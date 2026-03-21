Home / NEWS / Messina sotto sciame sismico, registrata scossa più forte di magnitudo 4.1 in pochi minuti

Serie di scosse sismiche tra costa tirrenica e provincia di Messina

Nella serata di oggi uno sciame sismico ha interessato la provincia di Messina, con epicentri tra l’entroterra e il Mar Tirreno meridionale.

Secondo la Sala Sismica dell’Ingv-Roma, l’evento più forte a terra è stato un terremoto di magnitudo 4.1 alle 19:04, a sud di Castel di Lucio.

Le scosse, iniziate nella notte in mare aperto davanti alle coste tra Messina e Palermo, sono proseguite per l’intera giornata con una trentina di eventi sopra magnitudo 2.0.

La sequenza è legata allo scontro tra faglie attive nell’area tirrenica e nel settore interno nebroideo, zona ad alta pericolosità sismica storicamente monitorata.

Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni rilevanti, ma la Protezione civile segue l’evoluzione in contatto con i tecnici dell’INGV.

In sintesi:

Magnitudo 4.1 alle 19:04 vicino a Castel di Lucio, in provincia di Messina.

Oltre trenta scosse sopra magnitudo 2.0 tra notte e sera nell’area tirrenica.

Due eventi in mare fino a magnitudo 4.6 davanti alle coste tra Messina e Palermo.

Sciame monitorato da INGV e Protezione civile, al momento senza danni rilevanti segnalati.

Lo sciame sismico tra entroterra nebroideo e Mar Tirreno meridionale

L’evento principale nell’entroterra messinese è stato registrato alle 19:04: magnitudo 4.1, profondità 26–27 km, a circa 2 km a sud di Castel di Lucio.

Un minuto prima una scossa di magnitudo 3.7 era stata localizzata 4 km da Pettineo, a 26–27 km di profondità, confermando l’attivazione delle faglie nell’area dei Nebrodi.

A seguire, l’INGV ha rilevato ulteriori repliche: magnitudo 3 alle 19:04 a 5 km da Mistretta, magnitudo 3.3 alle 19:06 e 3.2 alle 19:15 nei pressi di Castel di Lucio, poi un’altra scossa di magnitudo 2 alle 19:26 nella stessa zona.

Lo sciame è però iniziato in mare nella notte. Alle 2:46 un terremoto di magnitudo 4.6, profondità 29 km, è stato localizzato nel Mar Tirreno meridionale, davanti alla costa tra Messina e Palermo, percepito nettamente nelle due città.

Pochi minuti dopo, alle 2:49, una seconda scossa di magnitudo 4.3 ha interessato la zona delle Isole Eolie, a 11 km di profondità, seguita da numerosi eventi compresi tra magnitudo 2 e 3, concentrati soprattutto nel settore eoliano.

Rischio sismico nell’area tirrenica siciliana e indicazioni ai cittadini

La sequenza in corso conferma la forte attivazione dell’area tirrenica settentrionale siciliana, zona ben nota alla comunità scientifica per la presenza di sistemi di faglie profonde e complesse.

Pur trattandosi di magnitudo moderate, la densità degli eventi e la vicinanza a centri abitati impongono monitoraggio costante e attenzione alle norme di autoprotezione.

Gli esperti ricordano che gli sciami sismici non consentono, allo stato attuale delle conoscenze, di prevedere se e quando avverranno eventi più forti; la priorità resta quindi la prevenzione strutturale e il rispetto delle indicazioni della Protezione civile.

Ai residenti nei comuni di Castel di Lucio, Pettineo, Mistretta e nelle aree costiere di Messina e Palermo viene raccomandato di informarsi solo tramite canali ufficiali, evitare allarmismi e verificare la corretta messa in sicurezza delle abitazioni secondo la normativa antisismica vigente.

FAQ

Dove si è verificata la scossa più forte registrata oggi?

La scossa più forte odierna a terra si è verificata vicino a Castel di Lucio, in provincia di Messina, con magnitudo 4.1 e ipocentro profondo oltre 25 chilometri.

Il terremoto di magnitudo 4.6 in mare ha causato danni?

Al momento non risultano danni significativi. Il terremoto 4.6 nel Mar Tirreno meridionale è stato avvertito a Messina e Palermo ma senza conseguenze strutturali rilevanti segnalate.

Questo sciame sismico può generare uno tsunami?

Al momento no. Le magnitudo registrate, pur avvertite chiaramente, e le profondità ipocentrali non hanno prodotto condizioni favorevoli alla generazione di onde di tsunami nell’area tirrenica.

Cosa devono fare i residenti nelle zone interessate dalle scosse?

Devono seguire le indicazioni della Protezione civile, verificare l’agibilità degli edifici, conoscere i piani comunali di emergenza ed evitare di diffondere o credere a notizie non verificate sui social.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questo evento sismico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.