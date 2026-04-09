Home / NEWS / Specialisti avvertono rischio trauma e abbandono per bimbi della famiglia dispersa nel bosco

Famiglia nel bosco, gli esperti chiedono il ricongiungimento urgente dei figli

Gli specialisti incaricati dalla difesa nel caso dei bimbi della “famiglia nel bosco” chiedono al Tribunale il ripristino urgente del nucleo familiare. Secondo la nuova relazione tecnica, redatta dagli esperti Cantelmi e Aiello, i minori, allontanati dalla madre Catherine dopo il trasferimento dalla vita nei boschi, mostrano oggi segnali di trauma legati proprio alla separazione.

Gli incontri madre-figli, svolti in strutture istituzionali, sono ritenuti non protetti né neutri e potenzialmente dannosi, soprattutto per la gestione psicologica inadeguata. La relazione, consegnata in queste settimane al Tribunale competente, contesta metodo, contesto e tempi delle visite protette, sostenendo che ogni nuovo contatto, se mal organizzato, rischia di riattivare la ferita del distacco invece di favorire la tutela effettiva dei minori.

In sintesi:

Gli esperti Cantelmi e Aiello chiedono il ricongiungimento urgente della “famiglia nel bosco”.

I bambini mostrerebbero segnali di trauma legati all’allontanamento dalla madre Catherine.

Gli incontri madre-figli sono giudicati non neutri, mal gestiti e potenzialmente dannosi.

Ogni visita potrebbe riattivare il trauma del distacco senza adeguato supporto psicologico.

La relazione tecnica: traumi, contesto delle visite e criticità metodologiche

Nel documento gli specialisti collegano il quadro dei bambini a stati di *“ipoattivazione, freezing e ritiro emotivo”*, associati a una *“modalità di alimentazione disorganizzata, non regolata dal senso fisiologico di fame e sazietà”*.

Particolare rilievo assume l’incontro in presenza del 1 aprile, giudicato privo di una vera “cornice tecnica di contenimento”. Alla riunione erano presenti simultaneamente più figure istituzionali – tra cui assistenti sociali e garanti – creando un contesto percepito come poco protettivo e lontano da un ambiente realmente neutro per i minori.

*“Ne consegue che eventuali analisi o valutazioni tratte da tale incontro non possono essere considerate neutrali né affidabili”*, scrivono Cantelmi e Aiello, poiché la forte pressione ambientale avrebbe condizionato comportamenti, reazioni emotive e osservazioni. La madre Catherine viene descritta in una condizione di *“profonda destabilizzazione emotiva”*, mentre padre e figli sarebbero stati *“lasciati soli nella gestione di un momento estremamente complesso”*, senza un adeguato supporto clinico continuativo.

Rischio di trauma reiterato e possibili scenari futuri per la famiglia

Gli esperti segnalano che ogni contatto dopo il distacco può riattivare nei bambini *“vissuti intensi di perdita, abbandono, paura, speranza, aspettative ed impotenza”*, aggravati dalla successiva nuova separazione.

*“Ogni incontro può riaprire la ferita”*, avvertono Cantelmi e Aiello, soprattutto se manca un setting stabile, prevedibile e pensato per la regolazione emotiva. Anche il luogo scelto per le visite è contestato: non sarebbe sufficientemente neutro e rischierebbe una *“riattivazione del trauma del distacco vissuto dal minore”*.

La relazione invita il Tribunale a ricalibrare l’intero progetto di tutela: dalla frequenza e durata degli incontri fino al supporto psicologico strutturato per i minori e per Catherine. La prospettiva, in caso di accoglimento, è un percorso verso il ricongiungimento familiare graduale ma più rapido, con protocolli condivisi tra servizi sociali, consulenti tecnici e magistratura minorile.

FAQ

Chi sono gli esperti che seguono il caso della famiglia nel bosco?

La relazione è stata redatta dagli specialisti Cantelmi e Aiello, consulenti di parte della famiglia, con competenze psicologiche e psichiatriche sull’infanzia traumatizzata.

Perché la relazione chiede il ricongiungimento urgente dei bambini?

La relazione afferma che i bambini mostrano sintomi compatibili con un trauma da separazione e che la prosecuzione dell’allontanamento potrebbe aggravare il disagio emotivo e comportamentale.

Che cosa viene contestato sugli incontri madre-figli del 1 aprile?

Gli esperti sostengono che l’incontro sia stato privo di cornice psicologica adeguata, con troppe figure istituzionali presenti e un contesto non neutro né protettivo per i minori.

Quali modifiche agli incontri propone la relazione degli specialisti?

La relazione suggerisce incontri programmati in ambienti realmente neutri, con supporto psicologico specializzato, frequenza e durata calibrate per evitare la riattivazione del trauma del distacco.

Qual è la fonte delle informazioni sul caso della famiglia nel bosco?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.