Morgan Stanley lancia wallet crypto e asset tokenizzati: rivoluzione digitale per investitori sofisticati

Strategia digitale e lancio del wallet

Morgan Stanley accelera sulla trasformazione digitale con un piano focalizzato sugli asset crittografici e sulla tecnologia blockchain. Il gruppo avvierà nel 2026 un wallet proprietario per la custodia e la gestione di asset digitali, tassello strategico per consolidare l’offerta in ambito cripto e rafforzare il ponte tra finanza tradizionale e infrastrutture decentralizzate. Il progetto nasce per rispondere alla crescente domanda di soluzioni regolamentate e integrate da parte della clientela wealth e retail evoluta.

Il wallet sarà progettato per interoperare con l’ecosistema prodotti del gruppo e con le piattaforme di trading esistenti, fornendo funzionalità di sicurezza istituzionale e controllo dei rischi. L’obiettivo è creare un’infrastruttura scalabile in grado di supportare diversi formati di asset digitali, con governance e compliance allineate agli standard di mercato statunitensi. L’iniziativa indica una chiara volontà di posizionamento competitivo nel segmento degli investimenti digitali.

Il lancio è coerente con la roadmap annunciata nel 2026 su più fronti, inclusa l’espansione delle capacità di negoziazione cripto attraverso E*Trade. Il wallet rappresenta il complemento operativo per offrire custodia, gestione e integrazione dei processi post-trade in un unico ambiente, riducendo attriti per i clienti e migliorando la tracciabilità dei flussi. La banca punta così a un modello end-to-end che unisce distribuzione, execution e conservazione degli asset digitali.

Tokenizzazione e integrazione degli asset

Il nuovo wallet di Morgan Stanley è concepito per gestire sia criptovalute sia real world assets tokenizzati, includendo azioni, obbligazioni e immobili rappresentati su blockchain. L’architettura prevede supporto nativo a strumenti on-chain e a registri permissioned, con funzioni di custodia segregata e policy di firma multi-livello.

L’integrazione della tokenizzazione nei servizi del gruppo mira a standardizzare emissione, regolamento e reporting degli asset, favorendo trasparenza e frazionabilità. La conversione di strumenti tradizionali in token consente regolamenti più rapidi, riconciliazioni automatizzate e accesso modulare a classi di investimento finora poco liquide.

La piattaforma sarà espandibile per aggiungere nuove categorie di RWA man mano che maturano i quadri regolatori e gli standard di mercato, con controlli KYC/AML integrati e tracciabilità end-to-end. L’obiettivo operativo è creare un punto unico di accesso per gestione, collateralizzazione e trasferimento degli asset tokenizzati, mantenendo requisiti di compliance istituzionale.

FAQ

Che cosa gestirà il wallet? Criptovalute e asset reali tokenizzati come azioni, obbligazioni e immobili.

Criptovalute e asset reali tokenizzati come azioni, obbligazioni e immobili. Qual è il vantaggio della tokenizzazione? Maggiore frazionabilità, trasparenza e velocità di regolamento rispetto ai processi tradizionali.

Maggiore frazionabilità, trasparenza e velocità di regolamento rispetto ai processi tradizionali. Come viene garantita la sicurezza? Custodia segregata, firme multi-livello e controlli KYC/AML integrati.

Custodia segregata, firme multi-livello e controlli KYC/AML integrati. La piattaforma è interoperabile? Sì, è progettata per registri pubblici e permissioned con tracciabilità dei flussi.

Sì, è progettata per registri pubblici e permissioned con tracciabilità dei flussi. Gli RWA saranno ampliati? L’elenco potrà crescere in base a standard di mercato e sviluppi normativi.

L’elenco potrà crescere in base a standard di mercato e sviluppi normativi. Qual è il ruolo del wallet nella strategia del gruppo? È il nodo operativo per custodia, gestione e trasferimenti di asset digitali e tokenizzati.

È il nodo operativo per custodia, gestione e trasferimenti di asset digitali e tokenizzati. Qual è la fonte giornalistica citata? L’iniziativa è stata riportata da Barron’s e ripresa da testate del settore.

Offerta cripto tra etf, staking e accesso clienti

Morgan Stanley amplia il perimetro dei prodotti cripto con richieste di approvazione alla SEC per ETF spot su Bitcoin e Solana, strutturati per replicare il prezzo degli asset detenendoli direttamente. In parallelo è stato presentato un ETF su Ether con componente di staking, che prevede il possesso di ETH spot e la messa in staking di una quota per generare rendimento, mantenendo criteri di controllo del rischio coerenti con gli standard istituzionali.

Lo staking, applicato a reti proof-of-stake, vincola i token per supportare la sicurezza del protocollo e riconoscere ricompense on-chain. L’inserimento di questa leva in un fondo regolamentato introduce una fonte di yield sistematica, ma impone governance rigorosa su selezione dei validatori, liquidità e gestione delle commissioni, con disclosure trasparente su metriche di performance e rischi operativi.

Sul fronte commerciale, l’accesso ai prodotti cripto è stato esteso dall’iniziale platea high-net-worth a tutta la clientela dal mese di ottobre, con linee guida di allocazione prudenti: fino al 4% per portafogli orientati alla crescita e circa il 2% per profili bilanciati. L’integrazione con E*Trade dal 2026 abiliterà il trading di Bitcoin, Solana ed Ether, mentre il wallet fungerà da infrastruttura di custodia e regolamento, allineando execution, gestione post-trade e compliance in un’unica esperienza.

FAQ