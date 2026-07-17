17 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Solana, il mercato RWA supera i 3 miliardi di dollari

La notizia in sintesi

Solana supera 3 miliardi di dollari in asset reali tokenizzati.

supera 3 miliardi di dollari in asset reali tokenizzati. Negli ultimi 30 giorni gli afflussi netti RWA hanno superato 900 milioni.

Il token SOL resta sotto 78 dollari nonostante segnali tecnici rialzisti.

resta sotto 78 dollari nonostante segnali tecnici rialzisti. Gli ETF su Solana registrano deflussi settimanali per 700.000 dollari.

Riassunto generato con AI

Solana accelera sugli asset reali tokenizzati

Solana ha raggiunto oltre 3 miliardi di dollari di asset reali tokenizzati sulla propria blockchain, dopo aver attirato più di 900 milioni di dollari di afflussi netti nel comparto RWA negli ultimi 30 giorni. Il dato, riportato il 17 luglio 2026 da The Cryptonomist, colloca la rete tra le piattaforme più dinamiche per l’ingresso di capitali in strumenti finanziari legati al mondo reale.

La crescita riguarda un settore che usa la blockchain per rappresentare digitalmente asset finanziari e reali, ampliando le possibili applicazioni di una rete Layer 1. Secondo i dati indicati nella fonte, Solana ha inoltre facilitato oltre 10 miliardi di dollari di volume nelle equity tokenizzate, confermando una presenza rilevante nell’infrastruttura finanziaria on-chain.

L’espansione degli RWA è significativa perché avviene mentre il prezzo di SOL resta esposto a resistenze tecniche e a una cautela temporanea degli investitori istituzionali. Il contrasto tra crescita dell’ecosistema e andamento del token resta quindi il principale elemento da osservare.

Afflussi RWA, segnali tecnici e attività degli investitori

Gli oltre 900 milioni di dollari raccolti da Solana in un mese la pongono davanti a quasi tutte le altre reti considerate complessivamente sul fronte degli afflussi in asset reali tokenizzati. La sua architettura viene impiegata per servizi finanziari decentralizzati, pagamenti in stablecoin, applicazioni consumer e transazioni, concentrando funzioni diverse nella stessa infrastruttura pubblica.

Sul mercato, tuttavia, SOL ha segnato un calo di circa il 2% nelle ultime 24 ore ed è rimasto sotto la barriera dei 78 dollari. Il volume degli scambi è sceso da circa 4 miliardi di dollari il 2 luglio a circa 2 miliardi, un arretramento che suggerisce minore intensità operativa rispetto all’inizio del mese.

L’indicatore ATR trailing stop si è posizionato sotto il prezzo corrente, producendo il primo segnale di acquisto SuperTrend dal 10 ottobre. L’analista Ali Martinez ritiene che una crescita della pressione d’acquisto potrebbe portare il token prima a 96 dollari e poi a 121 dollari, ma segnala come essenziale il supporto nell’area dei 60 dollari.

Anche i dati di Santiment vengono indicati come un elemento favorevole: la media mobile a 30 giorni degli indirizzi attivi giornalieri ha superato quella a 50 giorni. L’aumento della distanza fra le due medie suggerisce un’accelerazione nell’attivazione dei wallet, parametro utile per valutare l’adozione della rete oltre le sole oscillazioni di prezzo.

Robinhood Chain e il confronto tra modelli

Il lancio di Robinhood Chain, piattaforma dedicata a equity tokenizzate e strumenti finanziari, ha aperto il confronto con Solana. Secondo Solana Daily, non si tratta però di una concorrenza diretta, poiché le due iniziative rispondono a obiettivi differenti.

Robinhood può contare sulla propria rete di investitori retail, mentre Solana propone una blockchain pubblica con liquidità on-chain ed ecosistema di sviluppatori. La possibile conseguenza è una crescita parallela dei servizi tokenizzati, più complementare che sostitutiva.

Il dato da monitorare resta il rapporto tra sviluppo degli RWA, flussi negli ETF e capacità di SOL di superare le resistenze indicate. Nella settimana corrente gli ETF hanno registrato 700.000 dollari di deflussi, invertendo gli afflussi superiori a 1,1 milioni della settimana precedente.

FAQ

Quanto vale il mercato RWA su Solana?

Sì, la rete Solana supporta oltre 3 miliardi di dollari in asset reali tokenizzati, secondo i dati riportati dalla fonte.

Quanti afflussi RWA ha ricevuto Solana?

Sì, Solana ha attirato oltre 900 milioni di dollari di afflussi netti in asset reali negli ultimi 30 giorni.

Quali livelli tecnici sono indicati per SOL?

Sì, la resistenza principale indicata è a 78 dollari, con supporto critico attorno a 60 dollari e obiettivi potenziali a 96 e 121 dollari.

Come stanno andando gli ETF su Solana?

Sì, nella settimana corrente gli ETF su Solana hanno segnato deflussi per 700.000 dollari, dopo afflussi superiori a 1,1 milioni nella settimana precedente.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.