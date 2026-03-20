Home / INTERNET / Stato introduce nuova imposta sul Wi-Fi domestico: impatto concreto sui bilanci delle famiglie italiane

Nuova tassa sul Wi‑Fi: chi paga, quanto costa, perché preoccupa

L’ipotesi di un nuovo “onere di connessione” sui servizi internet domestici sta alimentando un forte dibattito pubblico. L’iniziativa, discussa in diversi Paesi europei e già applicata in parte nel Regno Unito, prevede un sovrapprezzo mensile in bolletta per finanziare le infrastrutture digitali a banda larga. Le famiglie con connessioni veloci e più dispositivi sarebbero le più colpite, con rincari stimati tra i 10 e i 30 euro al mese. Il provvedimento arriva in una fase di forte pressione sui bilanci domestici, dopo gli aumenti di luce e gas, e solleva interrogativi su accesso equo alla rete e diritti digitali fondamentali. In Italia la misura non è stata introdotta, ma il precedente britannico alimenta il timore di un’estensione a livello europeo nei prossimi mesi.

In sintesi:

Prevista una nuova tassa di connessione sul Wi‑Fi domestico, aggiunta direttamente in bolletta.

Rincaro stimato tra 10 e 30 euro al mese per famiglia, oltre all’abbonamento.

Nel Regno Unito spesa extra media di circa 20 euro mensili per nucleo familiare.

Rischio di nuova frattura digitale tra chi può permettersi connessioni veloci e chi no.

Quanto peserà davvero la tassa sulla connessione domestica

Il nuovo onere di connessione nasce con la motivazione ufficiale di sostenere i costi di manutenzione delle reti a banda larga e delle infrastrutture digitali nazionali. In pratica, una parte dei costi industriali verrebbe ribaltata in modo esplicito sui clienti finali, trasformando la connessione stabile in una voce fissa aggiuntiva del bilancio familiare.

Le simulazioni sui mercati pilota parlano di aumenti compresi tra 10 e 30 euro al mese, con una media intorno ai 20 euro nel caso delle famiglie britanniche. Su base annua, l’extra-costo nazionale arriverebbe a diversi miliardi di sterline, senza garanzie chiare su investimenti proporzionati in qualità del servizio.

Le categorie più esposte sono i nuclei con molti dispositivi connessi, studenti in didattica online e lavoratori in smart working, per i quali la banda larga veloce è ormai un requisito essenziale. In alcuni scenari regolatori si ipotizza persino una penalizzazione dell’accesso alle velocità più alte per chi non accetta il nuovo contributo, configurando una potenziale discriminazione fra utenti “premium” e utenti costretti a piani meno performanti.

Rischio nuova disuguaglianza digitale e cosa può accadere in Italia

L’introduzione di una tassa dedicata sulla connessione domestica segna un cambio di paradigma: la rete, da servizio abilitante allo sviluppo economico e sociale, rischia di diventare un bene semi‑lussuoso per parte della classe media. Il principio che preoccupa esperti e associazioni dei consumatori è semplice: pagare di più senza un chiaro miglioramento misurabile delle prestazioni.

Le compagnie di telecomunicazioni, in parallelo, stanno aumentando i listini, inserendo l’onere di connessione in una strategia più ampia di rimodulazioni tariffarie ricorrenti. Questo alimenta la percezione di “tasse invisibili”, difficili da decifrare nelle bollette e spesso accettate passivamente dagli utenti.

Per l’Italia, l’eventuale recepimento di modelli simili a quelli del Regno Unito aprirebbe un fronte politico e regolatorio delicato: il rischio è ampliare il divario tra famiglie pienamente connesse e famiglie costrette a ridurre la qualità del proprio accesso alla rete, con impatti immediati su istruzione, lavoro da remoto e partecipazione alla vita digitale.

FAQ

Che cos’è l’onere di connessione sul Wi‑Fi domestico?

Si tratta di una tassa aggiuntiva mensile applicata alle bollette internet per finanziare manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture di rete a banda larga nazionali.

Di quanto aumenterebbe la bolletta internet mensile?

L’incremento stimato varia tra 10 e 30 euro al mese per famiglia, con una media indicativa di circa 20 euro nei Paesi già coinvolti.

Questa nuova tassa sulla connessione è già in vigore in Italia?

Attualmente no. In Italia non è stata introdotta alcuna tassa specifica di connessione, ma i precedenti europei vengono monitorati da Autorità e associazioni di consumatori.

Chi sarebbe più penalizzato dall’onere di connessione?

Sarebbero maggiormente colpite famiglie con più dispositivi, studenti in didattica online e lavoratori in smart working che necessitano di connessioni veloci e stabili.

Quali sono le fonti delle informazioni su questa nuova tassa?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.