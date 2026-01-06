LEGO rivoluziona il gioco: Smart Brick trasforma i mattoncini in un ecosistema interattivo e connesso

LEGO rivoluziona il gioco: Smart Brick trasforma i mattoncini in un ecosistema interattivo e connesso

Tecnologia Smart Brick e funzionalità

LEGO Smart Brick mantiene il formato 2×4 ma integra un chip ASIC da 4,1 mm che esegue il Play Engine, motore capace di rilevare movimento, orientamento e campi magnetici durante la costruzione. Bobine in rame interne misurano distanza, direzione e posizione relativa di altri Smart Brick, abilitando interazioni fisiche immediate senza configurazioni esterne. Un accelerometro traccia gesti e urti, mentre una matrice LED e un micro‑altoparlante generano feedback visivi e sonori sincronizzati con le azioni in tempo reale, non semplici clip statiche. L’architettura privilegia latenza minima e rilevazione locale, così il mattoncino reagisce al contesto costruttivo riconoscendo come è orientato e cosa lo circonda. L’obiettivo dichiarato è unire costruzione fisica e interattività connessa senza sacrificare la semplicità tipica dei mattoncini. L’elettronica è stata miniaturizzata per non alterare estetica e compatibilità con il sistema standard, preservando l’aggancio con gli elementi esistenti. In sintesi, il cuore tecnologico trasforma il 2×4 in un nodo sensoriale che interpreta la scena di gioco, pilotando luci e suoni in base a come i pezzi vengono assemblati e mossi dagli utenti.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Ecosistema Smart Play: tag, minifigure e BrickNet

Nel sistema Smart Play, lo Smart Brick riceve contesto da Smart Tag e Smart Minifigure, che includono un identificativo digitale leggibile via comunicazione magnetica a corto raggio, analoga all’NFC. Le tile 2×2 e le minifigure trasmettono al mattoncino il ruolo dell’oggetto — veicolo, personaggio, animale o ambientazione — permettendo al Play Engine di attivare comportamenti coerenti con la scena. La connessione tra elementi avviene attraverso BrickNet, rete locale che combina Bluetooth e il sistema proprietario Neighbor Position Measurement per stimare posizione e orientamento tra mattoncini vicini. La comunicazione è diretta: non sono richieste app, account o cloud, e l’interazione resta immediata sul tavolo di gioco. In pratica, i pezzi “si riconoscono”, negoziano la distanza, si allineano virtualmente e sincronizzano feedback di luci e suoni senza interventi esterni. L’approccio preserva la natura plug‑and‑play tipica dei LEGO, riducendo latenza e complessità di setup, e mantiene la costruzione fisica al centro, con la parte connessa che opera in background per arricchire l’esperienza senza sovrastrutture.

Disponibilità, ricarica e lancio con Star Wars

LEGO prevede batterie integrate nello Smart Brick progettate per mantenere la carica anche dopo lunghi periodi di inattività. La ricarica è wireless tramite una base dedicata che consente di alimentare più mattoncini contemporaneamente, riducendo tempi morti e gestione di cavi. Il debutto commerciale dello Smart Play avviene con la licenza Star Wars e tre set “all‑in‑one” rivolti principalmente a un pubblico giovane: TIE Fighter di Darth Vader (473 pezzi) a 70 dollari, X‑Wing Red Five di Luke (584 pezzi) a 100 dollari, Throne Room Duel & A‑Wing (962 pezzi) a 160 dollari. Il posizionamento di prezzo è superiore ai kit tradizionali per via dei componenti elettronici integrati. I preordini aprono il 9 gennaio, con disponibilità sul mercato dal 1° marzo. L’assenza di app e cloud semplifica la fruizione in famiglia, mentre la base di ricarica condivisa incentiva l’uso multi‑set. La combinazione di hardware dedicato, contenuti tematici e supply stabilito al CES 2026 di Las Vegas indica una roadmap che punta a espandere la gamma mantenendo compatibilità con il sistema classico.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

FAQ

  • Cos’è LEGO Smart Brick?
    È un mattoncino 2×4 con elettronica integrata che abilita interazioni locali di luci, suoni e rilevamento di movimento e orientamento.
  • Servono app o connessione Internet per usare Smart Play?
    No, la comunicazione avviene in locale tramite BrickNet senza app, account o cloud.
  • Come si ricaricano i mattoncini?
    Con una base di ricarica wireless che può alimentare più Smart Brick contemporaneamente.
  • Quando sono disponibili i primi set?
    I preordini partono il 9 gennaio, con lancio commerciale fissato per il 1° marzo.
  • Quali set Star Wars aprono la linea?
    TIE Fighter di Darth Vader (70$), X‑Wing Red Five di Luke (100$), Throne Room Duel & A‑Wing (160$).
  • Perché i prezzi sono più alti dei set tradizionali?
    Per l’integrazione di componenti elettronici e funzionalità interattive nel sistema standard LEGO.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com