Home / TURISMO / Compagnie aeree estate, biglietti più economici ma costi nascosti e supplementi fanno lievitare il conto

Estate 2026, voli in calo ma crescono rischi e costi nascosti

Le tariffe dei voli estivi da Roma e Milano verso le principali mete di vacanza – in Italia e nel Mediterraneo – stanno sorprendentemente scendendo nella primavera 2026.

Secondo le analisi di Assoutenti e RimborsoAlVolo, i biglietti per luglio e agosto costano meno rispetto a inizio marzo, soprattutto verso Sicilia, Sardegna, Grecia e Spagna.

Il calo è legato al rallentamento delle prenotazioni, alla prudenza dei viaggiatori e alle strategie delle compagnie, che tagliano i prezzi base per stimolare la domanda.

Dietro alle offerte, però, pesano tre incognite: possibile riduzione dei voli per motivi economici, forte aumento dei costi accessori e rischio di cancellazioni in un quadro energetico ancora instabile.

Il vero nodo per chi prenota non è solo trovare il biglietto più economico, ma capire quanto si spenderà davvero tra extra, bagagli e cambi di data.

In sintesi:

Voli estivi da Roma e Milano in calo fino al 36,6% su molte rotte

Tariffe record al ribasso anche verso Sicilia e Sardegna a Ferragosto

Costi accessori possono far crescere il prezzo finale fino al 443%

Rischi di cancellazioni e riduzioni di rotte sui voli meno redditizi

Perché i prezzi dei voli estivi stanno scendendo ora

L’analisi di Assoutenti indica che prenotando oggi un volo per luglio-agosto da Roma o Milano verso Grecia, Spagna o Sud Italia si possono ottenere tariffe fino al 36,6% inferiori rispetto a inizio marzo.

Il dato più rilevante riguarda le rotte tradizionalmente più onerose: in alcuni casi volare da Roma a Palermo o Catania a Ferragosto costa meno di 100 euro, soglia raramente vista negli ultimi anni.

Anche mete internazionali come Tenerife, Santorini, Creta e Gran Canaria mostrano ribassi significativi, segno di una strategia aggressiva delle compagnie per riempire gli aerei in un contesto di domanda rallentata.

Sul settore continuano comunque a pesare crisi energetica e timori sulle scorte di jet fuel: diverse compagnie hanno già ipotizzato riduzioni operative.

I voli venduti a prezzi molto bassi rischiano di diventare i primi candidati a eventuali tagli se giudicati poco redditizi, aumentando l’incertezza per chi prenota con largo anticipo.

Strategie per risparmiare davvero tra offerte e costi extra

Il vero problema oggi non è solo la tariffa base, in calo, ma gli extra. RimborsoAlVolo stima che il prezzo finale di un biglietto possa crescere fino al 443% sommando costi per bagagli, scelta del posto, cambio data e altri servizi.

Esempi indicativi: scelta del posto fino a 85 euro a tratta, bagaglio a mano in cappelliera fino a 75 euro, valigia da stiva fino a 154 euro, cambio data fino a 70 euro, con ulteriori supplementi se si supera il peso consentito.

Molte compagnie, spinte dall’aumento del carburante aereo, mantengono low cost il biglietto di partenza ma spostano i rincari sui servizi accessori, trasformando un’offerta interessante in una spesa ben più pesante al momento del pagamento.

Per risparmiare davvero serve confrontare sempre il costo complessivo: cosa include la tariffa, quanto costano bagagli e scelta posto, quali sono le condizioni di cambio e rimborso.

Spesso un volo apparentemente più caro risulta più conveniente se già comprende bagagli standard e servizi essenziali, riducendo rischio di sorprese al gate.

FAQ

Perché i voli estivi 2026 stanno costando meno rispetto a marzo?

I prezzi scendono perché le prenotazioni rallentano e le compagnie aeree abbassano le tariffe base per stimolare una domanda più prudente.

Quanto posso risparmiare prenotando ora voli da Roma o Milano?

Secondo Assoutenti, su molte rotte estive il risparmio arriva fino al 36,6% rispetto ai prezzi di inizio marzo.

Gli extra quanto fanno aumentare il costo reale del volo?

Secondo RimborsoAlVolo, tra bagagli, scelta posto e cambi data il prezzo complessivo può crescere fino al 443% rispetto alla tariffa iniziale.

Come ridurre il rischio di cancellazioni sui voli economici?

Conviene scegliere compagnie più solide, verificare condizioni di rimborso, preferire orari e tratte frequenti e valutare polizze assicurative mirate per cancellazioni.

Qual è la fonte dei dati e delle analisi su voli e rincari?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.