Home / SPETTACOLI & CINEMA / Quarta Repubblica analizza attentato a Trump, caso Garlasco e tensioni sul 25 aprile

Quarta Repubblica, puntata del 27 aprile: temi, ospiti, scenari

Chi: il conduttore Nicola Porro guida il talk politico di prima serata Quarta Repubblica su Rete 4.

Cosa: analisi dell’attentato a Donald Trump, delle polemiche sul 25 aprile, del contenzioso Italia‑Svizzera sulle cure mediche e delle novità sul caso Garlasco.

Dove: dagli studi Mediaset, con collegamenti internazionali e testimonianze dirette.

Quando: questa sera, lunedì 27 aprile, in prima serata.

Perché: per contestualizzare fatti ad alto impatto politico, giudiziario e diplomatico che influenzano il dibattito pubblico italiano.

In sintesi:

Approfondimento sull’attentato al presidente USA Donald Trump durante la cena dei corrispondenti.

durante la cena dei corrispondenti. Analisi delle polemiche in Italia dopo i cortei del 25 aprile .

. Focus sullo scontro Italia‑Svizzera per le spese sanitarie di Crans‑Montana .

per le spese sanitarie di . Aggiornamenti sul caso Garlasco e possibile revisione del processo a Alberto Stasi.

Attentato a Trump, 25 aprile, Crans‑Montana e caso Garlasco

La nuova puntata di Quarta Repubblica mette al centro l’attentato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvenuto nella lobby dell’hotel Hilton di Washington durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca.

L’analisi punta sulle falle nella sicurezza, sulle ripercussioni interne alla politica americana e sugli effetti sugli equilibri internazionali, con inevitabili ricadute anche per l’Europa e l’Italia.

Ampio spazio sarà dedicato alle polemiche italiane dopo i cortei del 25 aprile, tra manifestazioni, contro‑manifestazioni e accuse incrociate sull’uso politico della memoria storica della Resistenza.

Il programma affronterà poi lo scontro tra Italia e Svizzera sulle spese mediche dei feriti nel devastante incendio di Capodanno a Crans‑Montana, con particolare attenzione alla posizione delle autorità elvetiche e alla tutela dei cittadini italiani coinvolti.

Infine, un approfondimento sulle ultime novità del caso Garlasco, con la possibile revisione del processo a Alberto Stasi, tra nuovi elementi difensivi, limiti della prova scientifica e criticità dell’impianto accusatorio.

Ospiti, testimonianze e possibili ricadute future

Al dibattito parteciperà un parterre di commentatori e testimoni: il direttore e analista politico Mario Sechi, il cronista giudiziario Stefano Zurlo, l’inviato di guerra Fausto Biloslavo, la giornalista Rita Cavallaro e il politico svizzero Filippo Lombardi.

Per il dossier diplomatico su Crans‑Montana sarà presente l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, insieme ad Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei feriti, che offrirà una testimonianza diretta sulla gestione delle cure e dei costi.

In studio anche il consulente Armando Palmegiani, la commentatrice televisiva Hoara Borselli, la storica e saggista Lucetta Scaraffia e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani.

Il confronto promette di incidere sul dibattito pubblico non solo sui rapporti bilaterali con la Svizzera, ma anche sulla percezione della sicurezza internazionale e sull’affidabilità del sistema giudiziario italiano, alla vigilia di possibili nuove svolte processuali.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Quarta Repubblica?

La puntata va in onda questa sera, lunedì 27 aprile, in prima serata su Rete 4, con inizio in fascia prime time.

Quali temi principali affronta Quarta Repubblica il 27 aprile?

La puntata affronta l’attentato a Donald Trump, le polemiche sul 25 aprile, il caso Crans‑Montana e gli sviluppi del caso Garlasco.

Chi è l’ambasciatore italiano coinvolto nel caso Crans‑Montana?

È coinvolto l’ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, chiamato a chiarire la gestione dei feriti italiani e delle relative spese sanitarie.

Perché si parla di possibile revisione del processo a Alberto Stasi?

Si parla di revisione perché sono emersi elementi e valutazioni che potrebbero rimettere in discussione prove e ricostruzioni del caso Garlasco.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.