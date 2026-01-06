LEGO rivoluziona il gioco: Smart Brick trasforma i mattoncini in un ecosistema interattivo e connesso

Tecnologia Smart Brick e funzionalità

LEGO Smart Brick mantiene il formato 2×4 ma integra un chip ASIC da 4,1 mm che esegue il Play Engine, motore capace di rilevare movimento, orientamento e campi magnetici durante la costruzione. Bobine in rame interne misurano distanza, direzione e posizione relativa di altri Smart Brick, abilitando interazioni fisiche immediate senza configurazioni esterne. Un accelerometro traccia gesti e urti, mentre una matrice LED e un micro‑altoparlante generano feedback visivi e sonori sincronizzati con le azioni in tempo reale, non semplici clip statiche. L’architettura privilegia latenza minima e rilevazione locale, così il mattoncino reagisce al contesto costruttivo riconoscendo come è orientato e cosa lo circonda. L’obiettivo dichiarato è unire costruzione fisica e interattività connessa senza sacrificare la semplicità tipica dei mattoncini. L’elettronica è stata miniaturizzata per non alterare estetica e compatibilità con il sistema standard, preservando l’aggancio con gli elementi esistenti. In sintesi, il cuore tecnologico trasforma il 2×4 in un nodo sensoriale che interpreta la scena di gioco, pilotando luci e suoni in base a come i pezzi vengono assemblati e mossi dagli utenti.

Ecosistema Smart Play: tag, minifigure e BrickNet

Nel sistema Smart Play, lo Smart Brick riceve contesto da Smart Tag e Smart Minifigure, che includono un identificativo digitale leggibile via comunicazione magnetica a corto raggio, analoga all’NFC. Le tile 2×2 e le minifigure trasmettono al mattoncino il ruolo dell’oggetto — veicolo, personaggio, animale o ambientazione — permettendo al Play Engine di attivare comportamenti coerenti con la scena. La connessione tra elementi avviene attraverso BrickNet, rete locale che combina Bluetooth e il sistema proprietario Neighbor Position Measurement per stimare posizione e orientamento tra mattoncini vicini. La comunicazione è diretta: non sono richieste app, account o cloud, e l’interazione resta immediata sul tavolo di gioco. In pratica, i pezzi “si riconoscono”, negoziano la distanza, si allineano virtualmente e sincronizzano feedback di luci e suoni senza interventi esterni. L’approccio preserva la natura plug‑and‑play tipica dei LEGO, riducendo latenza e complessità di setup, e mantiene la costruzione fisica al centro, con la parte connessa che opera in background per arricchire l’esperienza senza sovrastrutture.

Disponibilità, ricarica e lancio con Star Wars

LEGO prevede batterie integrate nello Smart Brick progettate per mantenere la carica anche dopo lunghi periodi di inattività. La ricarica è wireless tramite una base dedicata che consente di alimentare più mattoncini contemporaneamente, riducendo tempi morti e gestione di cavi. Il debutto commerciale dello Smart Play avviene con la licenza Star Wars e tre set “all‑in‑one” rivolti principalmente a un pubblico giovane: TIE Fighter di Darth Vader (473 pezzi) a 70 dollari, X‑Wing Red Five di Luke (584 pezzi) a 100 dollari, Throne Room Duel & A‑Wing (962 pezzi) a 160 dollari. Il posizionamento di prezzo è superiore ai kit tradizionali per via dei componenti elettronici integrati. I preordini aprono il 9 gennaio, con disponibilità sul mercato dal 1° marzo. L’assenza di app e cloud semplifica la fruizione in famiglia, mentre la base di ricarica condivisa incentiva l’uso multi‑set. La combinazione di hardware dedicato, contenuti tematici e supply stabilito al CES 2026 di Las Vegas indica una roadmap che punta a espandere la gamma mantenendo compatibilità con il sistema classico.

