Batterie auto elettriche: indagine Antitrust sulle pratiche di mercato e impatto sui consumatori italiani

L’autonomia indicata nelle schede tecniche rappresenta spesso un valore teorico misurato in condizioni standard. Nella guida quotidiana, tuttavia, la percorrenza effettiva può discostarsi sensibilmente da quei numeri. Tra i fattori determinanti figura il profilo di guida: accelerazioni frequenti, velocità elevate e guida urbana stop‑and‑go riducono l’efficienza energetica. Anche le condizioni meteorologiche incidono in modo rilevante: temperature rigide aumentano i consumi a causa della necessità di riscaldamento della batteria e dell’abitacolo, mentre il caldo intenso peggiora l’efficienza dei sistemi termici e di climatizzazione.

L’utilizzo di dispositivi elettrici di bordo — climatizzazione, riscaldamento dei sedili, sistemi infotainment e prese ausiliarie — incrementa il prelievo di energia dalla batteria e riduce la percorrenza disponibile. La topografia del percorso è un altro elemento chiave: percorsi collinari o con dislivelli continui comportano consumi maggiori rispetto a tratti pianeggianti. Anche il carico trasportato e la pressione degli pneumatici influiscono: peso aggiuntivo e pneumatici non correttamente gonfiati aumentano la resistenza al rotolamento e quindi il consumo energetico.

Le modalità di ricarica e lo stato di carica influenzano le aspettative pratiche sull’autonomia. Ricariche frequenti fino a livelli intermedi o utilizzo prevalente di ricariche rapide possono alterare l’efficienza complessiva percepita dall’utente rispetto a un ciclo di carica lento e completo. Di conseguenza, la comunicazione al pubblico deve includere scenari di utilizzo realistici, comparazioni tra condizioni tipiche di guida e spiegazioni puntuali sui margini di variabilità attesi, affinché il valore dichiarato non induca in errore ma diventi strumento utile per decisioni di acquisto consapevoli.

FAQ

Che differenza c’è tra autonomia dichiarata e autonomia reale?

La prima è un valore ottenuto in prova standardizzata; la seconda è la percorrenza effettiva che dipende da guida, clima, carico e accessori utilizzati.

La prima è un valore ottenuto in prova standardizzata; la seconda è la percorrenza effettiva che dipende da guida, clima, carico e accessori utilizzati. Come influisce il freddo sull'autonomia?

Temperature basse aumentano i consumi per il riscaldamento della batteria e dell’abitacolo, riducendo la percorrenza disponibile.

Temperature basse aumentano i consumi per il riscaldamento della batteria e dell'abitacolo, riducendo la percorrenza disponibile. L'uso della climatizzazione riduce molto l'autonomia?

Sì: climatizzazione e riscaldamento possono incidere significativamente sui consumi, specialmente su tragitti brevi.

Sì: climatizzazione e riscaldamento possono incidere significativamente sui consumi, specialmente su tragitti brevi. I percorsi collinari consumano più energia rispetto a quelli pianeggianti?

Generalmente sì, perché richiedono più lavoro del motore per superare dislivelli, anche se il recupero in discesa può mitigare parzialmente l’effetto.

Generalmente sì, perché richiedono più lavoro del motore per superare dislivelli, anche se il recupero in discesa può mitigare parzialmente l'effetto. La pressione degli pneumatici influisce sull'autonomia?

Pneumatici sgonfi aumentano la resistenza al rotolamento e quindi il consumo energetico, riducendo l’autonomia.

Pneumatici sgonfi aumentano la resistenza al rotolamento e quindi il consumo energetico, riducendo l'autonomia. Come dovrebbero comunicare i costruttori l'autonomia ai consumatori?

Con scenari realistici, strumenti di simulazione per casi d’uso diversi e informazioni chiare sui fattori che causano variazioni rispetto al valore teorico.

Perdita di capacità e aspettative sul degrado

Perdita di capacità e aspettative sul degrado

Il decadimento della capacità delle batterie non è un fenomeno lineare né universale: dipende da variabili operative e scelte di progettazione. Fattori come il numero di cicli di carica, l’esposizione a temperature estreme, la profondità di scarica media e l’adozione di ricariche ad alta potenza incidono in modo misurabile sulla perdita di capacità nel tempo. Il consumatore deve poter distinguere tra variazioni fisiologiche, prevedibili e gestibili, e problematiche premature che riducono significativamente il valore d’uso del veicolo.

Attraverso indicatori come lo stato di salute (State of Health, SoH) e la capacità utile residua misurata in kWh, è possibile quantificare il degrado e confrontare performance nel tempo. Dati empirici provenienti da flotte e test su strada mostrano che, con uso e manutenzione congrui, il calo percentuale annuo tende a stabilizzarsi dopo i primi anni; tuttavia, pratiche di carica ripetuta al 100% o stress termico prolungato accelerano il processo. È quindi essenziale che le informazioni riportate dai costruttori specifichino le condizioni di misurazione e forniscano curve di degrado attese per scenari d’uso chiaramente definiti.

La trasparenza include anche la divulgazione delle tolleranze di progetto: capacità nominale vs capacità utile, margini di sicurezza implementati nel battery management system e limiti operativi per i cicli di ricarica rapida. Comunicare tali elementi permette agli acquirenti di formulare aspettative realistiche sul valore residuo dell’auto e sulla possibile necessità di interventi di rigenerazione o sostituzione della batteria nel medio-lungo termine. Infine, l’accesso ai dati storici del veicolo e ai report sullo stato della batteria favorisce mercati dell’usato più affidabili e decisioni d’acquisto basate su elementi oggettivi.

FAQ

Che cos’è lo stato di salute (SoH) della batteria?

È un indicatore percentuale della capacità residua rispetto al valore nominale iniziale, utile per valutare il degrado nel tempo.

È un indicatore percentuale della capacità residua rispetto al valore nominale iniziale, utile per valutare il degrado nel tempo. Quali pratiche di ricarica accelerano il degrado?

Ricariche frequenti al 100% e uso ripetuto di ricariche ultra‑rapide senza strategie di gestione termica possono aumentare il deterioramento.

Ricariche frequenti al 100% e uso ripetuto di ricariche ultra‑rapide senza strategie di gestione termica possono aumentare il deterioramento. Il caldo o il freddo influiscono sul degrado a lungo termine?

Sì: esposizione prolungata a temperature estreme favorisce reazioni che riducono la capacità utile della batteria nel tempo.

Sì: esposizione prolungata a temperature estreme favorisce reazioni che riducono la capacità utile della batteria nel tempo. È possibile rigenerare una batteria degradata?

Esistono interventi di bilanciamento e alcuni processi diagnostici che possono migliorare prestazioni percepite, ma non sempre ripristinano la capacità iniziale.

Esistono interventi di bilanciamento e alcuni processi diagnostici che possono migliorare prestazioni percepite, ma non sempre ripristinano la capacità iniziale. Come dovrebbe essere comunicata la curva di degrado?

Con dati standardizzati che riportino scenari d’uso, condizioni di test e percentuali di perdita attese per intervalli temporali definiti.

Con dati standardizzati che riportino scenari d'uso, condizioni di test e percentuali di perdita attese per intervalli temporali definiti. Perché il degrado influisce sul valore residuo dell'auto?

La capacità residua condiziona autonomia e affidabilità; una perdita rilevante riduce l’utilità pratica del veicolo e quindi il suo prezzo sul mercato dell’usato.

Garanzie: soglie, diritti e miglioramenti

Sintesi SEO: La parte esamina le garanzie sulle batterie delle auto elettriche, precisando soglie di capacità garantita, diritti dei consumatori e gli interventi richiesti ai costruttori per migliorare le condizioni contrattuali. Viene spiegato come le garanzie debbano essere comprensibili, misurabili e coerenti con le aspettative di durata e prestazione, oltre a indicare i rimedi in caso di degrado prematuro e le tempistiche per l’adeguamento da parte dei produttori.

Garanzie: soglie, diritti e miglioramenti

Le garanzie sulle batterie devono tradursi in impegni chiari e verificabili: non bastano formulazioni generiche o clausole occultate nei manuali. La prima questione riguarda la **soglia minima di capacità garantita** nel tempo, espressa come percentuale dello stato di salute (SoH). Quando un costruttore si impegna su un valore, quel parametro deve essere accompagnato da modalità di misurazione, condizioni operative considerate e criteri di accertamento indipendenti. Solo così il consumatore può sapere quando la perdita di capacità rientra nella normale usura o configura un vizio coperto dalla garanzia.

I diritti dell’acquirente devono comprendere procedure snelle per la verifica del malfunzionamento: accesso a diagnosi ufficiali, tempi massimi di risposta e rimedi proporzionati come riparazione, sostituzione della batteria o, nei casi previsti, risarcimento. È fondamentale che le esclusioni contrattuali siano esplicitate e giustificate con elementi tecnici, evitando esclusioni arbitrarie legate a modalità d’uso non realistiche o a mancata manutenzione non dimostrabile. Inoltre, le aziende devono chiarire l’effetto delle operazioni di manutenzione e delle riparazioni sullo stato di garanzia per evitare incertezze sul valore residuo del veicolo.

Tra i miglioramenti attesi rientrano l’innalzamento delle soglie minime garantite e la pubblicazione di indicatori standardizzati per verificare la conformità. Dove previsto, il costruttore dovrebbe fornire report periodici sullo stato della batteria accessibili dall’utente, così da monitorare l’andamento del degrado e agire tempestivamente. Infine, le tempistiche per l’adeguamento contrattuale — comprese le scadenze per l’adeguamento delle condizioni di garanzia — devono essere comunicate pubblicamente, con obbligo per i produttori di pubblicare in modo chiaro le nuove condizioni sulle pagine ufficiali dedicate alle batterie.

FAQ

Cosa significa soglia minima di capacità garantita?

È la percentuale minima di capacità che il costruttore assicura di mantenere per un periodo definito; deve essere accompagnata da modalità di misura e condizioni operative.

È la percentuale minima di capacità che il costruttore assicura di mantenere per un periodo definito; deve essere accompagnata da modalità di misura e condizioni operative. Quali rimedi prevede la garanzia in caso di degrado prematuro?

I rimedi possono includere diagnosi ufficiale, riparazione, sostituzione della batteria o risarcimento, a seconda della gravità e delle condizioni contrattuali.

I rimedi possono includere diagnosi ufficiale, riparazione, sostituzione della batteria o risarcimento, a seconda della gravità e delle condizioni contrattuali. Come si verifica se il degrado è coperto dalla garanzia?

Attraverso diagnosi certificate dal costruttore o da centri autorizzati che misurano lo SoH secondo protocolli indicati nelle condizioni di garanzia.

Attraverso diagnosi certificate dal costruttore o da centri autorizzati che misurano lo SoH secondo protocolli indicati nelle condizioni di garanzia. Le operazioni di manutenzione possono invalidare la garanzia?

Le esclusioni devono essere giustificate: interventi non autorizzati o pratiche non conformi possono influire sulla garanzia, ma questo deve essere chiaramente documentato dal produttore.

Le esclusioni devono essere giustificate: interventi non autorizzati o pratiche non conformi possono influire sulla garanzia, ma questo deve essere chiaramente documentato dal produttore. È utile avere report periodici sullo stato della batteria?

Sì: report accessibili permettono di monitorare il degrado, programmare interventi e valutare tempestivamente eventuali azioni coperte dalla garanzia.

Sì: report accessibili permettono di monitorare il degrado, programmare interventi e valutare tempestivamente eventuali azioni coperte dalla garanzia. Quanto tempo hanno i costruttori per adeguare le garanzie?

Le tempistiche per l’adeguamento devono essere comunicate pubblicamente dai produttori; i termini specifici sono sanciti dagli impegni presi con le autorità competenti.

Strumenti informativi e obblighi di trasparenza

Sintesi SEO: La sezione descrive gli obblighi informativi imposti ai costruttori per rendere trasparente l’intera filiera delle batterie: dalla pagina web dedicata ai simulatori di autonomia fino ai dati accessibili sullo stato di salute. Si spiega come gli strumenti di comunicazione debbano essere progettati per consentire confronti oggettivi tra modelli, valutazioni personalizzate da parte dell’utente e verifiche indipendenti, garantendo accesso rapido e comprensibile alle informazioni tecniche essenziali.

Strumenti informativi e obblighi di trasparenza

L’Autorità ha imposto che le informazioni sulle batterie non restino frammentate o occultate in documenti tecnici: devono essere raccolte in una sezione unica, facilmente reperibile sui siti ufficiali, con linguaggio comprensibile e dati tecnici chiaramente evidenziati. Questa pagina dovrà includere i parametri di autonomia dichiarata, i fattori che influenzano la percorrenza effettiva e le modalità di misura adottate, oltre a spiegare le condizioni standard utilizzate per i test. La trasparenza non è formale: i consumatori devono poter confrontare offerte diverse senza dover interpretare tabelle tecniche complesse o definizioni discordanti.

Tra gli strumenti richiesti figurano simulatori interattivi che permettono di stimare l’autonomia in base a variabili concrete come stile di guida, temperatura esterna, uso degli apparati elettrici e profilo del percorso. Questi tool dovranno offrire scenari predefiniti e la possibilità di inserire dati personali per ottenere stime realistiche, non solo valori mediizzati. Inoltre, è previsto che le case diffondano informazioni sul degrado atteso in funzione dell’uso, con curve di declino della capacità e intervalli temporali indicativi, accompagnate da spiegazioni sulle tolleranze di misura e su come interpretare lo **Stato di Salute (SoH)** riportato dal veicolo.

Altro obbligo rilevante riguarda l’accesso ai dati diagnostici: i consumatori devono poter ottenere report periodici sullo stato della batteria, esportabili e utilizzabili nelle transazioni del mercato dell’usato o nelle pratiche di assistenza. Questi report devono includere metodologia di misurazione, data degli accertamenti e storico degli interventi. Infine, gli impegni prevedono trasparenza sulle condizioni di garanzia e sulle eventuali penalità o esclusioni, con moduli e istruzioni per la richiesta di diagnosi ufficiale e per l’attivazione delle procedure di rimedio, il tutto pubblicato in modo chiaro e aggiornato nella sezione dedicata.

