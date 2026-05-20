20 Maggio 2026

Home / NEWS / Garlasco svolta nelle indagini: tracce di Dna sulla cavigliera di Chiara e nuova pista della doppia bici

Delitto di Garlasco, nuove ombre su Stasi e dubbi sull’indagine

In sintesi:

Nuova inchiesta esclude Alberto Stasi dalla scena del crimine, verso richiesta di revisione processo.

dalla scena del crimine, verso richiesta di revisione processo. La Procura indica Andrea Sempio come possibile killer, ma mancano riscontri oggettivi solidi.

come possibile killer, ma mancano riscontri oggettivi solidi. Ricostruzione di fuga, percorso nei campi e “mistero bici nera” appare lacunosa e contraddittoria.

Cavigliera di Chiara Poggi e tracce di Dna riaprono interrogativi sulle prove trascurate.

Chi indossava davvero i panni del killer nel delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007 in provincia di Pavia?

Che cosa sta emergendo oggi, quasi 19 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi?

Dove si concentra la nuova indagine che mette in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi?

Quando la Procura individua in Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, un possibile nuovo indagato, riemerge il nodo decisivo: perché, dopo anni di processi, dinamiche e prove chiave risultano ancora fragili, indiziarie e in parte inesplorate?

Le ipotesi investigative, dal presunto approccio sessuale rifiutato al percorso di fuga nei campi, si scontrano con buchi logici, oggetti mai trovati e reperti analizzati solo parzialmente.

Nuove ipotesi su Sempio, prove indiziarie e punti oscuri

La nuova ricostruzione accredita Andrea Sempio come possibile autore dell’omicidio di Chiara Poggi, maturato – secondo la Procura – dopo un approccio sessuale respinto dalla giovane.

Sempio, in questa versione, si sarebbe appostato in giardino, cogliendo l’istante in cui Chiara apriva la porta di casa, nonostante – stando ai soliloqui registrati in auto – lei non volesse incontrarlo.

Ne sarebbe seguita una violenta aggressione all’interno dell’abitazione, forse con un martello mai rinvenuto, senza tuttavia lasciare tracce evidenti compatibili con un delitto così sanguinoso.

L’ipotesi investigativa prevede inoltre un passaggio in bagno per “specchiarsi” e un successivo lavaggio nel lavandino della cucina, mai sottoposto ad analisi approfondite.

La fuga resta un altro punto critico: sporco di sangue, Sempio avrebbe raggiunto a piedi, attraverso i campi, l’abitazione della nonna, che tuttavia non avrebbe notato nulla di anomalo, né abiti insanguinati né comportamenti sospetti.

Su di lui pesano soliloqui, tracce di Dna e la cosiddetta “impronta 33”, elementi giudicati finora solo indiziari e insufficienti per una condanna “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Mistero bici nera e cavigliera: reperti chiave ancora poco chiariti

A complicare ulteriormente il quadro è il “giallo delle due biciclette”. Un testimone, a distanza di 19 anni, sostiene di aver visto la stessa bicicletta nera notata davanti alla casa di Chiara – elemento decisivo nella condanna di Stasi – anche nei campi, lungo il possibile percorso di fuga.

Sempio nega di aver posseduto una bici nera all’epoca dei fatti, affermando di utilizzare soltanto una bicicletta rossa. Il contrasto tra testimonianze, ricordi tardivi e assenza di riscontri materiali rafforza la sensazione di un mosaico probatorio incompleto.

Altro tassello finora sottovalutato è la cavigliera che Chiara Poggi indossava al momento dell’omicidio. Il consulente di parte della famiglia Poggi, Dario Redaelli, segnala la presenza di Dna sull’accessorio, potenzialmente riconducibile all’aggressore.

La cavigliera sarebbe stata oggetto di accertamenti non esaustivi e resta poco chiarito l’utilizzo di quel reperto nell’impianto accusatorio.

Nel 2025, davanti ai pm di Pavia, Alberto Stasi ha dichiarato: *“Non le avevo mai visto la cavigliera in quattro anni, e di certo non l’aveva a Londra”*.

Stasi aggiunge: *“Mi ricordo di averle chiesto da dove arrivasse. Chiara non mi diede una vera e propria spiegazione, mi disse una cosa tipo: ‘No, ma ce l’avevo e mi piaceva. Ho voluto rimetterla’”*.

Un dettaglio apparentemente minimo, che però, incrociato con il Dna rilevato, potrebbe assumere un peso decisivo nell’eventuale revisione del processo.

Verso la revisione e le possibili ricadute sul caso Garlasco

Il progressivo disallineamento tra verità processuale e nuovi elementi investigativi spinge il caso di Garlasco verso una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi.

La figura di Andrea Sempio, le tracce genetiche sulla cavigliera, il mistero della bici nera e le lacune sugli accertamenti tecnici delineano uno scenario ancora instabile, in cui responsabilità e dinamica del delitto restano da definire con rigore scientifico.

L’esito di questa fase potrebbe incidere profondamente non solo sul destino giudiziario di Stasi, ma anche sul modo in cui la giustizia italiana gestisce i cold case complessi, le prove indiziarie borderline e la necessaria trasparenza sugli errori investigativi accumulati in quasi due decenni.

FAQ

Chi è oggi il principale indiziato per il delitto di Garlasco?

Attualmente la Procura indica Andrea Sempio come possibile autore dell’omicidio di Chiara Poggi, ma le prove restano esclusivamente indiziarie.

Perché si parla di revisione del processo a carico di Stasi?

Si parla di revisione perché nuove indagini tendono a escludere Alberto Stasi dalla scena del crimine, indebolendo l’impianto probatorio originario.

Che ruolo ha la cavigliera di Chiara Poggi nelle nuove indagini?

La cavigliera è rilevante perché, secondo il consulente Dario Redaelli, presenta tracce di Dna potenzialmente riconducibili al vero aggressore.

Perché la bicicletta nera è un elemento così discusso nel caso?

La bicicletta nera è discussa perché fu decisiva contro Stasi e ora un testimone la collega al possibile percorso di fuga.

Quali sono le fonti giornalistiche di riferimento per questo approfondimento?

Questo approfondimento deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.