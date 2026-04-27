michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Quarta Repubblica analizza attentato a Trump, caso Garlasco e tensioni sul 25 aprile

Quarta Repubblica analizza attentato a Trump, caso Garlasco e tensioni sul 25 aprile

Quarta Repubblica, puntata del 27 aprile: temi, ospiti, scenari

SEGUICI SU DISCOVER

Chi: il conduttore Nicola Porro guida il talk politico di prima serata Quarta Repubblica su Rete 4.
Cosa: analisi dell’attentato a Donald Trump, delle polemiche sul 25 aprile, del contenzioso Italia‑Svizzera sulle cure mediche e delle novità sul caso Garlasco.
Dove: dagli studi Mediaset, con collegamenti internazionali e testimonianze dirette.

Quando: questa sera, lunedì 27 aprile, in prima serata.
Perché: per contestualizzare fatti ad alto impatto politico, giudiziario e diplomatico che influenzano il dibattito pubblico italiano.

In sintesi:

  • Approfondimento sull’attentato al presidente USA Donald Trump durante la cena dei corrispondenti.
  • Analisi delle polemiche in Italia dopo i cortei del 25 aprile.
  • Focus sullo scontro Italia‑Svizzera per le spese sanitarie di Crans‑Montana.
  • Aggiornamenti sul caso Garlasco e possibile revisione del processo a Alberto Stasi.

Attentato a Trump, 25 aprile, Crans‑Montana e caso Garlasco

La nuova puntata di Quarta Repubblica mette al centro l’attentato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvenuto nella lobby dell’hotel Hilton di Washington durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca.
L’analisi punta sulle falle nella sicurezza, sulle ripercussioni interne alla politica americana e sugli effetti sugli equilibri internazionali, con inevitabili ricadute anche per l’Europa e l’Italia.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Ampio spazio sarà dedicato alle polemiche italiane dopo i cortei del 25 aprile, tra manifestazioni, contro‑manifestazioni e accuse incrociate sull’uso politico della memoria storica della Resistenza.
Il programma affronterà poi lo scontro tra Italia e Svizzera sulle spese mediche dei feriti nel devastante incendio di Capodanno a Crans‑Montana, con particolare attenzione alla posizione delle autorità elvetiche e alla tutela dei cittadini italiani coinvolti.

Infine, un approfondimento sulle ultime novità del caso Garlasco, con la possibile revisione del processo a Alberto Stasi, tra nuovi elementi difensivi, limiti della prova scientifica e criticità dell’impianto accusatorio.

Ospiti, testimonianze e possibili ricadute future

Al dibattito parteciperà un parterre di commentatori e testimoni: il direttore e analista politico Mario Sechi, il cronista giudiziario Stefano Zurlo, l’inviato di guerra Fausto Biloslavo, la giornalista Rita Cavallaro e il politico svizzero Filippo Lombardi.

Per il dossier diplomatico su Crans‑Montana sarà presente l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, insieme ad Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei feriti, che offrirà una testimonianza diretta sulla gestione delle cure e dei costi.
In studio anche il consulente Armando Palmegiani, la commentatrice televisiva Hoara Borselli, la storica e saggista Lucetta Scaraffia e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani.

Il confronto promette di incidere sul dibattito pubblico non solo sui rapporti bilaterali con la Svizzera, ma anche sulla percezione della sicurezza internazionale e sull’affidabilità del sistema giudiziario italiano, alla vigilia di possibili nuove svolte processuali.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Quarta Repubblica?

La puntata va in onda questa sera, lunedì 27 aprile, in prima serata su Rete 4, con inizio in fascia prime time.

Quali temi principali affronta Quarta Repubblica il 27 aprile?

La puntata affronta l’attentato a Donald Trump, le polemiche sul 25 aprile, il caso Crans‑Montana e gli sviluppi del caso Garlasco.

Chi è l’ambasciatore italiano coinvolto nel caso Crans‑Montana?

È coinvolto l’ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, chiamato a chiarire la gestione dei feriti italiani e delle relative spese sanitarie.

Perché si parla di possibile revisione del processo a Alberto Stasi?

Si parla di revisione perché sono emersi elementi e valutazioni che potrebbero rimettere in discussione prove e ricostruzioni del caso Garlasco.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache