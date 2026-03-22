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Steven Spielberg rilancia il dibattito sugli alieni e la vita sulla Terra

Steven Spielberg rilancia il dibattito sugli alieni e la vita sulla Terra

Steven Spielberg rilancia il dibattito sugli UFO e la vita extraterrestre

Steven Spielberg, ospite al SXSW Film & TV Festival di Austin, ha dichiarato di credere fermamente che gli UFO esistano e che l’umanità non sia sola sulla Terra. L’intervento è legato al lancio di Disclosure Day, nuovo film di fantascienza in uscita a giugno, con protagonista Emily Blunt e un cast corale di alto profilo. Ambientato in un futuro prossimo, il film ruota attorno a un ipotetico “Giorno della Rivelazione”, quando prove concrete di vita aliena vengono rese pubbliche. Le parole del regista, da sempre affascinato dallo spazio e dall’ignoto, riaccendono il dibattito globale su UFO, UAP e vita extraterrestre, tema che coinvolge anche figure istituzionali come l’ex presidente Barack Obama.

In sintesi:

  • Steven Spielberg ribadisce di credere nell’esistenza degli UFO e di non sentirsi solo nell’universo.
  • Al SXSW presenta Disclosure Day, film in uscita a giugno sugli extraterrestri.
  • La pellicola interroga il pubblico: la prova della vita aliena genererebbe paura o consapevolezza?
  • Il regista riprende una fascinazione iniziata con E.T. e consolidata nei suoi cult fantascientifici.

Il “Giorno della Rivelazione” tra cinema, scienza e cultura pop

Disclosure Day mette in scena un mondo alle prese con la conferma ufficiale che non siamo soli nell’universo. Nel film, Emily Blunt, affiancata da Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo, affronta la domanda chiave formulata da Spielberg: «Se scopriste che non siamo soli e se qualcuno ve lo dimostrasse vi spaventerebbe?».

Il regista risponde in modo netto: la prospettiva non lo spaventa, anzi la auspica. Durante l’intervista al festival ha spiegato di non aver mai avuto un incontro ravvicinato, ironizzando sul fatto che *«metà dei miei amici ha visto UFO o UAP. Dov’è la giustizia in tutto questo, se mi state ascoltando?»*.

Questa visione affonda le radici nella sua infanzia: Spielberg ha raccontato più volte di aver sviluppato, da bambino, una vera certezza nell’esistenza di vita oltre la Terra, osservando il cielo notturno e immaginando ciò che non vediamo.

Dalla lezione di E.T. al consenso di Obama sugli alieni

La passione di Steven Spielberg per l’ignoto percorre tutta la sua filmografia, da E.T. a Incontri ravvicinati del terzo tipo fino a La guerra dei mondi.

Nel 1982, con la storia dell’amicizia tra un bambino e un extraterrestre spaesato, il regista ha trasformato l’alieno da minaccia in presenza empatica, anticipando sensibilità oggi centrali nel dibattito su UFO e UAP.

Il successo di queste opere riflette un interesse che va oltre Hollywood e coinvolge politica e istituzioni. Lo stesso Barack Obama ha ammesso pubblicamente di ritenere plausibile l’esistenza di forme di vita extraterrestri, contribuendo a spostare il tema dal folklore alla conversazione mainstream e scientifica.

FAQ

Che cosa ha detto esattamente Steven Spielberg sugli UFO?

Spielberg ha affermato di avere il “forte sospetto” che non siamo soli sulla Terra, dichiarandosi convinto dell’esistenza di UFO e vita extraterrestre.

Quando esce il film Disclosure Day di Steven Spielberg?

Il film Disclosure Day è previsto in uscita a giugno, inserendosi nel calendario delle principali release estive internazionali.

Di cosa parla Disclosure Day con Emily Blunt?

Disclosure Day racconta un ipotetico “Giorno della Rivelazione”, in cui emergono prove ufficiali di vita aliena, esplorando paure, reazioni collettive e responsabilità politiche.

Quali altri film di Spielberg trattano extraterrestri e UFO?

Affrontano il tema E.T., Incontri ravvicinati del terzo tipo e La guerra dei mondi, tutti centrati sul rapporto tra umanità, ignoto e civiltà aliene.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Spielberg e Disclosure Day?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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