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Messina sotto sciame sismico, registrata scossa più forte di magnitudo 4.1 in pochi minuti

Messina sotto sciame sismico, registrata scossa più forte di magnitudo 4.1 in pochi minuti

Serie di scosse sismiche tra costa tirrenica e provincia di Messina

Nella serata di oggi uno sciame sismico ha interessato la provincia di Messina, con epicentri tra l’entroterra e il Mar Tirreno meridionale.
Secondo la Sala Sismica dell’Ingv-Roma, l’evento più forte a terra è stato un terremoto di magnitudo 4.1 alle 19:04, a sud di Castel di Lucio.
Le scosse, iniziate nella notte in mare aperto davanti alle coste tra Messina e Palermo, sono proseguite per l’intera giornata con una trentina di eventi sopra magnitudo 2.0.

La sequenza è legata allo scontro tra faglie attive nell’area tirrenica e nel settore interno nebroideo, zona ad alta pericolosità sismica storicamente monitorata.
Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni rilevanti, ma la Protezione civile segue l’evoluzione in contatto con i tecnici dell’INGV.

In sintesi:

  • Magnitudo 4.1 alle 19:04 vicino a Castel di Lucio, in provincia di Messina.
  • Oltre trenta scosse sopra magnitudo 2.0 tra notte e sera nell’area tirrenica.
  • Due eventi in mare fino a magnitudo 4.6 davanti alle coste tra Messina e Palermo.
  • Sciame monitorato da INGV e Protezione civile, al momento senza danni rilevanti segnalati.

Lo sciame sismico tra entroterra nebroideo e Mar Tirreno meridionale

L’evento principale nell’entroterra messinese è stato registrato alle 19:04: magnitudo 4.1, profondità 26–27 km, a circa 2 km a sud di Castel di Lucio.
Un minuto prima una scossa di magnitudo 3.7 era stata localizzata 4 km da Pettineo, a 26–27 km di profondità, confermando l’attivazione delle faglie nell’area dei Nebrodi.

A seguire, l’INGV ha rilevato ulteriori repliche: magnitudo 3 alle 19:04 a 5 km da Mistretta, magnitudo 3.3 alle 19:06 e 3.2 alle 19:15 nei pressi di Castel di Lucio, poi un’altra scossa di magnitudo 2 alle 19:26 nella stessa zona.

Lo sciame è però iniziato in mare nella notte. Alle 2:46 un terremoto di magnitudo 4.6, profondità 29 km, è stato localizzato nel Mar Tirreno meridionale, davanti alla costa tra Messina e Palermo, percepito nettamente nelle due città.
Pochi minuti dopo, alle 2:49, una seconda scossa di magnitudo 4.3 ha interessato la zona delle Isole Eolie, a 11 km di profondità, seguita da numerosi eventi compresi tra magnitudo 2 e 3, concentrati soprattutto nel settore eoliano.

Rischio sismico nell’area tirrenica siciliana e indicazioni ai cittadini

La sequenza in corso conferma la forte attivazione dell’area tirrenica settentrionale siciliana, zona ben nota alla comunità scientifica per la presenza di sistemi di faglie profonde e complesse.
Pur trattandosi di magnitudo moderate, la densità degli eventi e la vicinanza a centri abitati impongono monitoraggio costante e attenzione alle norme di autoprotezione.

Gli esperti ricordano che gli sciami sismici non consentono, allo stato attuale delle conoscenze, di prevedere se e quando avverranno eventi più forti; la priorità resta quindi la prevenzione strutturale e il rispetto delle indicazioni della Protezione civile.
Ai residenti nei comuni di Castel di Lucio, Pettineo, Mistretta e nelle aree costiere di Messina e Palermo viene raccomandato di informarsi solo tramite canali ufficiali, evitare allarmismi e verificare la corretta messa in sicurezza delle abitazioni secondo la normativa antisismica vigente.

FAQ

Dove si è verificata la scossa più forte registrata oggi?

La scossa più forte odierna a terra si è verificata vicino a Castel di Lucio, in provincia di Messina, con magnitudo 4.1 e ipocentro profondo oltre 25 chilometri.

Il terremoto di magnitudo 4.6 in mare ha causato danni?

Al momento non risultano danni significativi. Il terremoto 4.6 nel Mar Tirreno meridionale è stato avvertito a Messina e Palermo ma senza conseguenze strutturali rilevanti segnalate.

Questo sciame sismico può generare uno tsunami?

Al momento no. Le magnitudo registrate, pur avvertite chiaramente, e le profondità ipocentrali non hanno prodotto condizioni favorevoli alla generazione di onde di tsunami nell’area tirrenica.

Cosa devono fare i residenti nelle zone interessate dalle scosse?

Devono seguire le indicazioni della Protezione civile, verificare l’agibilità degli edifici, conoscere i piani comunali di emergenza ed evitare di diffondere o credere a notizie non verificate sui social.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questo evento sismico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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