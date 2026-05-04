Home / MOBILITA URBANA - EV / Stramilano 2026 E Hyundai: La mobilità elettrica corre nel cuore di Milano

La 53a edizione della Stramilano ha visto Hyundai protagonista non solo come spettatore, ma come Official Automotive Partner attivo e integrato nel tessuto urbano milanese. Il 4 maggio 2026, il brand ha consolidato il suo legame con la community del running, trasformando l’evento sportivo in una vetrina per la mobilità sostenibile e l’energia condivisa.

Secondo la visione aziendale:

“La partecipazione alla Stramilano rappresenta la volontà di essere al fianco delle persone in esperienze che uniscono sport, città e comunità, in piena sintonia con i valori del Brand”.

Dalla vivacità del Villaggio Expo Centro in Piazza Duomo fino ai traguardi delle diverse distanze, la presenza di Hyundai è stata caratterizzata dal progetto europeo “Run to Progress”, volto a sostenere e celebrare ogni singolo partecipante.

Nuova IONIQ 3: Il debutto della compatta “Made for Europe”

Il vero centro di gravità dell’evento in Piazza Duomo è stata la Nuova IONIQ 3, presentata ufficialmente al pubblico dopo il recente svelamento alla Milano Design Week. Questo modello rappresenta una pietra miliare per la gamma elettrica di Hyundai, essendo la prima IONIQ compatta pensata, progettata e costruita interamente in Europa per il mercato europeo.

Design “Art of Steel” : Il modello introduce un linguaggio stilistico che ricerca l’equilibrio tra resistenza e fluidità, con volumi essenziali e contemporanei.

: Il modello introduce un linguaggio stilistico che ricerca l’equilibrio tra resistenza e fluidità, con volumi essenziali e contemporanei. Efficienza aerodinamica : Grazie a un’ingegneria d’avanguardia, IONIQ 3 vanta la migliore aerodinamica del suo segmento.

: Grazie a un’ingegneria d’avanguardia, IONIQ 3 vanta la migliore aerodinamica del suo segmento. Autonomia: Il powertrain garantisce una percorrenza media di 496 km nel ciclo WLTP, posizionandosi ai vertici della categoria per la mobilità quotidiana.

Attivazioni “Run to Progress” e coinvolgimento urbano

Hyundai non si è limitata all’esposizione statica, ma ha animato il weekend con iniziative pensate per migliorare l’esperienza dei runner e dei visitatori. Il Villaggio Expo Centro è diventato un punto di incontro dove la tecnologia automobilistica ha incontrato la fatica e l’emozione della corsa.

Le installazioni lungo il percorso e all’arrivo sono state progettate per celebrare il traguardo degli atleti, offrendo momenti di supporto e condivisione. Questo impegno riflette la filosofia ‘Progress For Humanity’, che vede Hyundai impegnata a trasformarsi in un fornitore di soluzioni di mobilità smart e sostenibile.

Hyundai: Identità e impegno globale

Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company è oggi un gigante globale con una visione chiara sulla transizione ecologica.

Produzione massiva : La fabbrica di Ulsan in Corea del Sud è la più grande al mondo, con una produzione di 5.600 auto al giorno.

: La fabbrica di Ulsan in Corea del Sud è la più grande al mondo, con una produzione di 5.600 auto al giorno. Presenza europea : Il brand conta due stabilimenti (Repubblica Ceca e Turchia) con una capacità di 600.000 vetture l’anno.

: Il brand conta due stabilimenti (Repubblica Ceca e Turchia) con una capacità di 600.000 vetture l’anno. Valore del brand : Nel 2025, Hyundai si è posizionata al 30° posto tra i marchi globali con un valore di 24,6 miliardi di USD.

: Nel 2025, Hyundai si è posizionata al 30° posto tra i marchi globali con un valore di 24,6 miliardi di USD. Gamma Green : È l’unico costruttore a offrire tutte e cinque le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno.

: È l’unico costruttore a offrire tutte e cinque le principali alimentazioni sostenibili: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno. Mercato Italiano: Con 142 concessionarie, Hyundai copre oltre il 3,1% del mercato nazionale, offrendo su tutti i modelli la garanzia di “5 anni a Km illimitati”.

FAQ

Qual è l’autonomia dichiarata della Nuova IONIQ 3?

La Nuova IONIQ 3 offre un’autonomia media di 496 km secondo lo standard WLTP.

Dove è stata progettata la IONIQ 3?

Il modello è stato pensato, progettato e costruito in Europa specificamente per le esigenze del mercato europeo.

Cosa si intende per design “Art of Steel”?

È il nuovo linguaggio stilistico di Hyundai che esprime un equilibrio tra resistenza e fluidità, forza e precisione.

Qual era il ruolo di Hyundai alla Stramilano 2026?

Hyundai è stata l’Official Automotive Partner dell’evento, supportando la manifestazione con il progetto “Run to Progress”.

Qual è la garanzia offerta da Hyundai in Italia?

Tutte le vetture vendute in Italia godono della garanzia “5 anni a Km illimitati”.