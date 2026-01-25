Sony presenta rivoluzionari giradischi wireless, specifiche sorprendenti svelate: audio hi‑res, design minimal, controllo totale remoto

Sony: ecco le caratteristiche dei nuovi giradischi wireless

Vinile facile e senza cavi

La nuova linea di giradischi wireless di Sony porta il vinile nel living contemporaneo senza complicazioni tecniche. I modelli PS-LX3BT e PS-LX5BT sono completamente automatici: un singolo tasto avvia la riproduzione, il braccio si posiziona e si solleva da solo, riducendo errori e usura dei dischi. L’obiettivo è intercettare chi scopre l’analogico oggi, senza scoraggiarlo con tarature e setup complessi.

La connettività Bluetooth integrata permette di inviare l’audio a cuffie e speaker wireless, trasformando un supporto tradizionale in una sorgente compatibile con soundbar, sistemi multiroom e diffusori smart. Il supporto a codec evoluti garantisce una trasmissione più stabile e con meno perdita di qualità, pur restando legata ai limiti fisiologici del wireless.

Chi preferisce un impianto classico può contare sulle uscite cablate, con stadio phono integrato attivabile o escludibile in base all’amplificatore utilizzato. In questo modo i giradischi si adattano sia a sistemi entry-level sia a configurazioni più raffinate, mantenendo il focus sulla praticità d’uso e sulla fruibilità quotidiana.

PS-LX3BT: plug-and-play domestico

Il PS-LX3BT è pensato per chi vuole iniziare ad ascoltare vinili senza affrontare l’acquisto di più componenti e senza competenze tecniche specifiche. Il pre-phono integrato consente il collegamento diretto a soundbar, speaker attivi e mini-sistemi, trasformando il giradischi in una sorgente immediatamente operativa. Il design sobrio e compatto facilita l’inserimento in salotto, studio o camera da letto.

La trazione e il meccanismo automatico sono ottimizzati per offrire un suono morbido e continuo, riducendo al minimo i rumori di fondo percepibili nelle normali condizioni domestiche. La meccanica automatica gestisce start/stop e ritorno del braccio, evitando errori di posizionamento e graffi accidentali sui solchi. L’esperienza è chiaramente orientata al comfort più che alla finezza audiofila.

Il supporto a 33 e 45 giri copre la quasi totalità delle pubblicazioni moderne e cataloghi storici. La cover antipolvere in dotazione protegge piatto e braccio quando non in uso, prolungando la vita della testina. La connettività Bluetooth permette di passare dalle casse TV a cuffie wireless in pochi secondi, rendendo il passaggio da streaming a vinile un gesto naturale.

PS-LX5BT: upgrade per ascoltatori esigenti

Il PS-LX5BT rappresenta l’evoluzione per chi chiede di più a un giradischi wireless. La struttura irrigidita e il braccio in alluminio sono progettati per contenere vibrazioni e risonanze, con un impatto diretto sulla pulizia del messaggio sonoro. Il piatto in alluminio, più stabile, migliora l’inerzia di rotazione e contribuisce a una lettura più precisa del solco.

La testina di fascia superiore rispetto al modello base offre maggiore micro-dettaglio, separazione degli strumenti e profondità della scena, valorizzando produzioni complesse e ristampe audiofile. Restano la completa automazione e la gestione semplificata, ma con un evidente salto qualitativo per chi possiede già un piccolo parco vinili e vuole farlo rendere meglio.

Anche qui non mancano Bluetooth con codec avanzati, stadio phono integrato e connettività tradizionale, così da dialogare sia con impianti hi-fi sia con diffusori smart. I materiali di imballaggio sono in larga parte riciclati, a conferma dell’attenzione di Sony alla sostenibilità. Il debutto è previsto per febbraio 2026, con prezzi indicativi di circa 299 euro per il PS-LX3BT e 399 euro per il PS-LX5BT.

FAQ

D: I nuovi giradischi di Sony sono adatti ai principianti?
R: Sì, entrambi i modelli sono completamente automatici e includono pre-phono integrato, ideali per chi non ha esperienza di tarature.

D: Posso usare cuffie Bluetooth con questi giradischi?
R: Sì, la connettività wireless consente il pairing con cuffie, soundbar e speaker compatibili.

D: Il PS-LX5BT offre una qualità audio superiore al PS-LX3BT?
R: Sì, grazie a struttura più rigida, braccio in alluminio, piatto in alluminio e testina di livello superiore.

D: È obbligatorio usare il Bluetooth o posso collegarlo via cavo?
R: È possibile scegliere: i giradischi offrono sia connessione Bluetooth sia uscite cablate tradizionali.

D: Quali velocità di rotazione supportano questi modelli Sony?
R: Supportano 33 e 45 giri, coprendo la maggior parte dei dischi in commercio e delle ristampe.

D: I nuovi giradischi includono la cover antipolvere?
R: Sì, entrambi vengono forniti con cover per proteggere piatto e braccio quando non sono in uso.

D: Quando saranno disponibili e a che prezzo indicativo?
R: La disponibilità è prevista per febbraio 2026, con prezzi attesi di circa 299 euro per PS-LX3BT e 399 euro per PS-LX5BT.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata per queste informazioni?
R: I dettagli sui nuovi giradischi wireless di Sony derivano da una sintesi redazionale basata su contenuti apparsi sulla stampa specializzata di settore, tra cui la copertura giornalistica originale indicata come riferimento nell’articolo di provenienza.

