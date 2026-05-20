20 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sabrina Carpenter fuori dalla Top 100 per la prima volta da mesi

Bring Your Love esce dalla Billboard Hot 100: cosa significa davvero

La collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter, il singolo Bring Your Love, è uscita questa settimana dalla Billboard Hot 100, dopo il debutto alla posizione 74 negli Stati Uniti.

Il dato segna il primo vuoto in classifica per Sabrina Carpenter dal dicembre 2023, interrompendo una presenza continuativa di 126 settimane.

Il brano, legato al nuovo progetto di Madonna Confessions On A Dancefloor II, era stato indicato dagli addetti ai lavori come possibile grower, destinato a risalire con il supporto di video ufficiale, promozione TV e festival.

Al momento, invece, il titolo si ferma ai margini del mercato americano, sollevando interrogativi su strategia, tempi di lancio e reale potenziale commerciale della collaborazione.

In sintesi:

Bring Your Love debutta alla 74 e scompare subito dalla Billboard Hot 100.

debutta alla 74 e scompare subito dalla Billboard Hot 100. Per Sabrina Carpenter è la prima assenza in classifica dal dicembre 2023.

è la prima assenza in classifica dal dicembre 2023. Interrotta una striscia di 126 settimane consecutive nella Hot 100 per la popstar.

Le prossime mosse promozionali potrebbero rilanciare il singolo, ma da posizioni più basse.

Il ritorno di Madonna nella Hot 100 con Bring Your Love era stato accolto come un segnale simbolico: l’ultimo ingresso risaliva al 2015 con Bitch I’m Madonna (picco alla 84).

Il debutto alla 74 sembrava una base promettente in vista dell’uscita del video ufficiale e del rollout completo dell’era Confessions II.

La brusca uscita dalla Top 100 nel giro di una sola settimana racconta però un quadro più complesso: forte curiosità iniziale, ma tenuta debole su streaming e passaggi radiofonici negli Stati Uniti, nonostante l’effetto fanbase di Sabrina Carpenter.

Per la cantante americana, che solo due settimane fa occupava la 51 con When Did You Get Hot? e la scorsa settimana era ancora presente con Bring Your Love alla 74, lo stop interrompe una delle strisce più lunghe di sempre per una solista femminile, la settima nella storia secondo i dati circolati sui social specializzati.

Sabrina Carpenter, la fine di una striscia storica nella Hot 100

La fine delle 126 settimane consecutive di presenza in Billboard Hot 100 è un passaggio simbolico nella carriera di Sabrina Carpenter.

Dal 2023 il suo nome è stato stabilmente associato alle principali hit pop internazionali, trainate da streaming, TikTok e forte esposizione mediatica.

L’uscita di scena simultanea di When Did You Get Hot? e Bring Your Love mostra la fase di fisiologico riassestamento di un catalogo molto esposto, mentre l’artista prepara i prossimi progetti discografici.

Per Madonna, invece, il dato conferma come il rientro nel mainstream USA richieda un lavoro di medio periodo: la curiosità per l’operazione Confessions On A Dancefloor II c’è, ma va tradotta in consumo continuativo, soprattutto sulle piattaforme di streaming americane.

La stessa strategia di lancio lascia margini di recupero.

Il video musicale non è ancora stato rilasciato e l’asse promozionale – ospitata da Jimmy Fallon, cortometraggio al Tribeca Film Festival, esibizione ai Mondiali di calcio – deve ancora dispiegare i suoi effetti sulla percezione del brano.

In questo scenario, un reingresso nelle posizioni basse della Hot 100, supportato da playlist e clip virale, resta possibile ma tutt’altro che scontato, in un contesto iper-competitivo come il mercato statunitense.

Confessions II e le tracce annunciate: quanto peserà Bring Your Love

Il progetto Confessions On A Dancefloor II prevede in totale 16 brani; ad oggi Madonna ne ha ufficializzati 12.

Oltre a I Feel So Free e a Bring Your Love con Sabrina Carpenter, la tracklist confermata include Good For The Soul, One Step Away, Danceteria, Read My Lips, Everything, Love Without Words, Bizarre, School, Fragile e My Sins Are My Saviors.

A queste potrebbero aggiungersi, secondo i rumor di fan e addetti ai lavori, le inedite Freedom e Love Sensation, che completerebbero la visione dance del progetto.

In quest’ottica, la performance iniziale di Bring Your Love sulla Hot 100 pesa più sul racconto mediatico che sul bilancio complessivo dell’album: la forza di Confessions II si misurerà sulla tenuta dell’intero set di brani e sulla coerenza con l’immaginario che rese iconico il primo Confessions On A Dance Floor.

FAQ

Perché Bring Your Love è uscita subito dalla Billboard Hot 100?

È uscita perché, dopo il debutto alla 74, streaming e airplay non hanno mantenuto volumi sufficienti a garantire la permanenza nella Hot 100.

Quante settimane Sabrina Carpenter è rimasta consecutivamente nella Hot 100?

È rimasta presente per 126 settimane consecutive, dal dicembre 2023 fino all’attuale uscita completa dalla classifica Billboard Hot 100.

Bring Your Love può rientrare in classifica nelle prossime settimane?

Sì, un rientro è possibile se video ufficiale, promozione TV e grandi eventi spingeranno significativamente streaming, vendite digitali e passaggi radiofonici.

Quante tracce sono confermate per Confessions On A Dancefloor II?

Al momento sono confermate 12 tracce su 16 previste, con due titoli aggiuntivi – Freedom e Love Sensation – ancora solo rumoreggiati.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati su classifiche e uscite?

I dati derivano da una elaborazione congiunta di informazioni Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.