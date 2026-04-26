Sinner sfida Moller a Madrid: orario del match Atp e guida completa per vederlo in tv

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Sinner debutta a Madrid contro Moller: orario, tv e cosa aspettarsi

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Madrid oggi, domenica 26 aprile, contro il danese Elmer Moller, terzo turno del tabellone principale. Il match, sul campo centrale Caja Mágica, inizierà non prima delle 16, dopo la sfida di Lorenzo Musetti contro Tallon Griekspoor.

L’azzurro arriva dal sofferto esordio vincente contro il francese Benjamin Bonzi, superato in tre set (6-7, 6-1, 6-4), e punta a consolidare la propria corsa verso le fasi finali. Si tratta del primo confronto diretto tra Sinner e Moller, incontro che misurerà la capacità dell’italiano di alzare subito il livello sul rosso spagnolo in vista della stagione su terra battuta.

In sintesi:

Sinner sfida Elmer Moller oggi, domenica 26 aprile, al Masters 1000 di Madrid.

Match in programma non prima delle 16 sul campo centrale Caja Mágica.

Primo confronto in assoluto tra Sinner e il danese Moller nel circuito maggiore.

Diretta esclusiva tv su Sky Sport, streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Sinner-Moller: orario, primo incrocio e peso del match a Madrid

Il terzo turno tra Jannik Sinner ed Elmer Moller rappresenta uno snodo importante nella campagna madrilena dell’azzurro. L’inizio è previsto non prima delle 16, come terzo incontro di giornata sul campo principale della Caja Mágica, dopo la sfida che vedrà in campo Lorenzo Musetti e l’olandese Tallon Griekspoor.

I due non si sono mai affrontati in carriera, rendendo questo ottavo di finale un test inedito sul piano tattico. Sinner arriva dal successo in rimonta contro Benjamin Bonzi, match in cui ha mostrato qualche difficoltà iniziale prima di prendere nettamente il controllo della partita.

Per Moller, la sfida con il numero uno d’Italia è un banco di prova cruciale per misurarsi con l’élite del circuito. Per Sinner, invece, la priorità è trovare continuità sul rosso, gestire le energie e confermare le ambizioni di alta classifica nel ranking e nella Race.

Dove vedere Sinner-Moller in tv e in streaming in Italia

Il match Sinner-Moller, come tutti gli incontri del Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire la partita sui canali dedicati al tennis dell’emittente satellitare, con copertura integrale del torneo e approfondimenti pre e post gara.

La sfida sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, e sulla piattaforma NOW, che consente la visione in mobilità su smartphone, tablet, smart tv e pc. Ulteriore opzione per il pubblico internazionale è Tennis TV, servizio ufficiale ATP, che offre live e replay degli incontri del circuito maschile.

La combinazione tra tv lineare e piattaforme digitali garantisce una copertura completa per chi vuole seguire l’evoluzione del percorso di Sinner sul rosso di Madrid in tempo reale.

Prospettive future per Sinner sul rosso di Madrid

Un’eventuale vittoria contro Elmer Moller proietterebbe Jannik Sinner verso i quarti di finale, consolidando la sua presenza ai vertici del circuito in un Masters 1000 chiave prima del Roland Garros. Sul piano tecnico, Madrid è il contesto ideale per affinare servizio e aggressività in risposta su terra veloce.

In prospettiva, il torneo spagnolo offre indicazioni preziose sulla gestione fisica dell’azzurro in un calendario fitto e sulla sua capacità di adattare il proprio gioco offensivo alle condizioni in quota.

FAQ

Quando gioca Jannik Sinner contro Elmer Moller a Madrid?

La partita si gioca oggi, domenica 26 aprile, con inizio non prima delle ore 16 sul campo centrale della Caja Mágica.

Dove vedere Sinner-Moller in diretta tv in Italia?

La partita è visibile in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport dedicati al tennis, all’interno della copertura completa del Masters 1000 di Madrid.

Come seguire Sinner-Moller in streaming legale?

È possibile seguire il match in streaming su Sky Go per abbonati Sky, su NOW con pass sport attivo e su Tennis TV.

Ci sono precedenti tra Jannik Sinner ed Elmer Moller?

No, si tratta del primo confronto assoluto tra Sinner e Moller nel circuito, quindi non esistono precedenti ufficiali ATP.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sulla partita?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.