocatori sono invitati a verificare sempre le proprie schedine attraverso canali ufficiali, per evitare errori di lettura o ritardi di aggiornamento sui portali informativi.

Dettaglio estrazioni e ripartizione delle vincite

Il concorso SuperEnalotto di venerdì 27 marzo 2026 (n. 50/2026) ha visto estrarre la sestina 43, 64, 6, 22, 58, 27, con Jolly 10 e SuperStar 74.

Non sono stati centrati né il “6” né il “5+1”, mentre è stato realizzato un solo “5”, premiato con 141.615,23 euro.

Le ulteriori categorie hanno contato 463 vincite da 312,92 euro per i “4”, 17.081 vincite da 25,45 euro per i “3” e 269.605 vincite da 5 euro per i “2”, confermando la forte partecipazione dovuta al jackpot cumulato.

Per il 10eLotto, abbinato all’estrazione del Lotto, la combinazione vincente è stata: 7 8 9 14 16 21 23 29 33 36 43 50 52 66 67 69 71 80 85 88.

Il Numero Oro è risultato il 9, mentre il Doppio Oro ha premiato l’accoppiata 9 e 7.

Questi elementi aggiuntivi incidono sensibilmente sul valore dei premi potenziali per chi ha scelto le opzioni di gioco Oro e Doppio Oro, rendendo necessario un controllo attento delle ricevute di gioco.

Per la massima affidabilità, le verifiche ufficiali delle estrazioni devono avvenire sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, su Sisal.it e sui canali certificati degli operatori autorizzati, unici riferimenti riconosciuti in caso di contestazioni.

Scenari futuri e impatto del jackpot record

Il mancato “6” mantiene il jackpot del SuperEnalotto su livelli eccezionali, con forte interesse mediatico e crescita attesa della raccolta per i prossimi concorsi.

Un montepremi oltre i 140 milioni di euro tende storicamente ad aumentare sia il numero di combinazioni giocate sia la varietà delle strategie adottate dai giocatori abituali e occasionali.

In parallelo, Lotto e 10eLotto continuano a rappresentare le opzioni più diffuse sul territorio, grazie alla capillarità delle ricevitorie e alle modalità di gioco flessibili. Il quadro complessivo evidenzia l’importanza di un approccio consapevole, con puntate proporzionate e costante verifica sui canali istituzionali.

FAQ

Quali sono i numeri vincenti del SuperEnalotto del 27 marzo 2026?

I numeri vincenti sono 43, 64, 6, 22, 58, 27, con Jolly 10 e SuperStar 74 per il concorso 50/2026.

Quanto valeva il jackpot del SuperEnalotto in questa estrazione?

Il jackpot del SuperEnalotto per l’estrazione di venerdì 27 marzo 2026 ammontava a 140,5 milioni di euro complessivi.

Dove posso controllare ufficialmente l’esito della mia schedina?

È possibile verificare ufficialmente le schedine sui siti Sisal.it, IGA/IGT ex Lottomatica e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qual è stata la combinazione vincente del 10eLotto del 27 marzo 2026?

La combinazione 10eLotto è 7, 8, 9, 14, 16, 21, 23, 29, 33, 36, 43, 50, 52, 66, 67, 69, 71, 80, 85, 88.

Da quali fonti è stata elaborata questa sintesi sulle estrazioni?

Il contenuto è derivato da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.