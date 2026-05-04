Home / SPETTACOLI & CINEMA / Shakira domina Copacabana tra folla oceanica, polemiche e sospetto playback

Shakira a Copacabana, evento record tra entusiasmo e polemiche

La notte del 3 maggio 2026, sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, la superstar colombiana Shakira ha guidato l’evento gratuito “Todo Mundo no Rio”, radunando circa 2 milioni di persone. Il concerto, trasmesso anche da TV Globo, ha confermato il suo status di icona globale ma ha acceso un acceso dibattito online. Da un lato, il traguardo storico di pubblico e una scaletta ricca di hit; dall’altro, critiche sull’apertura dello show e accuse di presunto playback durante alcuni brani. L’esibizione, lunga circa due ore e mezza, si inserisce nella strategia di promozione dell’album 2024 Las Mujeres Ya No Lloran e rafforza il legame tra la cantante e il mercato latinoamericano, ma lascia aperte domande sulla gestione live degli show pop ad alto impatto coreografico.

In sintesi:

Circa 2 milioni di spettatori per il concerto gratuito di Shakira a Copacabana.

a Copacabana. Critiche sull’apertura con “La Fuerte” e sull’ingresso considerato poco spettacolare.

Accuse di playback su “Estoy Aquí”, ma uso misto di voce live e basi pre-registrate.

Scaletta quasi completa di hit storiche più brani dall’album Las Mujeres Ya No Lloran.

Il live di Shakira a Copacabana arriva dopo i precedenti show-monumento di Madonna e Lady Gaga sulla stessa spiaggia, con l’obiettivo dichiarato di trasformare “Todo Mundo no Rio” in un appuntamento di richiamo planetario. Tra gli artisti contattati, secondo i media brasiliani, figuravano anche U2, Rihanna, Justin Bieber, Britney Spears, Beyoncé e Adele.

Con circa 2 milioni di presenze stimate, Shakira entra nel ristretto club degli show più affollati della storia della spiaggia carioca, diventando insieme a Lady Gaga una delle pochissime donne capaci di raggiungere questa cifra. L’evento consolida inoltre il peso economico e turistico dei grandi concerti gratuiti per Rio de Janeiro, che utilizza questi appuntamenti come vetrina globale nel post-pandemia e nella corsa a nuovi flussi turistici internazionali.

Critiche, accuse di playback e lettura tecnica del live

L’aspetto più discusso del concerto riguarda l’opening. Shakira ha scelto di aprire con “La Fuerte”, tratto da Las Mujeres Ya No Lloran (2024), invece che con una hit storica come “Whenever, Wherever” o “Hips Don’t Lie”. Una parte dei fan, soprattutto sui social, ha giudicato la scelta poco strategica per un evento di massa seguito anche dal pubblico generalista televisivo.

L’ingresso in scena, con tutina glitterata nei colori del Brasile e occhiali da sole, è stato percepito da alcuni come troppo “sobrio” se confrontato con le spettacolari aperture di Madonna e Lady Gaga. Un tweet virale ha ironizzato definendo Shakira “questa generazione’s Michael Jackson” ma con un’entrata giudicata sottotono.

Il nodo più tecnico riguarda però il presunto playback. Durante “Estoy Aquí” alcuni utenti hanno diffuso clip in cui si vedrebbe la cantante allontanare il microfono mentre la voce continua, segno, secondo i critici, di lip sync. L’analisi complessiva del live mostra però un utilizzo misto: molte parti sono chiaramente cantate dal vivo, con imprecisioni e variazioni a conferma dell’esecuzione reale, mentre in altri momenti Shakira appoggia la voce su basi pre-registrate, pratica standard negli show pop ad alta intensità coreografica.

In termini di affidabilità professionale, la performance risulta in linea con i grandi tour contemporanei: bilanciamento fra resa televisiva, resistenza fisica su due ore e mezza e necessità di mantenere costante lo standard vocale davanti a un pubblico sterminato e a telecamere in alta definizione.

Impatto culturale, scaletta e conseguenze per la carriera di Shakira

Al di là delle polemiche, la scaletta conferma la forza del catalogo di Shakira. In meno di 30 brani la cantante ha coperto quasi tutte le sue ere discografiche: da “La Tortura”, “Loca”, “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” e “She Wolf” fino a “BZRP Music Sessions 53”, il celebre dissing all’ex compagno Gerard Piqué. Assenti solo alcune fan-favorite come “Underneath Your Clothes”, “Dare (La La)” e “Rabiosa”.

L’inclusione di brani recenti come “La Fuerte”, “Te Felicito”, “Copa Vacía” e “Acróstico” mostra la volontà di Shakira di non limitarsi al repertorio nostalgico, ma di ancorare il concerto all’attuale fase artistica e personale, segnata dalla narrazione post-separazione e dal ritorno in classifica globale. Le collaborazioni sul palco con leggende brasiliane come Caetano Veloso (“Leãozinho”) e Maria Bethânia (“O que é, o que é”) rafforzano la dimensione culturale dell’evento, trasformandolo in un ponte tra pop internazionale e tradizione musicale locale.

Per l’industria, il successo di Copacabana certifica che Shakira resta un asset di primo livello per grandi brand, sponsor e broadcaster latinoamericani e globali. Il format del mega-concerto gratuito, con forte sponda televisiva e social, potrebbe diventare il modello per futuri eventi in vista di nuovi progetti discografici e possibili tour mondiali estesi.

FAQ

Quante persone hanno assistito al concerto di Shakira a Copacabana?

Secondo le stime delle autorità locali, alla spiaggia di Copacabana erano presenti circa 2 milioni di spettatori, rendendo l’evento uno dei più affollati della carriera di Shakira.

Shakira ha cantato dal vivo o in playback a Copacabana?

Sì, Shakira ha cantato dal vivo in gran parte del concerto, utilizzando però basi vocali pre-registrate in alcuni passaggi, pratica comune negli show pop con coreografie complesse.

Quali sono state le canzoni più importanti in scaletta a Copacabana?

Sì, tra i momenti chiave figurano “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka”, “Whenever, Wherever”, “She Wolf”, “La Tortura” e “BZRP Music Sessions 53”, oltre ai brani recenti dell’album Las Mujeres Ya No Lloran.

Perché l’apertura del concerto di Shakira è stata criticata?

Le critiche sono nate perché Shakira ha aperto con “La Fuerte”, brano recente e meno iconico, e con un ingresso scenico giudicato da molti meno spettacolare rispetto a precedenti show a Copacabana.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Shakira a Copacabana?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e dispacci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.