Home / SPETTACOLI & CINEMA / Lory Del Santo ricorda l’incontro privato con Re Carlo III

Lory Del Santo racconta il suo incontro privato con Re Carlo III

Chi? La showgirl italiana Lory Del Santo e Re Carlo III d’Inghilterra.

Che cosa? Un colloquio privato di alcuni minuti durante un ricevimento di beneficenza.

Dove? A Londra, in un esclusivo party serale.

Quando? Tra il 1985 e il 1991, negli anni della relazione con Eric Clapton.

Perché è rilevante? L’episodio, mai raccontato prima in tv, offre un raro spaccato informale sul carattere del futuro sovrano britannico, descritto come ironico, autoironico e sorprendentemente alla mano.

In sintesi:

Del Santo rivela per la prima volta un incontro privato con Re Carlo III .

. Il faccia a faccia avviene a Londra, durante un party di beneficenza con Eric Clapton .

. Carlo mostra autoironia, scherzando sulla differenza di altezza con la showgirl.

Presente anche Diana, che però non interagisce con Lory Del Santo.

Il party londinese, Eric Clapton e l’English humor di Re Carlo

L’episodio è emerso nell’intervista concessa da Lory Del Santo a Monica Setta nel programma “Storie al Bivio Weekend”. La conduttrice ha presentato il racconto come una “bomba” inedita, legata a una conoscenza mai svelata prima tra la showgirl e l’attuale sovrano britannico.

Del Santo colloca la scena in un evento benefico serale a Londra, al quale partecipò accompagnando il compagno dell’epoca, il cantautore Eric Clapton. In sala, oltre a molte personalità, erano presenti anche Carlo e la principessa Diana.

La showgirl osserva che il futuro re passeggiava da solo tra gli ospiti, non sempre affiancato dalla moglie. A un certo punto, riferisce, sarebbe stato proprio Carlo ad avviare la conversazione, trattenendosi con lei per circa cinque minuti. Del Santo parla di dialogo “interessante”, sottolineando il forte senso dell’umorismo del monarca e la sua capacità di mettere a proprio agio l’interlocutore.

Cosa emerse dal dialogo e il ruolo silenzioso di Diana

Alla domanda di Monica Setta su cosa si siano detti, Del Santo riporta un dettaglio significativo: Carlo avrebbe scherzato sulla propria statura, notando i tacchi altissimi indossati da lei. “Si è rammaricato di non essere più alto”, racconta la showgirl, spiegando che il re avrebbe sdrammatizzato la differenza di altezza con una battuta, incarnando perfettamente l’“english humor”.

Lory precisa di essere rimasta colpita dall’accessibilità del futuro sovrano: lo definisce “molto simpatico e alla mano”, con una conversazione talmente scorrevole da poter, a suo dire, durare “tutta la serata”.

Nella stessa occasione era presente anche la principessa Diana. Del Santo chiarisce però di non averci mai parlato: “Stava parlando con altre persone, non era molto interessata a ciò che faceva il marito”. Un dettaglio che offre uno spaccato, seppur minimo, delle dinamiche di coppia nell’ambiente ufficiale.

Dal mancato contatto con Trump alle ipotesi mancate sul futuro

Nella parte finale dell’intervista, Lory Del Santo collega questo ricordo ad altri incontri con figure iconiche internazionali, fra cui Donald Trump. L’ex presidente USA le avrebbe lasciato il proprio numero, invitandola a chiamare.

La showgirl ammette di non aver mai fatto quella telefonata, giudicandola allora poco appropriata: “Ero più all’antica, non mi sembrava corretto che una donna chiamasse un uomo”.

Il racconto, incrociando il mondo della monarchia britannica e quello della politica statunitense, conferma la frequente presenza di Del Santo in contesti internazionali di alto profilo negli anni Ottanta. Elementi che, riletti oggi, offrono un’inedita mappa delle occasioni – colte e mancate – nella sua biografia pubblica.

FAQ

Quando è avvenuto l’incontro tra Lory Del Santo e Re Carlo III?

L’incontro è avvenuto a Londra fra il 1985 e il 1991, durante un party di beneficenza frequentato da Eric Clapton e altre celebrità.

Quanto è durato il colloquio privato tra Lory Del Santo e Carlo?

Secondo Del Santo, il faccia a faccia con Re Carlo III è durato circa cinque minuti, sufficienti però a un dialogo informale e cordiale.

Che impressione ha avuto Lory Del Santo del carattere di Re Carlo?

Del Santo afferma che Carlo le è sembrato molto simpatico, autoironico e sorprendentemente alla mano, con un marcato senso dell’umorismo tipicamente britannico.

La principessa Diana ha parlato con Lory Del Santo durante l’evento?

No, la principessa Diana non ha interagito con Del Santo; era impegnata con altri ospiti e, secondo il racconto, appariva distante dalle azioni del marito.

Qual è la fonte di questo articolo e come è stato elaborato?

L’articolo è stato elaborato attingendo congiuntamente alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate dalla nostra Redazione.