Home / SOCIAL MEDIA / YouTube introduce nuove regole anti deepfake per rafforzare la tutela di creator e utenti

YouTube potenzia difesa dai deepfake e cambia notifiche e pubblicità

La piattaforma video YouTube ha annunciato tre importanti aggiornamenti che riguardano creator, utenti e inserzionisti. Le novità, comunicate il 21 aprile sul blog ufficiale di Google, interessano la tutela dalle immagini sintetiche, la gestione delle notifiche e il modello pubblicitario sulle dirette mobile.

Il Rilevamento di somiglianza, finora limitato a politici e figure istituzionali, viene esteso al mondo dell’intrattenimento, dove i deepfake dilagano. In parallelo, le notifiche diventano più selettive per ridurre il “rumore” sugli smartphone e preservare l’engagement.

Infine, arriva su mobile la pubblicità “side by side” nelle dirette streaming: gli spot vengono affiancati al video live, senza interrompere completamente la visione, ma silenziandone temporaneamente l’audio.

In sintesi:

Il Rilevamento di somiglianza viene esteso a celebrità, agenzie di talent e management.

Le notifiche push dei canali si disattivano se l’utente non interagisce più.

La pubblicità side by side arriva sulle dirette YouTube per smartphone.

Le novità sono disponibili aggiornando l’app dal Google Play Store.

Come YouTube rafforza difesa anti‑deepfake e ottimizza le notifiche

Il fenomeno dei deepfake, alimentato dall’intelligenza artificiale, colpisce sempre più spesso volti noti dello spettacolo, con video falsi ma altamente credibili. Per questo YouTube estende il Rilevamento di somiglianza alle agenzie di talent, alle società di management e alle celebrità rappresentate.

La tecnologia, introdotta in forma limitata nel 2024 e allargata a funzionari governativi, giornalisti e candidati politici a inizio 2026, analizza l’intero catalogo per identificare contenuti generati dall’IA che utilizzano volto o immagine di un creator.

Quando viene individuata una corrispondenza, è il diretto interessato a decidere come procedere: può chiedere la rimozione del video se ritiene che la propria immagine sia stata impiegata senza autorizzazione o in modo fuorviante. Questo approccio rafforza la tutela della reputazione digitale, trasferendo ai creator un potere decisionale chiaro e tracciabile, con un flusso di segnalazione interno alla piattaforma.

La seconda novità interviene sulle notifiche push per gli iscritti ai canali. Dopo un test avviato a febbraio su un gruppo ristretto di utenti, YouTube Creator ha confermato la distribuzione globale di un sistema che silenzia automaticamente gli avvisi da un canale quando l’utente smette di interagire: niente visualizzazioni, commenti o like per un certo periodo fanno scattare il “congelamento” delle notifiche.

Il meccanismo vale per chi ha attivato l’opzione “Tutte le notifiche” e punta a evitare la saturazione della schermata di blocco, riducendo il rischio che gli utenti disattivino completamente gli avvisi. Per i creator, diventa ancora più cruciale mantenere un engagement stabile, perché la perdita di interazioni può tradursi direttamente in minore visibilità push.

Pubblicità affiancata nelle dirette mobile e impatti su utenti e brand

La terza modifica riguarda le dirette streaming seguite da smartphone. YouTube porta anche su mobile la pubblicità side by side, già presente su desktop e smart TV.

Durante una live, quando parte uno spot, il video principale non viene più oscurato: la diretta continua a essere visibile in una porzione dello schermo, mentre l’annuncio occupa lo spazio restante. L’audio del live viene però disattivato, lasciando attivo solo quello della pubblicità.

L’obiettivo dichiarato è bilanciare esigenze di monetizzazione e continuità di fruizione, evitando che gli spettatori “perdano il filo” della trasmissione durante gli intermezzi pubblicitari. La funzione era già stata individuata da un utente su Reddit pochi giorni prima della conferma ufficiale, segnale di un rollout graduale in corso.

Per accedere alle nuove funzioni su dispositivi Android, è necessario aggiornare l’app YouTube all’ultima versione disponibile dal Google Play Store, selezionando “Aggiorna” nella pagina dedicata all’applicazione. Gli aggiornamenti sono distribuiti progressivamente, per cui la disponibilità effettiva può variare in base all’area geografica e al profilo utente. Sul piano strategico, il pacchetto di novità mostra la direzione di Google: rafforzare la fiducia dei creator contro gli abusi dell’IA, ridurre il rumore informativo e incrementare la resa pubblicitaria senza compromettere l’esperienza di visione.

FAQ

Come funziona il Rilevamento di somiglianza su YouTube?

Funziona analizzando i video alla ricerca di volti riconducibili a creator registrati, segnala le corrispondenze e permette di richiedere rimozioni mirate dei contenuti generati dall’IA.

Chi può usare oggi il Rilevamento di somiglianza?

Possono usarlo funzionari governativi, giornalisti, candidati politici e ora anche celebrità dell’intrattenimento tramite agenzie di talent e management.

Come evitare che YouTube silenzi le notifiche dei miei canali preferiti?

È sufficiente interagire regolarmente: guardare i video, mettere like o commentare. YouTube mantiene attive le notifiche push solo dove rileva engagement continuo.

Posso disattivare la pubblicità side by side nelle dirette mobile?

No, la funzione è gestita da YouTube. È possibile però ridurre gli annunci sottoscrivendo YouTube Premium, che rimuove la maggior parte delle inserzioni video.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su YouTube?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.