Strage di Crans-Montana, Bertolaso rassicura sui feriti del Niguarda: la battaglia è durissima ma c’è speranza

Strage di Crans-Montana, Bertolaso rassicura sui feriti del Niguarda: la battaglia è durissima ma c’è speranza

Cura intensiva e sfide cliniche

Guido Bertolaso, assessore al Welfare, definisce la gestione clinica dei feriti della strage di Crans-Montana come “difficile e coinvolgente”, sottolineando carichi assistenziali altissimi e complessità multi-organiche. Ogni paziente richiede il cambio delle medicazioni ogni 48 ore: procedure di due ore ciascuna con l’impiego di quattro infermieri per volta, un impegno continuativo che stressa risorse e turni.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Attualmente al Niguarda si contano sette ricoveri in Terapia intensiva e cinque al Centro Ustioni, con quadri che associano estese ustioni cutanee a danni inalatori e compromissioni respiratorie. Nei casi più gravi, la sedazione profonda e l’intubazione restano necessarie per garantire ossigenazione e stabilità emodinamica.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Le complicanze infettive rappresentano la criticità principale: in alcuni pazienti sono stati isolati tre-quattro microrganismi differenti, condizione che richiede antibiotico-terapie mirate e monitoraggi serrati. Uno dei ricoverati è in dialisi per un’infezione con interessamento renale, un altro presenta asma con aggravamento polmonare, fattori che aumentano il rischio di insufficienza respiratoria e sepsi.

L’ustione estesa oltre il 50% del corpo, come nel caso di Leonardo Bove, impone strategie di supporto avanzato, bilancio dei liquidi rigoroso e valutazioni chirurgiche ripetute. La gestione quotidiana alterna stabilizzazione, prevenzione delle infezioni, controllo del dolore e programmazione di trasferimenti mirati, senza assumere posizioni pessimistiche ma riconoscendo che la lotta clinica resta estremamente dura e complessa.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Trasferimenti, numeri e condizioni dei pazienti

All’ospedale Niguarda sono attualmente ricoverati 12 studenti, con una distribuzione tra Terapia intensiva e Centro Ustioni calibrata sulle condizioni respiratorie e sull’estensione delle lesioni. Resta in Svizzera la biellese Elsa Rubino, per la quale si valuta un eventuale trasferimento a Torino quando le condizioni lo consentiranno.

Nel gruppo milanese è stato accolto il 16enne Leonardo Bove, giunto domenica sera dopo una fase prolungata di instabilità clinica in Crans-Montana. Presenta ustioni superiori al 50% e compromissione polmonare da inalazione, fattori che impongono ventilazione e sedazione. Accanto a lui, in Terapia intensiva, il compagno Kean, anch’egli intubato per problemi respiratori e colonizzazioni batteriche multiple.

In reparto si trovano anche i coetanei Sofia e Francesca del liceo Virgilio, con percorsi clinici differenziati in base alla profondità delle ustioni e ai parametri infettivi. Un paziente è sottoposto a dialisi per complicanze infettive; un altro convive con asma e aggravamento polmonare. Le équipe stanno predisponendo trasferimenti selettivi verso altri ospedali nei prossimi giorni per distribuire carichi e specialità.

Un ragazzo deambulante è considerato fuori pericolo. Per gli altri, prognosi riservata ma non disperata: i sanitari mantengono un approccio prudente, intensificando controlli, terapie antibiotiche e interventi di chirurgia plastica in base alla risposta clinica.

Sostegno umano e messaggi di speranza

Guido Bertolaso ha ribadito di seguire i ragazzi “come fossero figli”, sostenendo famiglie e équipe nelle ore più critiche, senza cedere al pessimismo. In Niguarda, il clima è di massima vicinanza: aggiornamenti continui ai parenti, presenza al letto dei pazienti, ascolto e supporto psicologico per chi è cosciente e per chi è in sedazione.

Il 16enne Leonardo Bove è arrivato a Milano dopo giorni di instabilità; al suo fianco il fratello Mattia, che ha superato l’ultimo esame con 29, traguardo che potrà essere condiviso quando le condizioni lo permetteranno. Accanto a Leonardo, il compagno Kean: letti vicini, percorsi clinici paralleli e una rete di infermieri che presidia ogni passaggio.

Tra i ragazzi del liceo Virgilio, Sofia e Francesca proseguono il recupero con il sostegno di famiglie e amici. Una paziente di Cesena mostra spirito positivo e desiderio di rientrare a casa, segnale incoraggiante in un quadro generale complesso. A un giovane con il volto fasciato è stato promesso che potrà ritrovare il proprio aspetto, per alimentare fiducia e motivazione alla cura.

Il messaggio resta univoco: nessuno è dato per perso, la battaglia è “dura e complicata”, ma l’assistenza resta totale, tra rigore clinico, empatia e comunicazione costante con le famiglie.

FAQ

  • Quanti pazienti sono seguiti al Niguarda?
    Dodici, distribuiti tra Terapia intensiva e Centro Ustioni.
  • Qual è la condizione di Leonardo Bove?
    Ustioni estese oltre il 50% e danno inalatorio, sedato e intubato.
  • Chi è vicino di letto a Leonardo?
    Kean, con analoga assistenza intensiva e complicanze respiratorie.
  • Come viene supportata la sfera emotiva dei pazienti?
    Con presenza dei familiari, counselling psicologico e comunicazione continua.
  • Ci sono segnali di miglioramento?
    Una paziente di Cesena è di buon umore e desidera tornare a casa; un ragazzo è deambulante e fuori pericolo.
  • Qual è la posizione del personale sulle prognosi?
    Nessun pessimismo: approccio prudente, lotta clinica dura ma in corso.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    Dichiarazioni e aggiornamenti ricostruiti dalle parole di Guido Bertolaso riportate dalla stampa nazionale.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com