Telefono in auto: come la telecamera modifica comportamento e sicurezza stradale oggi

Come funziona la telecamera e dove è stata installata

Agliana ha avviato un progetto pilota di sorveglianza intelligente per contrastare l’uso del cellulare alla guida e la mancata cintura di sicurezza: una telecamera ad alta definizione dotata di illuminazione a infrarossi e algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano in tempo reale i comportamenti dei conducenti. Installata su una direttrice molto trafficata fra Pistoia e Prato, la postazione è concepita come strumento di supporto per la Polizia Municipale, in grado di segnalare potenziali violazioni senza generare automaticamente sanzioni, rispettando procedure di verifica umana e le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

La telecamera impiegata nella sperimentazione è un dispositivo con sensore ad alta risoluzione e illuminazione a infrarossi per garantire visibilità notturna e in condizioni di scarsa luminosità. Il flusso video viene processato in loco da un modulo di intelligenza artificiale che riconosce pattern visivi riconducibili all’uso del telefono (tenere il dispositivo in mano, portare l’oggetto all’orecchio, movimenti compatibili con la digitazione) e al mancato utilizzo della cintura. Il sistema classifica le segnalazioni per livello di affidabilità, allegando fotogrammi rappresentativi alla notifica.

L’installazione è avvenuta in via Berlinguer, scelta per il suo elevato transito veicolare e per la funzione di collegamento tra città limitrofe. Il posizionamento sul supporto stradale è studiato per inquadrare frontalmente i veicoli in corsia, minimizzando angoli di distorsione che potrebbero compromettere l’analisi automatica. L’hardware è protetto da cassa antivandalo e collegato a una rete sicura per la trasmissione criptata delle informazioni alla centrale operativa.

Dal punto di vista operativo, ogni evento rilevato genera una scheda elettronica che include timestamp, fotogrammi oscurati per i volti quando previsto, coordinate del rilevamento e livello di confidenza dell’algoritmo. Queste segnalazioni vengono inviate alla Polizia Municipale che esegue una verifica manuale prima di qualunque atto amministrativo. Il sistema non emette multe in autonomia: funge da filtro che consente di concentrare le risorse umane sulle situazioni con maggiore probabilità di effettiva infrazione.

La combinazione di sensoristica avanzata e software AI consente anche di adattare i parametri di rilevamento: sensibilità alle posture del conducente, tolleranza ai falsi positivi in presenza di passeggeri, e gestione delle condizioni ambientali quali pioggia o riflessi. La modularità del sistema ne permette il trasferimento su altre arterie e la replicabilità in contesti urbani differenti con interventi minimi di taratura.

Normativa, sanzioni e limiti d’uso del cellulare alla guida

Il quadro normativo che disciplina l’uso del cellulare alla guida, le sanzioni previste e i limiti consentiti rappresentano elementi fondamentali per comprendere l’impatto operativo della sperimentazione con telecamere intelligenti. Questo testo illustra con precisione le norme del Codice della Strada pertinenti, le pene amministrative e accessorie applicabili, le eccezioni tecniche ammessi (vivavoce, sistemi integrati), e le conseguenze in caso di recidiva, fornendo riferimenti utili alla verifica delle responsabilità e alla corretta interpretazione delle rilevazioni automatiche.

L’articolo 173 del Codice della Strada vieta espressamente l’uso del telefono cellulare tenuto in mano durante la guida: qualsiasi attività che comporti manipolazione, lettura o scrittura di messaggi è considerata comportamento illecito. La norma contempla esclusivamente l’utilizzo di dispositivi che non richiedano l’impiego delle mani, come sistemi vivavoce integrati, auricolari o dispositivi con comandi per mani libere; tali strumenti sono ammessi a condizione che non distraggano il conducente in modo pericoloso. Questo perimetro normativo è la base giuridica sulla quale la segnalazione della telecamera trova applicazione.

Le sanzioni amministrative previste sono calibrate per esercitare un forte effetto deterrente: la multa pecuniaria varia da €165 a €661, con decurtazione immediata di 5 punti dalla patente. A queste si aggiungono misure accessorie come la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. In caso di recidiva entro due anni, l’ipotesi sanzionatoria si aggrava fino a sospensione della patente per tre mesi e totale decurtazione di 10 punti. Queste penalità rendono evidente l’intento legislativo di ridurre le distrazioni alla guida attraverso sanzioni significative.

Dal punto di vista procedurale, le rilevazioni ottenute con sistemi automatici devono rispettare criteri di attendibilità per poter essere trasformate in provvedimenti. Nel caso della telecamera intelligente, il flusso di immagini funge da elemento probatorio primario ma non esclusivo: occorre la verifica da parte della Polizia Municipale che confronta fotogrammi, timestamp e eventuali circostanze attenuanti prima di emettere un verbale. Questo passaggio umano è essenziale per garantire il rispetto del diritto di difesa e per evitare sanzioni basate su falsi positivi tecnologici.

Esistono limiti d’uso e attenuanti da considerare: l’eventuale presenza di passeggeri che manipolano un dispositivo, l’uso temporaneo del telefono per motivi di emergenza, o l’impiego di dispositivi integrati nella plancia non devono essere confusi con comportamenti illeciti. La normativa prevede spazio per valutazioni caso per caso: una segnalazione automatica priva di elementi inequivocabili non può sostituire la discrezionalità dell’operatore di polizia nell’accertamento finale.

Infine, la compatibilità tra rilevazioni tecnologiche e impianto sanzionatorio richiede che ogni strumento utilizzato sia tarato e certificato secondo standard tecnici riconosciuti. Le amministrazioni devono adottare procedure formali per la conservazione delle registrazioni, la loro validazione e l’accesso alle stesse da parte dell’interessato, rispettando i termini di legge per l’impugnazione e l’esercizio dei diritti di contestazione previsti dal Codice della Strada e dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Privacy, trattamento delle immagini e ruolo della polizia municipale

Il trattamento delle immagini raccolte dalla telecamera sperimentale è strutturato per bilanciare l’efficacia del controllo con le garanzie previste dalla normativa sulla privacy. I flussi video vengono acquisiti e trattati su infrastrutture protette; i dati sensibili sono soggetti a pseudonimizzazione e, dove previsto, all’oscuramento automatico dei volti. Le registrazioni vengono memorizzate per tempi strettamente necessari alle verifiche operative e alla contestazione delle infrazioni, secondo le politiche di retention stabilite dall’amministrazione e compatibili con il Regolamento UE 2016/679. L’accesso ai file è limitato a personale autorizzato e tracciato attraverso log di sistema per garantire accountability.

Ruolo della Polizia Municipale nelle fasi successive alla rilevazione è centrale e vincolante: l’algoritmo segnala eventi con un indice di confidenza, ma qualsiasi adempimento sanzionatorio parte soltanto dopo l’analisi manuale degli agenti. La verifica comprende la consultazione dei fotogrammi, la valutazione delle condizioni ambientali e la contestualizzazione delle immagini rispetto a possibili cause giustificative (presenza di passeggeri, manovre per emergenza, elementi che possano falsare la lettura). Solo quando l’istruttoria conferma la violazione, l’ufficio procede alla notificazione del verbale secondo le procedure amministrative previste.

Le procedure operative prevedono protocolli di validazione delle segnalazioni: doppia lettura da parte di operatori differenti o revisione da parte di un funzionario responsabile prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio. Tale accorgimento riduce il rischio di errori derivanti da falsi positivi generati da condizioni borderline e rafforza la legittimità degli atti amministrativi, fornendo contestualmente elementi documentali idonei per l’eventuale esercizio del diritto di difesa da parte del cittadino.

Sul fronte della protezione dei dati, il Comune ha l’obbligo di predisporre un’informativa chiara per gli utenti della strada, segnaletica che indichi la presenza del sistema e i riferimenti per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento. Gli interessati possono richiedere copia delle immagini che li riguardano nei termini previsti dalla normativa; le richieste sono esaminate garantendo il bilanciamento tra il diritto all’informazione dell’interessato e la necessità di preservare l’integrità delle indagini amministrative.

La governance del progetto include inoltre valutazioni d’impatto privacy (DPIA) e misure tecniche quali la cifratura dei dati in transito e a riposo, controllo degli accessi basato su ruolo (RBAC) e audit periodici. Queste precauzioni sono finalizzate a mitigare rischi di violazioni, uso improprio o diffusione non autorizzata delle immagini, rispettando i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati.

Infine, il rapporto tra tecnologia e soggetti deputati al controllo è regolato da linee guida operative che definiscono responsabilità, flussi informativi e tempistiche di conservazione: la telecamera è uno strumento di intelligence operativa, non un organo di giudizio, e la sua funzione è supportare l’attività degli agenti assicurando che ogni provvedimento sanzionatorio sia fondato su una valutazione umana documentata e confrontabile.

Impatto sulla sicurezza stradale e possibili estensioni del progetto

Il testo analizza l’impatto sulla sicurezza stradale della sperimentazione con telecamere intelligenti per il rilevamento dell’uso del cellulare e della mancata cintura di sicurezza, valutandone l’efficacia immediata e le ricadute sul piano operativo. Vengono discussi gli effetti deterrenti, le potenzialità di riduzione degli incidenti, le limitazioni tecniche e comportamentali, oltre alle possibili estensioni del progetto in ambito urbano e metropolitano. L’obiettivo è fornire elementi concreti per comprendere se e come questa tecnologia possa integrarsi nelle politiche locali di prevenzione e controllo.

La sperimentazione dimostra un effetto deterrente misurabile: la presenza visibile della telecamera incrementa la percezione di controllo tra gli automobilisti, riducendo comportamenti a rischio come l’uso del cellulare e la mancata cintura. Questo impatto è particolarmente evidente nei primi mesi di attivazione, quando la novità genera un’attenzione maggiore. Tuttavia, l’effetto tende a stabilizzarsi e richiede azioni complementari — informazione, segnaletica chiara, campagne mirate — per trasformare la consapevolezza in norme di comportamento durature.

Sul versante della sicurezza reale, la riduzione delle distrazioni alla guida può tradursi in una diminuzione degli incidenti legati a distrazione visiva e manuale. Studi internazionali concordano che anche piccoli ridotti di tempo di attenzione incrementano il rischio di collisione; perciò, l’abbassamento della diffusione dell’uso del cellulare ha potenzialità concrete di beneficio. È però necessario integrare i dati di rilevazione con statistiche sugli incidenti per quantificare l’efficacia: senza confronto longitudinale, le segnalazioni restano indicatori parziali.

Dal punto di vista operativo, la telecamera permette un’allocazione più efficiente delle risorse di Polizia Municipale: le segnalazioni automatiche consentono controlli mirati, riducendo pattugliamenti casuali e ottimizzando i tempi di intervento. Questo modello aumenta la produttività degli operatori ma richiede procedure standardizzate per la gestione delle segnalazioni, la formazione degli agenti e la capacità amministrativa di smaltire i casi in modo rapido ed efficace, evitando arretrati che ne minerebbero l’effetto deterrente.

Le estensioni del progetto vanno valutate su più livelli. Tecnologicamente è possibile replicare il sistema su assi viari con elevata incidentalità e in aree urbane complesse, adattando le soglie di rilevamento e le regole di filtraggio. Operativamente, l’estensione deve prevedere investimenti in infrastrutture di conservazione dei dati, personale dedicato e strumenti di analytics per aggregare le segnalazioni e monitorare trend temporali e geografici. Senza queste condizioni, l’ampliamento rischia di generare costi amministrativi superiori ai benefici.

Esistono anche scenari di integrazione con altre tecnologie di mobilità: l’accoppiamento con sistemi di gestione del traffico, telecamere per eccesso di velocità e sensori per il monitoraggio delle corsie può offrire una visione olistica dei rischi stradali, permettendo interventi mirati su punti critici. In ottica di smart city, la combinazione di dataset consente analisi predittive e l’individuazione di comportamenti ricorrenti, orientando invertirsi interventi infrastrutturali e campagne di prevenzione.

Infine, la sostenibilità politica e sociale dell’estensione dipende dall’accettazione pubblica: trasparenza nelle procedure, garanzie di privacy e comunicazione dei risultati sono elementi imprescindibili. La replicabilità del modello su scala regionale o nazionale richiede standard tecnici condivisi, protocolli di validazione uniformi e un quadro regolatorio che bilanci efficacia della prevenzione e tutela dei diritti individuali.

