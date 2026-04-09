Home / NEWS / Pamela Genini tomba profanata dopo la sepoltura, Francesco Dolci respinge le accuse della madre

Profanazione della tomba di Pamela Genini, indagini e scontro familiare

Chi: gli inquirenti di Milano, la famiglia di Pamela Genini e l’ex compagno Francesco Dolci.

Che cosa: indagini sulla profanazione della tomba di Pamela, con furto della testa e viti rimosse, e durissimo scontro pubblico tra Dolci e i familiari.

Dove: nel cimitero in cui è sepolta Pamela, nell’area metropolitana di Milano, e nelle aule giudiziarie del processo per femminicidio contro Gianluca Soncin.

Quando: i fatti risalirebbero ai mesi successivi alla tumulazione, tra l’autunno e l’inverno; le tensioni esplodono ora, mentre proseguono autopsia e accertamenti tecnici.

Perché: gli inquirenti ipotizzano un’azione rapida e competente, mentre il conflitto tra Dolci e la madre di Pamela ruota attorno al ruolo di testimone chiave e alla gestione pubblica del dolore.

In sintesi:

Profanata la tomba di Pamela Genini , con mutilazione del cadavere e rimozione di elementi metallici.

, con mutilazione del cadavere e rimozione di elementi metallici. Gli inquirenti ipotizzano un intervento meticoloso, rapido e compiuto da persone con specifiche competenze.

Esplode lo scontro tra Francesco Dolci e la madre di Pamela su accuse, ossessioni e visibilità mediatica.

e la madre di Pamela su accuse, ossessioni e visibilità mediatica. Dolci rivendica il ruolo di testimone chiave nel processo a Gianluca Soncin e chiede “verità”.

Indagini sulla profanazione e ricostruzione cronologica dei fatti

Gli esiti preliminari dell’autopsia, durata oltre quattro ore, consentono agli inquirenti di delineare un primo scenario sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso autunno. La mutilazione del corpo e la violazione del loculo sarebbero avvenute poco dopo il funerale, celebrato a fine ottobre: il quadro investigativo colloca il gesto tra tre e quattro mesi fa, non in tempi recentissimi.

Gli accertamenti tecnici si concentrano sullo stato delle ossa e sulla possibile presenza di tracce biologiche o micro-residui utili alla profilazione. Tutti i reperti sono stati inviati ai RIS per analisi approfondite. Secondo indiscrezioni investigative, l’azione appare “meticolosissima”: chi ha agito avrebbe rimosso viti e fissaggi con estrema rapidità e precisione, segno di dimestichezza con strumenti e procedure tecnico-meccaniche, riducendo al minimo i segni di effrazione visibile.

Nel frattempo, tra i familiari emergono elementi emotivi e probatori: messaggi vocali e chat tra Pamela e Francesco Dolci restituiscono una relazione altalenante, fatta di inviti, ripensamenti e rassicurazioni economiche e affettive.

Conflitto mediatico, candele notturne e possibili effetti sul processo

La madre di Pamela Genini mantiene forti sospetti su Francesco Dolci, accusandolo di essere “ossessionato” dalla figlia e di cercare visibilità mediatica, anche tramite riferimenti a presunti giri criminali che coinvolgerebbero la vittima e l’ex compagno Gianluca Soncin, oggi imputato per femminicidio.

Un ulteriore elemento inquietante riguarda la presenza di candele accese sulla tomba in orari notturni. Dolci respinge qualunque accusa: sostiene di non essere mai entrato nel cimitero fuori orario, rivendicando soltanto l’uso di “lumini benedetti” a lunga durata. Passa quindi al contrattacco, accusando la famiglia di voler “rovinare la memoria” di Pamela per un “momento di gloria” e ribadendo: *“Ricordiamoci sempre che io sono il testimone chiave nel processo dove è imputato Gianluca Soncin”*.

Lo scontro pubblico rischia di influire sulla percezione dei testimoni e sul clima processuale, mentre il vero nodo resta l’identificazione di chi, con competenza tecnica, abbia violato la sepoltura.

FAQ

Quando sarebbe stata profanata la tomba di Pamela Genini?

Le ricostruzioni indicano che la profanazione sarebbe avvenuta poche settimane dopo il funerale, quindi circa tre-quattro mesi prima delle recenti scoperte.

Perché gli inquirenti parlano di intervento “meticoloso” sulla tomba?

Gli inquirenti rilevano rimozioni pulite di viti e fissaggi, eseguite con rapidità e precisione, compatibili con competenze tecniche e uso di strumenti adeguati.

Che ruolo ha Francesco Dolci nel processo su Pamela Genini?

Dolci è indicato come testimone chiave nel procedimento penale contro Gianluca Soncin, imputato per l’omicidio di Pamela Genini.

Le candele notturne sulla tomba sono un elemento d’indagine?

Sì, le candele accese in orari notturni vengono valutate per verificare accessi fuori orario al cimitero e individuare eventuali frequentatori abituali.

Qual è la fonte delle notizie su caso Genini e profanazione tomba?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.