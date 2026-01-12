Ripple approvata dalla FCA nel Regno Unito: via libera che può rivoluzionare i pagamenti digitali

Approvazione fca e status emi

Ripple Markets UK ha ottenuto dall’FCA lo status di Electronic Money Institution (EMI), formalizzato nei registri ufficiali britannici. L’autorizzazione consolida la posizione regolamentare della controllata nel Regno Unito e riconosce la sua conformità al quadro antiriciclaggio nazionale (MLR).

La qualifica EMI consente l’emissione di moneta elettronica e l’offerta di servizi di pagamento, tasselli chiave per l’espansione delle attività legate agli asset digitali, inclusa la gestione della stablecoin Ripple USD (RLUSD). L’abilitazione arriva mentre l’FCA introduce un nuovo regime per le cripto-attività che richiederà, entro ottobre 2027, l’autorizzazione completa ai sensi del Financial Services and Markets Act (FSMA) alle imprese già registrate secondo le MLR.

Il via libera dell’autorità britannica rappresenta quindi un avanzamento strategico: rafforza la certezza normativa di Ripple sul mercato locale e prepara la società a un percorso di piena autorizzazione nell’evoluzione regolatoria in corso, senza deroghe agli standard di vigilanza stabiliti dall’FCA.

Implicazioni per i servizi di pagamento

Lo status EMI abilita Ripple Markets UK a strutturare infrastrutture di pagamento conformi, integrando l’emissione di moneta elettronica con flussi regolati per regolamenti istantanei e gestione dei fondi dei clienti. Il perimetro autorizzativo facilita modelli B2B e istituzionali, con tracciabilità e segregazione delle risorse secondo i requisiti FCA.

Per la stablecoin Ripple USD (RLUSD), l’abilitazione consente di raccordare wallet, circuiti di pagamento e on/off-ramp in linea con le prassi antiriciclaggio, favorendo use case di tesoreria, pagamenti transfrontalieri e liquidità programmabile. L’allineamento ai registri ufficiali e alle MLR sostiene controlli KYC/KYB e reporting continuo verso l’autorità.

L’approvazione si inserisce nella transizione verso il quadro FSMA entro ottobre 2027, creando un percorso ordinato di autorizzazioni progressive e interoperabilità con service provider regolamentati. Per gli attori del mercato, ciò si traduce in maggiore certezza operativa, standard di compliance armonizzati e riduzione del rischio regolatorio lungo la catena dei pagamenti.

Limitazioni operative e tutele normative

Nonostante lo status EMI, Ripple Markets UK opera entro confini stringenti fissati dall’FCA per la protezione di consumatori e piccoli operatori. La società non può gestire ATM crittografici, né nominare agenti o distributori senza consenso scritto dell’autorità, limitando l’espansione tramite canali indiretti.

Restano esclusi i servizi rivolti a clienti al dettaglio: è preclusa l’emissione di moneta elettronica e la fornitura di pagamenti a consumatori, microimprese ed enti caritatevoli, secondo la documentazione ufficiale. Il perimetro attuale privilegia rapporti B2B e istituzionali, con obblighi rafforzati di segregazione fondi e controlli AML.

Queste limitazioni si inseriscono nel percorso verso l’autorizzazione piena ai sensi del FSMA entro ottobre 2027, imponendo un’implementazione graduale delle attività. L’FCA richiede governance, risk management, KYC/KYB e reporting continuativo, bilanciando innovazione nei pagamenti con presidi di vigilanza proporzionati all’impatto sul mercato retail.

FAQ

  • Qual è lo status attuale di Ripple nel Regno Unito?
    EMI autorizzata dall’FCA tramite la controllata Ripple Markets UK.
  • Ripple può offrire servizi ai consumatori retail?
    No, sono esclusi servizi a consumatori, microimprese ed enti caritatevoli senza specifico consenso FCA.
  • Quali attività sono vietate senza consenso FCA?
    Gestione di ATM cripto, nomina di agenti/distributori e determinati servizi al dettaglio.
  • Qual è il quadro normativo di riferimento?
    Registrazione MLR e transizione verso autorizzazione completa secondo il FSMA entro ottobre 2027.
  • Come vengono tutelati i fondi dei clienti?
    Tramite segregazione, controlli AML e requisiti di governance imposti dall’FCA.
  • Quali soggetti può servire prioritariamente Ripple?
    Controparti istituzionali e B2B, nel rispetto dei limiti operativi vigenti.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Le restrizioni sono evidenziate da Cointelegraph, in linea con i documenti ufficiali dell’FCA.

Powered by atecplugins.com