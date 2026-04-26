Home / EVENTI / Sinner conteso dalle emittenti televisive in una battaglia milionaria sui diritti di trasmissione

Internazionali di Roma 2026, diritti tv e strategia Sky-Tv8

Gli Internazionali di Roma 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico, saranno trasmessi integralmente da Sky. Una partita al giorno del tabellone maschile andrà in chiaro su Tv8, senza più finestre affidate alla Rai.

La decisione, maturata nel 2026, rientra in una strategia di gestione integrale dei diritti, in un contesto in cui il tennis italiano vive un boom di interesse grazie a Jannik Sinner e ai risultati internazionali.

Sky ha scelto di non condividere i diritti in chiaro con altri broadcaster, puntando su un modello ibrido pay + free per massimizzare ricavi, controllo editoriale e visibilità sul pubblico generalista.

In sintesi:

Sky terrà l’esclusiva integrale degli Internazionali di Roma 2026, con finestra gratuita su Tv8.

Stop alla Rai: niente più match in chiaro di Roma sui canali pubblici.

Il boom del tennis, trainato da Jannik Sinner, sostiene ascolti e valore dei diritti.

Strategia ibrida: Tv8 come vetrina promozionale, non alternativa all’abbonamento Sky.

Distribuzione ibrida e crescita del valore del tennis in Italia

Il modello adottato da Sky combina contenuti premium e accessibilità gratuita. Tutte le partite degli Internazionali di Roma 2026 resteranno disponibili per gli abbonati, mentre la finestra quotidiana su Tv8 garantirà un’esposizione costante al pubblico non pagante.

Il free to air viene usato come moltiplicatore di visibilità, non come alternativa all’abbonamento: la fruizione gratuita è limitata ma strategica per ampliare la base potenziale di clienti pay e consolidare il tennis come asset centrale dell’offerta.

La scelta di non cedere più i diritti in chiaro a operatori esterni – né alla Rai, né a Mediaset, che aveva mostrato interesse dopo gli accordi sulle ATP Finals dal 2026 – consente a Sky una gestione completamente integrata di prodotto, promozione e pianificazione editoriale.

Il contesto di mercato rafforza questa impostazione. Il successo di Jannik Sinner ha spinto ascolti record: la finale di Montecarlo ha toccato il 25% di share con oltre 3,2 milioni di spettatori medi tra Sky e Tv8, mentre Wimbledon 2025 ha superato il 40% di share con 5,67 milioni di spettatori.

Numeri che collocano il tennis tra i driver principali della tv sportiva italiana, in una fase in cui il calcio è penalizzato dalla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 per la terza edizione consecutiva.

Gli Internazionali di Roma, due settimane di programmazione continuativa di alto profilo, diventano così un asset chiave sia in termini di audience sia di ricavi da diritti, destinati a superare i circa 15 milioni generati nell’ultima edizione con copertura integrale Sky e 12 match in chiaro Rai.

Concorrenza tra network e prospettive future per il tennis in tv

La decisione di Sky di “internalizzare” completamente gli Internazionali di Roma 2026 segna un cambio di fase nella guerra dei diritti sportivi. In un mercato dove Rai e Mediaset cercano spazi per compensare la minore centralità del calcio, il tennis emerge come disciplina cardine per presidiare l’intera stagione.

La leadership di Jannik Sinner e le buone prestazioni degli altri tennisti italiani alimentano un circolo virtuoso: ascolti in crescita, maggiore appetibilità commerciale dei tornei e aumento del valore dei pacchetti tv.

La strategia Sky-Tv8, se confermerà i risultati d’ascolto attesi, potrebbe diventare modello per altri eventi premium, con una progressiva riduzione degli spazi in chiaro affidati a broadcaster esterni e un rafforzamento dei canali free di proprietà come strumenti di marketing e conversione.

FAQ

Come seguire in tv gli Internazionali di Roma 2026?

È possibile seguire integralmente il torneo su Sky Sport, mentre una partita al giorno del tabellone maschile sarà trasmessa in chiaro su Tv8.

La Rai trasmetterà ancora match degli Internazionali di Roma?

No, dal 2026 Sky ha scelto di non rinnovare l’accordo con la Rai, spostando l’intera finestra in chiaro esclusivamente su Tv8.

Perché Sky punta così tanto sul tennis italiano?

Perché il tennis, trainato da Jannik Sinner e dai risultati azzurri, garantisce ascolti record, crescita pubblicitaria e un forte presidio editoriale annuale.

Qual è stato l’impatto di Sinner sugli ascolti televisivi?

L’impatto è stato decisivo: la finale di Montecarlo ha raggiunto il 25% di share e Wimbledon 2025 ha superato il 40% con 5,67 milioni di spettatori.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi sui diritti tv?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.